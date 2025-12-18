Amadeus protagonista flop Rai Nove rischia crisi e milionarie perdite imminenti

Amadeus: flop e perdite economiche per Warner Bros Discovery

Amadeus è stato al centro di un’ingombrante delusione per Warner Bros Discovery, che nel 2024 aveva investito milioni su un contratto quadriennale con il popolare conduttore, prevedendo cinque programmi nel primo anno. Tuttavia, i risultati ottenuti dai suoi show su Nove si sono rivelati al di sotto delle aspettative, con percentuali di share che non hanno mai superato la soglia della doppia cifra. Programmi come Like a Star, Chissà chi è, Suzuki Music Party, La Corrida e The Cage hanno totalizzato ascolti deludenti, con medie di share ferma attorno al 2-4%, molto inferiori a quelle di conduttori come Fabio Fazio o Maurizio Crozza, capaci di trainare il pubblico oltre ogni rete di trasmissione.

Questi insuccessi hanno comportato un impatto economico rilevante per Warner Bros Discovery, che ha dovuto fronteggiare la restituzione di ingenti somme di denaro agli inserzionisti per il mancato raggiungimento degli obiettivi pubblicitari contrattuali. Secondo fonti vicine alla società, le perdite ammonterebbero a oltre 15 milioni di euro, cifra che mette seriamente a rischio la profittabilità degli investimenti sull’ex volto Rai. Tale sequenza di flop, iniziata con il Suzuki Music Party a settembre 2024, ha progressivamente ridotto la visibilità e l’efficacia comunicativa di Amadeus, trasformando un progetto inizialmente ambizioso in un peso finanziario e di immagine per il gruppo editoriale.

Alla luce di questi risultati, è evidente come il ruolo di Amadeus, seppur riconosciuto come ottimo conduttore, risulti compromesso se privato del contesto e del format che ne hanno consolidato il successo nella televisione generalista, in particolare su Rai1. L’esperimento su Nove, rete dal profilo più di nicchia e con un pubblico differente, non ha confermato la capacità di attrazione del presentatore, evidenziando una sostanziale divergenza tra il talento individuale e le dinamiche di rete e target di riferimento.

Il corteggiamento di Rai e la possibile rescissione del contratto

Le indiscrezioni riportate da Dagospia confermano un fermento crescente intorno alla posizione di Amadeus all’interno di Warner Bros Discovery. Nonostante il contratto biennale ancora in essere fino alla primavera 2028, l’azienda starebbe seriamente considerando una rescissione anticipata dell’accordo, spinta dal peso finanziario delle perdite accumulate e dai risultati deludenti delle trasmissioni. La società avrebbe accolto con sollievo le voci di un interessamento concreto da parte della Rai, vedendo in un possibile trasferimento un’opportunità per alleggerire il bilancio gravato da milioni di euro.

Dietro la trattativa si muove un delicato gioco di equilibri tra le parti, in cui la Rai si propone come potenziale ambiente più congeniale al rilancio di Amadeus. La rete pubblica, che ha già ospitato il conduttore per anni con risultati eccezionali, sarebbe pronta a offrirgli una collocazione prestigiosa in access prime time e prime time, modalità che in passato hanno dimostrato di valorizzare il suo carisma e la sua professionalità. Tale interesse è stato favorito anche dall’influenza di Fiorello, che avrebbe agito come mediatore, favorito da un clima di reciproca convenienza: Nove spera di liberarsi di un onerosissimo impegno contrattuale e la Rai vede in Amadeus un ritorno in grado di rafforzare la propria offerta di spettacolo.

In questo scenario, emerge con chiarezza la volontà di Warner Bros Discovery di uscire da un investimento ritenuto non più sostenibile, dovendo far fronte anche agli obblighi di rimborso verso gli inserzionisti per il mancato raggiungimento degli share garantiti dal conduttore. Le cifre coinvolte, stimate intorno ai 15 milioni di euro, rappresentano un segnale inequivocabile della severità del problema economico e sottolineano come la scelta di rescindere anticipatamente il contratto possa diventare inevitabile per tutelare la salute finanziaria dell’azienda. Amadeus, dunque, potrebbe vedere nella Rai non solo un’opportunità di ritorno alle origini, ma un’evidente via di salvezza professionale e commerciale.

Il ritorno in Rai e le prospettive future per Amadeus

Il possibile ritorno di Amadeus in Rai rappresenta un passaggio cruciale per il rilancio della sua carriera, contrastando la crisi d’immagine e gli insuccessi raccolti su Nove. Grazie all’intervento di Fiorello, figura storica e amico fedele, si aprono prospettive solide per una nuova fase professionale che prevede un programma stabile in access prime time e almeno un paio di prime serate garantite. Questo piano, al momento discusso per la stagione 2026/2027, potrebbe includere un passaggio diretto senza dover necessariamente affrontare ulteriori esperienze intermedie come Ballando con le Stelle.

Le indiscrezioni indicano che la Rai intende valorizzare l’immagine consolidata di Amadeus in un contesto più ampio e generalista, sfruttando la sua capacità di attrarre pubblico su Rai1, rete in cui ha costruito i maggiori successi. Le potenzialità di questa operazione sono significative, con un occhio attento al prossimo Festival di Sanremo 2027, la cui conduzione ad oggi rimane incerta e che appare una posizione ambita per il conduttore. Un ritorno in Rai potrebbe rappresentare il vero rilancio dell’ex disc jockey, offrendogli una cornice adeguata per esprimere appieno il suo talento e recuperare terreno persi negli ultimi due anni.

Dal punto di vista finanziario, l’uscita anticipata da Warner Bros Discovery libererebbe Amadeus da un contratto oneroso, alleggerendo la pressione economica sul gruppo e sul conduttore stesso. Per la Rai, inoltre, questa eventualità significa aggiungere a viale Mazzini un volto capace di muovere grandi ascolti, specialmente in una fase in cui la concorrenza tra reti generaliste si fa sempre più intensa. L’operazione però richiede un’attenta strategia di posizionamento e un’offerta di programmi coerente con l’immagine di Amadeus, per evitare ripetizioni di scelte editoriali poco funzionali come quelle sperimentate su Nove.

In conclusione, il ritorno in Rai si configura come un’opportunità strategica che potrebbe ridefinire il futuro professionale di Amadeus, consentendogli di recuperare il ruolo di protagonista nella televisione italiana, a patto che la programmazione e l’ambiente lavorativo siano calibrati sulle sue reali potenzialità e sulle aspettative del pubblico.