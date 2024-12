Altcoin in calo: la previsione di un lento declino fino a fine gennaio

Maggiore di altcoin può vedere un ‘lento sanguinamento’ fino alla fine di gennaio 2025: VC

Secondo le recenti osservazioni di Felix Hartmann, fondatore della società di venture capital Hartmann Capital, si prevede che la maggior parte degli altcoin continui a registrare un trend discendente fino alla fine di gennaio 2025. In un post su X del 10 dicembre, Hartmann ha affermato che “alcuni altcoin potrebbero continuare a fare brevi movimenti al rialzo, ma la maggior parte è destinata a un lento sanguinamento o a una consolidazione che potrebbe durare da 2 a 6 settimane”. Ancora, ha notato che attualmente “non c’è molto alpha nel rincorrere gli altcoin”, dato che molti di essi hanno già raggiunto picchi notevoli con incrementi del 200-300% in una sola settimana.

Hartmann ha espresso la sua opinione sulla necessità di tornare a una “mentalità long”, dichiarando che, nonostante l’aspettativa di livelli più bassi su alcuni altcoin, “il perfetto è il nemico del buono; quindi, sembra un momento accettabile per reintrodurre una visione positiva”. La tendenza attuale del mercato degli altcoin mostra chiaramente segni di stress, con significative liquidazioni di posizioni lunghe nei giorni recenti, mettendo in evidenza il contesto volatile in cui gli investitori si stanno muovendo.

Prospettive per gli altcoin fino a gennaio 2025

Le osservazioni di Felix Hartmann offrono una visione chiara e diretta delle attese per il mercato degli altcoin nel prossimo periodo. Data l’attuale incertezza economica e i recenti andamenti dei prezzi, non sorprende che molti esperti prevengano un allungamento della fase di consolidamento o di ribasso per i principali altcoin. Hartmann sottolinea che, sebbene alcuni token possano registrare brevi periodi di rialzo, la maggior parte potrebbe trovarsi a fronteggiare una flessione prolungata fino alla fine di gennaio 2025. Questa previsione è supportata dall’osservazione che il mercato ha già assistito a movimenti considerevoli, con alcuni altcoin che hanno visto rialzi compresi tra il 200% e il 300% in brevi finestre temporali.

In base a queste dinamiche, Hartmann avverte di procedere con cautela nella caccia agli altcoin, riportando che “non c’è molto alpha nel rincorrere gli altcoin” in questo contesto. Le recenti liquidazioni sul mercato, come evidenziato dalle cifre di CoinGlass, confermano una pressione di vendita significativa, con circa 481,6 milioni di dollari in posizioni lunghe liquidate in un solo giorno. Questo scenario suggerisce che gli investitori dovrebbero considerare attentamente le loro strategie, evitando scelte impulsive in un mercato che potrebbe continuare a essere caratterizzato dalla volatilità fino alla fine del mese di gennaio del prossimo anno.

Le previsioni di Felix Hartmann

Secondo Felix Hartmann, le attuali condizioni del mercato degli altcoin suggeriscono un periodo prolungato di consolidamento o un trend discendente fino a gennaio 2025. In una recente comunicazione, Hartmann ha fatto notare che, nonostante alcuni altcoin possano registrare movimenti al rialzo, la maggior parte di essi è destinata a subire un “lento sanguinamento”. Questa tendenza, avverte, potrebbe estendersi tra le due e le sei settimane, il che indica una fase di mercato particolarmente delicata.

Hartmann, fondatore della società di venture capital Hartmann Capital, è fermamente convinto che “non c’è molto alpha nel rincorrere gli altcoin” in questo frangente. Questo avvertimento risulta pertinente data la recente volatilità degli asset crittografici e il fatto che molti altcoin hanno già vissuto picchi significativi, con aumenti considerabili in breve tempo. Per esempio, i rendimenti superiori al 200-300% in pochi giorni non sono insoliti in questo contesto, portando gli investitori a essere cauti nelle loro scelte.

In aggiunta, Hartmann sottolinea l’importanza di reintrodurre una mentalità “long bias”, affermando che, sebbene ci si possa aspettare un ulteriore ribasso, non bisogna ignorare la possibilità di recupero. In un mercato volatile, è essenziale bilanciare le decisioni d’investimento con una visione strategica a lungo termine. Hartmann afferma esplicitamente che “il perfetto è il nemico del buono”, un promemoria a considerare opportunità nelle condizioni attuali piuttosto che aspettare perfezione. Questo approccio potrebbe rivelarsi cruciale per navigare le complessità del mercato crypto nei prossimi mesi.

Andamento attuale del mercato degli altcoin

Il contesto attuale per gli altcoin mostra segni distintivi di fragilità, con un trend generale in discesa evidenziato da significative liquidazioni avvenute nel settore. Ultimamente, il mercato ha sperimentato un’ulteriore flessione, con circa 481,6 milioni di dollari in posizioni lunghe liquidate in un solo giorno, come riportato da CoinGlass. Questa ondata di liquidazioni sottolinea la volatilità persistente e la pressione di vendita che permeano l’attuale panorama degli investimenti criptografici.

