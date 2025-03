Amadeus e la reazione della moglie Giovanna Civitillo su Instagram.

Amadeus torna sui social

Amadeus, noto conduttore televisivo italiano, ha recentemente interrotto un periodo di assenza dai social network, riemergendo su Instagram a distanza di circa un mese dal suo ultimo post. La scelta di prendersi una pausa si inserisce in un contesto segnato da numerosi eventi e commenti pubblici, specialmente durante il Festival di Sanremo. Durante questa fase, Amadeus ha evitato di alimentare polemiche riguardanti confronti tra il suo stile di conduzione e quello di Carlo Conti. Con un approccio discreto, il conduttore ha preferito focalizzarsi sui suoi futuri progetti televisivi piuttosto che sulle voci che circolavano sul suo conto.

Non sprecare soldi comprando pubblicità programmatica ma investi su contenuti eterni. ==> LEGGI QUI perchè.

La sua ultima apparizione pubblica risale all’8 febbraio, durante un episodio del programma “C’è posta per te” di Maria De Filippi. Prima del suo rientro, ha preferito rimanere in silenzio, evitando di rispondere a dichiarazioni di altri personaggi del mondo dello spettacolo, come nel caso dei commenti di Rita Rusic riguardanti presunti dinamiche di co-conduzione al Festival di Sanremo. Il suo rientro su Instagram, dunque, non è solo un ritorno alla comunicazione pubblica, ma rappresenta anche la volontà di gestire il proprio percorso professionale in serenità e con precisione.

Giovanna Civitillo parla di Amadeus

Nel suo recente intervento sui social, la moglie di Amadeus, Giovanna Civitillo, ha pubblicato un post che ha catturato l’attenzione di molti, sottolineando l’importanza del silenzio e della complicità all’interno della coppia. Le sue parole, “Ci sono parole e parole. Poi c’è la Complicità che può concedersi il lusso di tacere”, riflettono una profonda riflessione sulle dinamiche comunicative, specialmente in un contesto in cui ogni minima dichiarazione può scatenare voci e speculazioni. Ritornando sulle sue apparizioni pubbliche, Amadeus ha fatto la sua ultima apparizione l’8 febbraio, quando ha partecipato a un episodio del popolare programma televisivo C’è posta per te.

Le osservazioni di Giovanna potrebbero essere interpretate come una reazione alle recenti affermazioni di Rita Rusic, che ha insinuato che Amadeus avrebbe rifiutato l’offerta di co-conduzione da parte di Eleonora Giorgi, creando di fatto un’ulteriore attenzione mediatica attorno al suo operato durante il Festival di Sanremo. Nonostante le pressioni e i commenti diffusi da vari esponenti del mondo dello spettacolo, il conduttore ha scelto di mantenere un profilo basso e distante, evitando di alimentare ulteriormente tali dinamiche.

I futuri progetti televisivi di Amadeus

Il futuro di Amadeus nel panorama televisivo si preannuncia ricco di novità e progetti ambiziosi. Presto, il noto conduttore italiano farà il suo ritorno sul piccolo schermo con due programmi distinti, che promettono di intrattenere il pubblico e consolidare ulteriormente la sua presenza nella fascia oraria di access prime time. Il primo progetto prevede un format che andrà a sostituire Chissà chi è?, mentre il secondo sarà un programma di prima serata ispirato a un format straniero, atteso con particolare interesse per la sua originalità e potenziale attrattiva.

La messa in onda dei nuovi show è programmata per il mese di maggio, mentre resta confermata la ripartenza de La corrida, prevista per il prossimo autunno. Amadeus gode attualmente della massima fiducia da parte di Discovery, che sta investendo notevoli risorse per assicurarsi il ritorno ai successi televisivi del passato. Inoltre, ci sono voci che lo vedrebbero impegnato anche nella nuova avventura di Canale 5 con Maria De Filippi. Questo possibile nuovo progetto potrebbe suggellare una fruttuosa collaborazione tra i due, avviata in ottobre e confermata da eventi recenti in trasmissione.