Allocuzione di apertura del Presidente della Confederazione e capo del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), Ignazio Cassis – Fa fede la versione orale

Signore e signori

Sono molto lieto di essere qui con voi oggi alle «Giornate digitali svizzere».

È incredibile vedere fino a che punto siamo arrivati ​​in così poco tempo. Abbiamo visto come le tecnologie digitali hanno reso la nostra vita più facile, più comoda e più connessa. Abbiamo anche visto come il mondo digitale può essere una forza positiva. Abbiamo visto come può dare potere alle persone e dar loro voce. E abbiamo visto come può aiutarci a risolvere alcuni dei problemi più urgenti del mondo.

Ma prima voglio raccontarti una storia.

È la storia di un contadino svizzero che vive in un paesino di montagna. È un uomo semplice, ma è un brav’uomo. Un giorno uno straniero arriva nel suo villaggio. Lo straniero chiede al contadino se può usare la sua terra per costruire una torre. Il contadino non è sicuro di cosa stia parlando lo sconosciuto, ma è d’accordo.

Lo straniero inizia a costruire una torre sulla terra del contadino. La torre è di metallo ed è molto alta. Lo sconosciuto dice al contadino che la torre è un telefono. E che ora l’agricoltore può parlare con chiunque nel mondo utilizzando questo dispositivo.

Dice all’agricoltore che il telefono non può solo collegare le persone. Può anche collegare le macchine insieme.

Ma lo sconosciuto non si ferma. Dice all’agricoltore che il telefono non può solo collegare persone e macchine. Può anche collegare le idee insieme. Può collegare le culture. Può collegare i paesi insieme.

L’agricoltore è stupito. Non si sarebbe mai sognato che una cosa del genere fosse possibile. Eppure oggi siamo qui. Viviamo in un mondo più connesso che mai. Viviamo in un mondo in cui l’impossibile è diventato possibile.

Questo è il potere della digitalizzazione. Ed è proprio per questo che la digitalizzazione è così importante per la Svizzera. La digitalizzazione non riguarda solo la tecnologia. Riguarda le persone. La digitalizzazione non riguarda solo le macchine. Si tratta di collegare persone e macchine.

La digitalizzazione non riguarda solo i numeri. Si tratta di utilizzare i dati per prendere decisioni migliori. La digitalizzazione non riguarda solo il futuro. Riguarda il presente. Si tratta di sfruttare al meglio le opportunità che abbiamo oggi.

Quindi, quella era una storia un po’ lunga e anche un po’ divertente.

E ad essere sincero, non l’ho nemmeno scritto io. No, non era nemmeno qualcuno del mio staff: era un’intelligenza artificiale. Insieme al Prof. Dott. Daniel Perruchoud e il suo team dell’Università di scienze applicate della Svizzera nordoccidentale, abbiamo osato un esperimento: l’intelligenza artificiale può scrivere un discorso per il presidente federale?

Abbiamo usato il programma GPT-3 per questo esperimento. Basandosi su circa 300 miliardi di parole da siti web, libri, studi, discorsi, ecc., ha imparato come funziona la lingua e come le parole vengono utilizzate in un contesto tematico. Mi è stato spiegato così: ha imparato quale parola potrebbe seguire la parola precedente per generare un testo significativo su un determinato argomento. La cosa più importante è il risultato: è incredibile come funziona!

Ma ammetto che non abbiamo ottenuto un tale risultato al primo tentativo. Di circa due dozzine di testi, questo era probabilmente il migliore e difficilmente vinceremo un Premio Pulitzer neanche con questo. Ma per un uso politico quotidiano medio, sarebbe probabilmente sufficiente anche per un presidente federale.

Quando ho esaminato i testi di “rifiuto”, mi è apparso subito chiaro quale fosse il problema principale con i testi generati artificialmente: sebbene fossero grammaticalmente corretti, l’IA ha inventato liberamente i “fatti”. Qualche esempio:

– L’IA era del parere che la Svizzera sia uno dei paesi più avanzati nel campo della digitalizzazione della sanità. In effetti, abbiamo ancora margini di miglioramento lì…

– Oppure l’AI ha iniziato a fare politica, ma più come un dittatore: quindi mi ha suggerito di poter annunciare oggi un aumento della spesa per la digitalizzazione di 1,5 miliardi – senza aver chiesto preventivamente il permesso al Consiglio federale e al Parlamento.

– L’IA ha anche inventato una “politica informatica nazionale” per la Svizzera basata su tre pilastri:

1. La Svizzera dovrebbe diventare il luogo più sicuro in cui vivere e lavorare nell’era digitale

2. La Svizzera dovrebbe diventare il Paese più attraente per le aziende digitali

3. La Svizzera dovrebbe diventare il leader mondiale del mercato nel campo della salute digitale.Perché no?

Ebbene, senza affrontare questo argomento in modo approfondito, si potrebbe essere inclini a credere a tali fatti inventati. È un pericolo per la nostra società? Certo. Il problema non è nuovo, ma sta peggiorando. Alcuni sostengono che Napoleone abbia detto che non dovresti credere a tutto ciò che vedi su Internet…

Onorevoli colleghi, nonostante tutte le opportunità che la digitalizzazione comporta, non dobbiamo essere ingenui. La digitalizzazione porta con sé anche grandi sfide e quindi paure. E spetterà a tutti noi anticiparli e preparare la società ad essi. Solo quando la società comprende ciò che sta arrivando, possiamo prendere le paure e trarne pieno vantaggio. Ma qui siamo ancora all’inizio.

Qual è quindi il nostro obiettivo per la digitalizzazione in Svizzera?

Il nostro obiettivo è rendere la digitalizzazione fruibile da tutti.Il nostro obiettivo è che tutti abbiano l’opportunità di beneficiare della digitalizzazione.

Il nostro obiettivo è trasformare la digitalizzazione in un motore per la crescita economica e il progresso sociale.

Il nostro obiettivo è trasformare la digitalizzazione in un motore di innovazione e creatività.Il nostro obiettivo è rendere la digitalizzazione una forza positiva.

Quella era di nuovo l’IA

Entrambi – grazie per l’attenzione!