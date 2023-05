Rivoluzionare i Dialoghi nei Videogiochi con l’Intelligenza Artificiale Generativa con NVIDIA ACE for Games:

NVIDIA, l’azienda leader nel settore delle tecnologie per i videogiochi, ha svelato il suo nuovo strumento rivoluzionario chiamato Avatar Cloud Engine for Games, noto anche come ACE for Games. Questa innovativa soluzione è stata progettata per semplificare l’integrazione di dialoghi di alta qualità nei personaggi non giocabili (NPC) all’interno dei videogiochi. I NPC, essendo quei personaggi che popolano i mondi virtuali e interagiscono con l’avatar controllato dagli utenti, come ad esempio i negozianti o i passanti, ora potranno offrire conversazioni convincenti e coinvolgenti grazie all’impiego di modelli di Intelligenza Artificiale generativa.

Trasformare l’interazione con i personaggi non giocabili

Normalmente, gli sceneggiatori e gli sviluppatori di giochi si trovano a dover scrivere manualmente ogni possibile interazione tra l’utente e i NPC. Questi dialoghi devono poi essere aggiornati in base alla progressione del giocatore e all’evoluzione del mondo di gioco. Ad esempio, se si verifica un evento catastrofico nel gioco, ci si aspetta che i NPC rispondano in modo contestuale. Questo richiede la stesura di centinaia di righe di dialogo per ciascun personaggio non giocabile con cui l’utente può opzionalmente interagire durante la sua sessione di gioco.

NVIDIA ACE for Games: Un salto nell’Intelligenza Artificiale

NVIDIA ha presentato ACE for Games come un servizio in grado di rivoluzionare i videogiochi, rendendo intelligenti i personaggi non giocabili attraverso interazioni di linguaggio naturale elaborate dall’Intelligenza Artificiale. Sfruttando le proprie tecnologie all’avanguardia, come NVIDIA Riva per il riconoscimento automatico del parlato e NVIDIA NeMo, che fa uso di modelli di linguaggio di grandi dimensioni per personalizzare le storie dei personaggi, ACE for Games si propone di semplificare e accelerare il processo di creazione dei dialoghi nei giochi.

La credibilità della demo NVIDIA

Per dimostrare l’efficacia di ACE for Games, NVIDIA ha presentato la demo “Kairos”, sviluppata in collaborazione con la startup Convai. Questa dimostrazione offre uno sguardo sul futuro dei dialoghi nei videogiochi, in cui un utente, tramite il proprio avatar, entra in un negozio di ramen e interagisce con il proprietario. Durante la breve scena, i due personaggi si scambiano conversazioni fluide e realistiche, fino a quando il proprietario del negozio assegna una missione all’utente.

L’evoluzione dei videogiochi open world

La scena presentata nella demo di NVIDIA è comune nei videogiochi “a mondo aperto”, in cui gli utenti sono liberi di esplorare l’ambiente di gioco in modo più ampio rispetto ad altri titoli, come la serie Grand Theft Auto. In questo genere di giochi, i personaggi secondari offrono missioni e compiti diversificati. Tuttavia, ciò che distingue la demo di NVIDIA è che tutto avviene in tempo reale, senza l’utilizzo di scelte predefinite da parte del giocatore. L’utente può parlare al personaggio non giocante e quest’ultimo risponderà in modo coerente alla frase pronunciata.

La testimonianza di Convai

Convai, la startup coinvolta nella realizzazione della demo Kairos, ha espresso entusiasmo per l’introduzione di NVIDIA ACE for Games. Purnendu Mukherjee, fondatore di Convai, ha commentato: “Con NVIDIA ACE for Games, gli strumenti di Convai possono raggiungere la latenza e la qualità necessaria per rendere i personaggi non giocabili con Intelligenza Artificiale disponibili a quasi ogni sviluppatore in modo economico”. Questo testimonia l’impatto significativo che questa nuova tecnologia può avere nell’industria dei videogiochi.

Audio2Face: Un altro passo avanti

La demo Kairos è stata creata utilizzando l’Unreal Engine 5, uno dei motori grafici più avanzati del settore. Inoltre, è stato impiegato anche Audio2Face, uno strumento che, partendo da un input vocale, è in grado di ricreare le animazioni facciali dei personaggi virtuali in tempo reale. Questa tecnologia è già stata adottata da diversi sviluppatori, come GSC Game World per il prossimo STALKER 2: Heart of Chernobyl e Fallen Leaf per Fort Solis, garantendo un livello di realismo ancora più elevato all’esperienza di gioco.

Conclusioni

Con l’introduzione di NVIDIA ACE for Games, l’industria dei videogiochi potrebbe subire una vera e propria rivoluzione nell’ambito dei dialoghi nei giochi. Grazie all’Intelligenza Artificiale generativa, i personaggi non giocabili acquisiranno una profondità e un coinvolgimento senza precedenti, rendendo l’esperienza di gioco ancora più avvincente e realistica. La demo Kairos ha dimostrato in maniera convincente le potenzialità di questa nuova tecnologia, aprendo nuove prospettive per gli sviluppatori e offrendo agli appassionati di videogiochi un futuro ricco di dialoghi coinvolgenti e credibili.