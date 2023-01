CHATGPT VIETATO NELLE SCUOLE DI NEW YORK

ChatGPT, il chatbot basato sull’intelligenza artificiale, è stato bloccato a New York City

Gli studenti e gli insegnanti di New York City non possono più accedere a ChatGPT, il nuovo chatbot basato sull’intelligenza artificiale che genera una scrittura straordinariamente convincente e realistica, sui dispositivi del dipartimento dell’istruzione o sulle reti Internet.

Il dipartimento dell’istruzione ha bloccato l’accesso al programma, citando “impatti negativi sull’apprendimento degli studenti e preoccupazioni riguardanti la sicurezza e l’accuratezza dei contenuti”.

La capacità del chatbot di sfornare risposte di saggi perfetti preoccupa alcune scuole ed educatori

La capacità del chatbot di sfornare risposte di saggi perfetti a suggerimenti che coprono un’ampia gamma di argomenti ha suscitato timori tra alcune scuole ed educatori che i loro incarichi di scrittura potrebbero presto diventare obsoleti e che il programma potrebbe incoraggiare imbrogli e plagio.

“L’accesso a ChatGPT è limitato sulle reti e sui dispositivi delle scuole pubbliche di New York City”

“A causa delle preoccupazioni per gli impatti negativi sull’apprendimento degli studenti e le preoccupazioni relative alla sicurezza e all’accuratezza dei contenuti, l’accesso a ChatGPT è limitato sulle reti e sui dispositivi delle scuole pubbliche di New York City”, ha affermato la portavoce del dipartimento dell’istruzione Jenna Lyle.

“Sebbene lo strumento possa essere in grado di fornire risposte rapide e semplici alle domande, non sviluppa capacità di pensiero critico e di risoluzione dei problemi, che sono essenziali per il successo accademico e per tutta la vita”.

ChatGPT utilizza l’apprendimento automatico per fornire risposte personalizzate a richieste specifiche

Il programma, creato dall’organizzazione OpenAI, utilizza l’apprendimento automatico per fornire le proprie risposte personalizzate a richieste specifiche.

Può estrarre e compilare fatti storici, scrivere in stili specifici e creare argomentazioni logiche convincenti, il tutto con una grammatica quasi perfetta (a meno che un utente non richieda di aggiungere errori grammaticali).

Alcune domande spinose per gli educatori che si affidano a incarichi di scrittura indipendenti

Ciò pone alcune domande spinose agli educatori che si affidano a incarichi di scrittura indipendenti per costruire e valutare la comprensione e le capacità di pensiero critico degli studenti.

“Il chatbot significa ‘fine dell’inglese del liceo'”

Un insegnante di inglese del liceo ha sostenuto in The Atlantic che il chatbot significa “fine dell’inglese del liceo”.

ChatGPT ha ancora dei limiti e a volte arriva a conclusioni imprecise

Il programma ha ancora dei limiti, a volte arriva a conclusioni imprecise o addirittura include un linguaggio offensivo.

Non è chiaro se queste limitazioni saranno risolte in futuro, ma il dipartimento dell’istruzione di New York City ha deciso di non correre il rischio.

Le singole scuole possono ancora richiedere l’accesso al sito per studiare la tecnologia alla base del chatbot

Le singole scuole possono ancora richiedere l’accesso al sito se intendono studiare la tecnologia alla base del chatbot, ha affermato un portavoce del dipartimento. Tuttavia, l’accesso per l’uso quotidiano nell’apprendimento è stato bloccato per il momento.

Il blocco di ChatGPT a New York City potrebbe avere effetti a catena mentre i distretti e le scuole di tutto il paese sono alle prese con come rispondere all’arrivo della nuova tecnologia dinamica.

È probabile che altre scuole e distretti esamineranno attentamente il programma e le preoccupazioni sollevate prima di decidere se limitare o consentire l’accesso.