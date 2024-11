Alexia ritorna alla musica dance e punta a Sanremo con determinazione

Ritorno alla musica dance

Alexia, il cui vero nome è Alessia Aquilani, sta affrontando un entusiasmante ritorno alla musica dance. La cantante, che ha segnato un’epoca negli anni ‘90, ha recentemente pubblicato “I feel feelings”, un brano in inglese nato dalla collaborazione con i produttori Paul Harris e Carl Ryden. Questo nuovo lavoro rappresenta non solo un’inversione di rotta, ma anche un desiderio profondo di rivivere le sonorità che l’hanno resa famosa in tutto il mondo.

«Avevo desiderio di ripercorrere le atmosfere di un tempo», afferma Alexia, evidenziando come la sua carriera stia per vivere una nuova fase. Sebbene sia consapevole che la musica dance possa essere vista come un genere di serie B, sottolinea con orgoglio di aver elevato questo stile a un livello superiore durante la sua carriera. «Era tangibile che ci fosse il desiderio di vedermi tornare in veste dance», continua, riflettendo sulla possibilità che il pubblico possa avere preferenze diverse, magari incline a prediligere il suo approccio al soul.

Il suo entusiasmo è palpabile. «Cantare mi fa sentire viva, voglio divertire e tornare a divertirmi», dichiara, dimostrando un rinnovato spirito di energia e creatività. La musica non è solo una professione per Alexia, è una vera e propria passione che la spinge ad esplorare nuove direzioni, fondendo il suo passato con un presente carico di nuove opportunità.

Ritornare alle radici musicali è per lei un modo per alimentare la sua autenticità, e il nuovo singolo marca un evidente passo verso un futuro luminoso. Alexia ha dimostrato che, indipendentemente dalle sfide, la sua voce rimane un faro nella musica dance, pronta a risplendere nuovamente sulla scena musicale.

Un percorso di crescita personale

Nel corso della sua carriera, Alexia ha vissuto una serie di alti e bassi, raffinando non solo la sua arte ma anche la sua persona. In un momento cruciale, la cantante ha colto la necessità di metabolizzare tout ce che aveva sperimentato sia sul palco che nella vita privata. «Ho dovuto metabolizzare il bello e il brutto che ho attraversato», afferma, evidenziando quanto sia stato significativo questo processo di autoconoscenza. Da semplici dinamiche di palco a conflitti interiori, ogni esperienza ha contribuito a formare l’artista che è oggi.

La cantante ha espresso il suo passato tumultuoso: «C’era un periodo in cui ero arrabbiata con Alexia», riferendosi al conflitto tra la sua identità pubblica e quella privata. Questo scontro si manifestava in molteplici modi, incluso un rapporto problematico con il cibo e la propria immagine. «Ero arrivata al capolinea», confessa, sottolineando come lo stress derivato da questa dualità l’avesse portata a interrogarsi profondamente su chi fosse realmente. Il momento decisivo ha comportato una presa di coscienza: «Finché Alessia donna non ha detto stop ad Alexia artista», segnando un cambio di rotta determinante nella sua vita.

Oggi, Alexia si sente finalmente in equilibrio. La riconciliazione tra Alexia e Alessia ha permesso alla cantante di ritrovare un’identità integra e autentica, talmente da rigenerare il suo approccio alla musica. La capacità di cantare di nuovo, un atto che la fa sentire viva, rappresenta molto più di una semplicistica esibizione artisitca; è un rito di passaggio verso una nuova fase della sua vita. Con sincerità, descrive i suoi “sentimenti” come un potente strumento di crescita: «Sono i sentimenti e le emozioni che ci rendono forti», affermando che la connessione con la propria emotività è essenziale in un’epoca dominata dall’apparenza.

Questo nuovo capitolo non è solo una rinascita musicale, ma un’invocazione al potere della vulnerabilità e dell’autenticità, un messaggio che Alexia desidera condividere con il suo pubblico. La sua traversata attraverso le sfide personali l’ha portata a una consapevolezza profonda che ora plasma la sua musica e la sua presenza artistica.

La nuova era di Alexia

In questo nuovo capitolo della sua carriera, Alexia sta abbracciando una fase di rinnovamento e reinvenzione. «Cantare mi fa sentire viva», dichiara con una passione contagiosa, sottolineando l’importanza che la musica ha per la sua identità. Con il brano “I feel feelings”, il ritorno sui palchi da cui era mancata segna una vera e propria rinascita artistica. La cantante, che ha avuto un ruolo di primo piano nella musica dance internazionale, ora si propone di riportare questo genere a un livello di visibilità e riconoscimento che merita.

La decisione di collaborare con i produttori Paul Harris e Carl Ryden non è casuale: è un passo verso un suono fresco che rispecchia le sonorità del passato rivisitate in chiave moderna. «E’ un nuovo percorso», afferma, chiarendo che negli ultimi dieci anni ha avuto modo di riflettere e rielaborare sia le sue esperienze musicali che personali. Questo processo di introspezione ha portato a una rinnovata consapevolezza del suo ruolo nel panorama musicale e del potenziale della musica dance di evolversi e prosperare.

La visione di Alexia sulla musica dance non è più confinata a un’idea di serie B, ma si configura come un’opportunità per esprimere emozioni e connessioni autentiche. Potendo contare su un pubblico affezionato, la sua intenzione è quella di tornare a divertirsi e divertire, allontanandosi dagli stereotipi che per troppo tempo hanno afflitto questo genere musicale. Con una carriera che ha attraversato diverse epoche, Alexia si prepara a riconfermare la sua influenza, portando la dance a nuovi orizzonti.

