AI Girls presenta la nuova edizione: innovazione e ambizione al femminile

Ritorno di ai girls: obiettivi e opportunità

AI Girls: obiettivi e opportunità per il futuro

Il progetto AI Girls si ripresenta con una nuova edizione, ampliando le sue aspirazioni e il proprio raggio d’azione. Questo programma ambizioso mira a formare giovani donne italiane, fornendo loro le conoscenze necessarie per affrontare le sfide e sfruttare le potenzialità dell’intelligenza artificiale. L’iniziativa è sostenuta da IGT, un leader mondiale nel settore del gioco regolamentato, e gestita da Codemotion, la più grande comunità tech in Europa. La finalità ambiziosa è quella di contribuire alla riduzione del divario di genere nel settore tecnologico, promuovendo un futuro lavorativo più equo e inclusivo.

Da novembre 2023 fino a marzo 2025, oltre 300 studentesse di età compresa tra i 16 e i 18 anni, provenienti da scuole superiori, potranno partecipare a corsi di formazione esclusivi e completamente gratuiti. L’obiettivo finale del programma è di estenderne l’efficacia e l’accessibilità a quasi mille partecipanti entro il 2026. In questo contesto, le ragazze acquisiranno competenze nell’ambito delle S.T.E.A.M. (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics), grazie a moduli formativi ben strutturati.

Il nuovo ciclo di AI Girls prevede laboratori interattivi dedicati all’intelligenza artificiale e al coding creativo, tutti condotti da educatori qualificati attraverso modalità didattiche innovative e remote. In aggiunta a queste attività, sarà disponibile una gamma di contenuti accessibili “on-demand” che includeranno sfide pratiche ed esercizi educativi per incentivare l’autonomia e l’apprendimento continuo delle studentesse. La varietà delle opportunità offerte da AI Girls non solo garantirà un percorso formativo ricco e stimolante, ma rappresenta anche un passo significativo verso l’abbattimento delle barriere di genere nel contesto tecnologico odierno.

Formazione innovativa: programma e attività

AI Girls: formazione innovativa per il futuro delle studentesse

Il programma AI Girls si distingue per la sua proposta formativa innovativa, concepita per fornire alle partecipanti un’educazione completa e al passo con le esigenze attuali del mercato tecnologico. Attraverso un’offerta educativa diversificata, le studentesse avranno l’opportunità di immergersi in un ambiente di apprendimento interattivo. I laboratori di intelligenza artificiale e creative coding, condotti in modalità remota, sono progettati per coinvolgere attivamente le ragazze in esperienze pratiche. Questo approccio non solo rende l’apprendimento interessante, ma stimola anche la loro curiosità nel mondo STEM.

Le attività proposte saranno integrate da una gamma di contenuti “on-demand”, che permetteranno alle partecipanti di approfondire temi specifici secondo i propri ritmi. Questi materiali includeranno sfide pratiche che incoraggeranno il pensiero critico e la creatività. Inoltre, le studentesse saranno esposte a esercizi di coding che le aiuteranno a sviluppare una solida base di competenze tecniche. La varietà dei moduli include l’esplorazione di nuove tecnologie e strumenti, fondamentali per il futuro nel mondo della tecnologia.

Una particolare attenzione sarà data all’accessibilità della formazione. Ogni aspetto del programma si propone di abbattere le barriere di ingresso nel settore tecnologico, offrendo un contesto inclusivo in cui tutte le partecipanti possano sentirsi valorizzate e ascoltate. L’interazione con esperti del settore e la possibilità di lavorare in team rappresentano ulteriori vantaggi, favorendo la costruzione di reti professionali e l’incontro con figure ispiratrici nel campo della tecnologia.

Il successo di AI Girls non è solo nella formazione delle studentesse, ma anche nella creazione di una comunità attiva e solidale, che può supportare le ragazze nella loro crescita professionale e personale lungo il percorso intrapreso verso il mondo delle S.T.E.A.M.

Masterclass esclusive: supporto per le partecipanti

AI Girls: masterclass esclusive e supporto personalizzato per le partecipanti

Il programma AI Girls, nella sua seconda edizione, introduce un’importante novità rappresentata dalle masterclass esclusive, progettate per le partecipanti che si sono distinte nella precedente edizione. Questo nuovo elemento aggiunge un ulteriore strato di sostegno e opportunità, contribuendo a formare giovani donne pronte ad affrontare il mondo tecnologico con competenze avanzate e mirate. Le masterclass offriranno una formazione intensiva in strumenti e tecniche oggi essenziali nel settore tech, come lo sviluppo di app e la creazione di prototipi innovativi.

Con un focus particolare sull’inclusività e sulla riduzione del gender gap, queste sessioni non solo forniranno conoscenze tecniche, ma promuoveranno anche una maggiore consapevolezza riguardo alle sfide di genere nel contesto professionale. Le attività della masterclass saranno condotte da esperti del settore, i quali guideranno le studentesse in un percorso di apprendimento pratica e interattiva, ideale per stimolare la creatività e l’innovazione.

