AirTag ora consente la condivisione delle posizioni con altri utenti

Condivisione della posizione degli AirTag con altri

Apple ha introdotto una funzione innovativa per la condivisione della posizione degli AirTag, consentendo agli utenti di condividere dettagli sulla posizione di oggetti smarriti con altre persone. Questa funzionalità, parte della beta pubblica di iOS 18.2, si chiama Share Item Location e offre una soluzione pratica per rintracciare articoli perduti, come bagagli smarriti durante i viaggi. Utilizzando l’app Find My su un dispositivo iPhone, iPad o Mac, gli utenti possono generare un link di condivisione della posizione.

Dopo aver condiviso il link, i destinatari possono cliccare per visualizzare una mappa interattiva, che mostra la posizione in tempo reale dell’oggetto smarrito. La pagina web si aggiornerà automaticamente seguendo gli spostamenti dell’oggetto, mostrando anche un timestamp dell’ultimo movimento. Questa funzionalità, fondamentale per chi viaggia spesso, rende molto più semplice il processo di recupero degli oggetti smarriti, specialmente in situazioni di stress come la gestione del bagaglio in aeroporto.

Nuove funzionalità in iOS 18.2

La beta pubblica di iOS 18.2 ha portato con sé una serie di novità, tra cui la possibilità di condividere la posizione di un AirTag. Questa funzione si distingue nel panorama delle app di tracciamento, enfatizzando la praticità e l’usabilità. È importante notare che la condivisione della posizione può essere interrotta manualmente dagli utenti in qualsiasi momento o scadere automaticamente dopo sette giorni. Inoltre, la funzione è disponibile in numerose regioni in tutto il mondo, offrendo accesso a un’ampia base di utenti.

Modalità di condivisione delle posizioni

Per utilizzare la funzione di condivisione della posizione degli AirTag, gli utenti devono prima creare un link all’interno dell’app Find My. Una volta generato, è possibile inviare questo link a chiunque, offrendo loro l’accesso a una mappa dettagliata dell’oggetto smarrito. È fondamentale sottolineare che i destinatari del link devono autenticarsi attraverso un Apple Account o un indirizzo email partner per accedere ai dettagli della posizione. Questo sistema aggiunge un ulteriore livello di sicurezza, proteggendo le informazioni sensibili degli utenti.

Collaborazioni con le compagnie aeree

Apple ha intrapreso collaborazioni strategiche con oltre 15 compagnie aeree, tra cui nomi di spicco come Delta, United e Lufthansa, per integrare la funzionalità di condivisione della posizione. Queste compagnie aeree saranno in grado di ricevere in modo sicuro e privato i link relativi agli oggetti smarriti. L’accesso ai link sarà limitato a un numero ristretto di persone, garantendo così che le informazioni rimangano protette e vengano gestite in modo responsabile. Questa integrazione è prevista nei prossimi mesi e rappresenta un passo significativo verso una migliore gestione dei bagagli e dei dettagli per il viaggio.

Dopo la localizzazione: gestione delle informazioni

Dopo aver rintracciato l’oggetto smarrito, è importante sapere che Apple disattiverà automaticamente la funzione di condivisione della posizione. Gli utenti possono comunque interrompere manualmente questa condivisione in qualsiasi momento. È una misura pensata per garantire la privacy degli utenti, dato che le informazioni sulla localizzazione degli AirTag non devono rimanere accessibili oltre il necessario. Con l’arrivo della funzionalità Share Item Location, la gestione delle informazioni relative agli oggetti smarriti diventa più intuitiva, consentendo una rapida e sicura riconquista dei propri beni.

