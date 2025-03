Aggiungi eventi al tuo Google Calendar direttamente da Gmail: ecco come farlo facilmente e velocemente!

Aggiunta di eventi a Google Calendar

Grazie all’innovativa funzionalità introdotta da Google tramite Gemini, gli utenti possono ora aggiungere eventi direttamente a Google Calendar da un’email in Gmail. Questo processo si attiva automaticamente quando Gemini rileva contenuti relativi ad eventi nelle email ricevute.

Una volta identificato il contenuto pertinente, apparirà un pulsante “Aggiungi al calendario”. Cliccando su questo pulsante, si aprirà un pannello laterale che richiederà conferma prima di procedere con la creazione dell’evento. Questa funzionalità integra la già esistente possibilità di interagire con Gemini riguardo alle informazioni presenti nel proprio Google Calendar, disponibile in Gmail sin dallo scorso novembre.

Funzionalità di Gemini

Gemini si presenta come un assistente avanzato in grado di identificare automaticamente contenuti legati al calendario all’interno delle email. Questo significa che gli utenti non devono più cercare attivamente informazioni riguardanti eventi; Gemini si occupa di questo per loro, semplificando l’interazione con il proprio calendario.

Quando Gemini riconosce elementi pertinenti, come appuntamenti o eventi, il pulsante “Aggiungi al calendario” compare precisamente nel momento in cui l’utente ne ha più bisogno. Quindi, grazie a questo processo automatizzato, il passaggio dall’email alla creazione dell’evento diventa fluido ed intuitivo.

È importante notare che, sebbene questa opzione faciliti notevolmente l’agenda degli utenti, non tutti gli eventi vengono inclusi: i contenuti già estratti automaticamente, come le prenotazioni nei ristoranti o i voli, non mostreranno il pulsante e quindi non potranno essere aggiunti nuovamente.

Inoltre, una nota cruciale è che gli eventi creati tramite il nuovo pulsante non consentono l’inclusione di altri partecipanti, il che significa che gli utenti dovranno gestire separatamente gli inviti se intendono condividere l’evento con più persone.

Disponibilità e requisiti dell’account

La nuova funzionalità per l’aggiunta di eventi al calendario di Google tramite Gmail è attualmente limitata alla versione web di Gmail e disponibile solo in lingua inglese. Questo implica che gli utenti non anglofoni, al momento, non possono beneficiare di questa innovativa integrazione, lasciandoli in attesa di un’espansione linguistica futura.

Il pulsante “Aggiungi al calendario” non sarà visibile per le email che contengono eventi già estratti automaticamente, come ad esempio le prenotazioni di ristoranti o i biglietti aerei. Questa specifica limitazione è stata progettata per garantire che l’utente non si trovi di fronte a contenuti duplicati nel proprio calendario, mantenendo una maggiore chiarezza e organizzazione.

Per accedere a questa funzionalità, è necessario disporre di un account specifico: gli utenti devono avere un abbonamento a Google Workspace Business o Enterprise, oppure attivare il componente aggiuntivo Gemini Education o Gemini Education Premium. Altrimenti, è disponibile anche per chi sottoscrive Google One AI Premium. La distribuzione di questa funzionalità è iniziata oggi, con una tempistica stimata fino a metà aprile per il completamento su tutti gli account idonei.