Inoltre, le partecipanti avranno l’opportunità di approcciare la potenza delle AI generative, imparando a utilizzarle per la creazione di contenuti originali. Questo aspetto è fondamentale non solo per ampliare le competenze tecniche delle ragazze, ma anche per incitarle a riflettere sui potenziali bias algoritmici e sulle implicazioni etiche dell’uso dell’intelligenza artificiale, contribuendo così a una formazione consapevole e responsabile.

Il programma non si limita esclusivamente a fornire contenuti formativi, ma si propone di creare un ambiente di sostegno reciproco tra le partecipanti. Attraverso la costruzione di una rete di supporto, le ragazze potranno condividere esperienze, sfide e successi, favorendo un senso di comunità che si estende oltre le aule virtuali. Questa iniziativa non rappresenta solo un’opportunità formativa, ma è anche una piattaforma per sviluppare abilità relazionali e professionali che saranno preziose nel loro futuro lavorativo.

Apprendimento pratico: l’importanza del “learning by doing

AI Girls: apprendimento pratico e valore del “learning by doing”

Il programma AI Girls pone un forte accento sull’importanza dell’apprendimento pratico attraverso il metodo “learning by doing”, un approccio che si è dimostrato fondamentale per l’acquisizione di competenze nel campo della tecnologia, in particolare per le giovani donne. Questo metodo di insegnamento non trascura l’aspetto teorico, ma si concentra sull’applicazione pratica delle conoscenze, consentendo alle partecipanti di interagire attivamente con i contenuti formativi.

Nel contesto del programma, le studentesse saranno coinvolte in attività pratiche che permetteranno loro di esplorare concretamente il mondo dell’intelligenza artificiale. Grazie a esercizi di coding e laboratori interattivi, le partecipanti avranno l’opportunità di cimentarsi nella creazione di progetti reali, come applicazioni e prototipi, utilizzando strumenti all’avanguardia. Questa esperienza pratica è cruciale per sviluppare competenze tecniche solide e per capire come applicare le teorie apprese nel loro lavoro quotidiano.

All’interno di questo percorso formativo, il machine learning sarà un altro elemento chiave, introducendo le studentesse a concetti avanzati tramite esercitazioni pratiche mirate. Imparare a costruire e addestrare reti neurali rappresenta non solo un’opportunità educativa, ma anche un’esperienza coinvolgente che promuove la curiosità e l’interesse per le tematiche S.T.E.A.M. Gli studenti che apprendono attraverso l’esperienza tendono a sviluppare un atteggiamento proattivo verso la risoluzione dei problemi e un’inclinazione per l’innovazione.

Questo approccio all’apprendimento ha dimostrato di far crescere la fiducia delle ragazze nelle proprie capacità e nei propri talenti, e di incoraggiarle a esplorare le proprie aspirazioni professionali nel settore tecnologico. Le esperienze pratiche create dai laboratori e dalle attività interattive saranno fondamentali per aiutare le partecipanti a trasformare le loro idee in realtà, incoraggiandole a diventare protagoniste attive e intraprendenti in un campo in continua evoluzione.

Coinvolgimento dei docenti: formazione e aggiornamento

AI Girls: coinvolgimento dei docenti per un aggiornamento formativo efficace

Il programma di AI Girls non si limita a formare le studentesse, ma si estende anche all’inclusione e al coinvolgimento del corpo docente. La formazione degli insegnanti rappresenta un elemento cruciale per garantire la piena implementazione delle innovazioni educative legate all’intelligenza artificiale e al codice creativo. Infatti, il progetto prevede l’organizzazione di webinar e sessioni di formazione mirate, concepite per aggiornare e potenziare le competenze di chi si occupa dell’istruzione, equiparando le conoscenze degli educatori a quelle delle studentesse. Questa iniziativa mira a creare una sinergia tra le nuove generazioni e i formatori, favorendo un ambiente educativo coeso e all’avanguardia.

I webinar proposti non solo offrono contenuti aggiornati sulle tecnologie emergenti, ma si concentrano anche sull’importanza di un’approccio inclusivo nell’insegnamento delle S.T.E.A.M. Agli insegnanti verranno forniti strumenti e metodologie per affrontare i bias insiti nei modelli di intelligenza artificiale e per integrare tali tematiche nella loro didattica quotidiana. Questo aggiornamento professionale rappresenta una grande opportunità per rivedere e ristrutturare i programmi scolastici, rendendoli più pertinenti e accessibili per le ragazze, creando al contempo un clima di apprendimento positivo e stimolante.

Un altro aspetto fondamentale è il supporto reciproco tra i docenti coinvolti. La creazione di una rete di insegnanti impegnati nel progetto non solo favorirà lo scambio di esperienze e buone pratiche, ma contribuirà anche a costruire una comunità di apprendimento per tutti i partecipanti. La collaborazione tra educatori e partecipanti sarà essenziale per coltivare un contesto educativo che ispiri le studentesse a perseguire carriere nel settore tecnologico, promuovendo un’educazione inclusiva e consapevole delle sfide contemporanee.

Il coinvolgimento dei docenti è cruciale per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto del programma AI Girls. Utilizzando le loro competenze, gli insegnanti possono fornire feedback utili per migliorare ulteriormente il programma e garantire che soddisfi le esigenze delle studentesse, costruendo insieme un futuro migliore nel campo della tecnologia