La sua determinazione nel comunicare un messaggio di forte autenticità e passione è parte fondamentale della sua nuova era. Riconoscendo che la musica è un crossover tra la vita privata e la professionalità, Alexia si propone non solo come artista, ma anche come portavoce di un’esperienza umana condivisa. Con un repertorio che promette di toccare il cuore e l’anima, il suo ritorno si prospetta non solo come un ritrovo con il passato, ma come una celebrazione del presente e delle sue infinite possibilità.

Ricordi degli anni ’90

Gli anni ’90 rappresentano un periodo emblematico nella storia della musica pop e dance, e Alexia è stata una delle protagoniste indiscusse di quel decennio. Con il suo debutto nel 1995 con il brano “Me and You”, la cantante ha segnato l’inizio di un viaggio che l’ha portata a vendere milioni di copie e a conquistare cuori in tutto il mondo. Le emozioni di quel tempo sono ancora vivide nella memoria collettiva, e Alexia ricorda quel periodo come qualcosa di totalmente unico e irripetibile.

«Eravamo dei pazzi scatenati», racconta, sottolineando il mix di adrenalina, passione e gioia che permeava le performance dal vivo. L’atmosfera era caratterizzata da una grande voglia di divertirsi e di coinvolgere il pubblico in ogni show, creando un legame quasi magico tra artista e fan. Alexia ricorda con affetto anche le occasioni di curiosità e scambio che si vivevano nel backstage, dove nascevano amicizie e sinergie tra diversi artisti. «C’era modo di poterlo fare, penso al Festivalbar, ma non solo», afferma, evidenziando come questi eventi siano stati fondamentali per costruire una cultura musicale vivace e interattiva.

Oggi, la scena musicale è cambiata drasticamente. «Ognuno va per la sua strada», osserva, esprimendo un rammarico per la mancanza di occasioni di socializzazione e collaborazione tra i musicisti. Tuttavia, Alexia non vede questo come un ostacolo, ma come un’opportunità per tornare alle sue radici. Ha deciso di imbarcarsi in un nuovo viaggio, riscoprendo l’essenza della musica che l’ha resa famosa, cercando di portare sul palco l’energia e la spensieratezza di quel periodo d’oro. La sua determinazione di tornare a riempire le piste da ballo con le sonorità degli anni ’90 dimostra come la nostalgia possa fungere da forte motore creativo.

Attraverso i suoi ricordi, Alexia non solo celebra il suo passato, ma trova anche l’ispirazione per il futuro. Seppur consapevole delle sfide che la musica dance deve affrontare oggi, la sua visione rimane chiara: riportare il divertimento e l’autenticità sulla scena, proprio come avveniva nei giorni di gloria, durante quei magici anni ’90.

Sogni e ambizioni future

Il futuro di Alexia si prospetta luminoso e carico di ambizioni. Con l’uscita del suo singolo “I feel feelings”, la cantante desidera non solo riconnettersi con il suo pubblico, ma anche esplorare nuove e stimolanti opportunità artistiche. È evidente che Sanremo sia un obiettivo significativo per lei. «Non lo escludo. Non so quando, ma è una vetrina pazzesca», afferma, dimostrando la consapevolezza dell’importanza che il Festival ha nel panorama musicale italiano. Il palco dell’Ariston è considerato un trampolino di lancio per molti artisti e Alexia intende tornare a calcarlo, nonostante le sfide di un’eventuale esclusione come accaduto nel 2023. «Quest’anno, forse, rientriamo nei ranghi», aggiunge, accennando alla complessità delle selezioni e alla qualità dei brani presentati.

L’artista si mostra riflessiva riguardo il suo percorso e le esperienze passate: la sua carriera, segnata da successi internazionali e sfide personali, ora è vista con un nuovo occhio. «Ci stiamo pensando», risponde riguardo ai festeggiamenti per i 30 anni dalla sua carriera, un traguardo che rappresenta non solo un anniversario, ma anche un vero e proprio punto di arrivo e partenza. La celebrazione di tre decenni di musica è un’opportunità per rileggere la propria storia e per continuare a ispirare le nuove generazioni di artisti.

Alexia è determinata a continuare a lavorare sul suo stile e sulla sua creatività. I sogni per la sua carriera futura sono chiaramente delineati: «Voglio divertire e tornare a divertirmi», un mantra che gioca un ruolo cruciale nel suo approccio all’arte. Nel riflettere sulle sue aspirazioni, non manca di sottolineare l’importanza di restare autentica e di emozionarsi: «Le emozioni ci rendono forti», sottolinea, evidenziando come i sentimenti siano il motore di ogni sua creazione. Inoltre, Alexia non ha paura di abbracciare le sfide che il panorama musicale presenta oggigiorno, e proprio per questo è pronta a riconfermare la sua presenza sulla scena, con la visione di dare nuova vita alla musica dance.

Questa determinazione a esplorare il futuro si traduce in una vera speranza di riportare la musica di qualità e l’emozione al centro della scena musicale. Con un percorso che si arricchisce giorno dopo giorno, è chiaro che per Alexia le migliori pagine della sua carriera devono ancora essere scritte.