Tra i primi 100 criptovalute, alcuni dei maggiori perdenti sono stati Ethena (ENA), con un ribasso del 10.5%, e Pepe (PEPE), che ha registrato una diminuzione del 10.6%. Questi dati indicano una preoccupante tendenza al ribasso, con gli investitori che si trovano a dover affrontare scenari di perdita dopo periodi di guadagno veloce. Il mercato degli altcoin ha subito i contraccolpi dovuti a sell-off e liquidazioni, richiedendo una riflessione su strategie di lungo termine da parte degli investitori.

In questo contesto, la chiamata di Felix Hartmann per una mentalità di investimento long si fa sempre più rilevante. Egli ha indicato che, sebbene ci sia stata una serie di movimenti positivi in tempi recenti, l’assenza di una direzione chiara potrebbe continuare a influenzare il mercato. L’assenza di “alpha” nel rincorrere gli altcoin suggerisce che l’attenzione dovrebbe ora spostarsi su asset con fondamentali solidi e su una analisi a lungo termine, piuttosto che su speculazioni immediate.

Ritracciamenti di Bitcoin e potenziali liquidazioni

Negli ultimi giorni, Bitcoin ha mostrato segni di indebolimento con una flessione valutaria che ha riportato il prezzo sotto la soglia psicologica di 0,000. Attualmente, il valore di Bitcoin si aggira attorno a ,663, registrando una diminuzione del 1.5% rispetto al giorno precedente. Le previsioni suggeriscono la possibilità di un imminente test della resistenza a ,000, una soglia cruciale che potrebbe determinare il futuro andamento delle posizioni di mercato. Secondo Hartmann, un rimbalzo oltre questo valore potrebbe innescare liquidazioni significative, con circa .53 miliardi in posizioni corte a rischio.

Il movimento di Bitcoin è seguito attentamente dai trader, poiché ogni aumento del prezzo potrebbe attivare una serie di liquidazioni che destabilizzerebbero ulteriormente il mercato. La strategia di trading a breve termine si basa su questi ritracciamenti e sull’analisi delle posizioni aperte, che possono generare opportunità o perdite considerevoli. La liquidità accumulata sopra i livelli attuali di prezzo metterebbe pressione sulle posizioni short, contribuendo a un movimento potenzialmente esponenziale. Daan de Rover, co-fondatore di CryptoSea, ha sottolineato questa dinamica, dichiarando che “c’è molta liquidità in costruzione sul lato superiore per Bitcoin”.

Recentemente, i trader hanno segnalato condizioni di mercato indicate come “l’ultimo shakeout”, suggerendo che la fase di consolidamento potrebbe precedere robusti movimenti di rialzo. Tuttavia, rimanere vigili e preparati è essenziale, dato che nonostante le promesse di recupero, la volatilità rimane una costante nel settore cripto. Il contesto attuale richiede un’attenta analisi delle strategie da adottare, poiché ogni decisione potrebbe avere un impatto significativo sui rendimenti futuri.

La mentalità di trading a breve termine nel mercato crypto

Nel contesto attuale del mercato cripto, gli investitori stanno mostrando una crescente inclinazione verso strategie di trading a breve termine. Questa mentalità, favorita dalla volatilità intrinseca degli altcoin e da recenti movimenti nei prezzi, è segnata da una necessità di reazione rapida a eventi ed andamenti imprevedibili. Secondo l’analisi di esperti come Daniel Cheung di Syncracy Capital, molti trader si sono adattati a questa nuova realtà, cercando di trarre profitto da oscillazioni rapide piuttosto che impegnarsi in investimenti a lungo termine.

Il passaggio verso un approccio di trading immediato deriva principalmente dalla pressione di mercato e da liquidazioni considerevoli che hanno caratterizzato le ultime settimane. L’emergere di questa mentalità può portare a comportamenti impulsivi, dove l’ansia di non approfittare di opportunità potenzialmente redditizie genera decisioni affrettate. Ad esempio, le recenti liquidazioni di 481.6 milioni di dollari in posizioni lunghe ne sono testimoni, riflettendo l’effetto devastante della paura e dell’incertezza sugli investitori.

Inoltre, l’analisi condotta da Santiment mette in evidenza il rischio associato alla reazione eccessiva dei trader retail, che potrebbe innescare un recupero aggressivo nel mercato qualora decidessero di liquidare le proprie posizioni. Questa dinamica sottolinea l’importanza di un approccio disciplinato e informato, che non solo contempli l’analisi tecnica, ma anche una comprensione profonda delle fondamenta del mercato cryptocurrency. Gli investitori devono essere consapevoli che, mentre il trading a breve termine offre opportunità immediati, porta con sé anche rischi significativi in un ambiente di mercato in continua evoluzione.