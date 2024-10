Afflusso da 556 milioni di dollari in ETF Bitcoin segna cambiamento nella fiducia degli investitori

Afflusso record nei ETF Bitcoin spot

Nei giorni scorsi, i fondi ETF Bitcoin spot negli Stati Uniti hanno registrato un’affluenza senza precedenti, segnando il maggior incremento di capitali in un solo giorno in oltre 120 giorni. Il 14 ottobre, più di 556 milioni di dollari sono confluiti in questi fondi, portando il prezzo del Bitcoin (BTC) a superare i 67.800 dollari, il valore più alto degli ultimi tre mesi. Secondo Nate Geraci, presidente di ETF Store, questa giornata è stata storica per gli ETF BTC spot, con un accumulo di quasi 20 miliardi di dollari in afflussi netti nell’arco degli ultimi dieci mesi.

-73% Amazon.it 23,98€ 89,99€ PRIME PRIME Cuffie Bluetooth, 2024 Auricolari Bluetooth 5.3 Driver Dinamico HiFi Stereo, 4 ENC Mic Cancellazione Rumore Cuffiette in Ear, 48Ore Cuffie Wireless, IP7... Compra ora -73% Amazon.it 23,99€ 89,99€ PRIME PRIME Csasan Auricolari Bluetooth Sport, Cuffie Bluetooth 5.3 con HD Mic ENC Cancellazione Rumore Cuffiette, 48 Ore Cuffie Wireless In Ear Bassi Profondi, Cuffie... Compra ora Amazon price updated: 22 Ottobre 2024 01:39

Geraci ha sottolineato come questo afflusso record superi di gran lunga ogni previsione fatta in fase di lancio dei fondi, definendolo “ridicolo” e sostenendo che non si tratta di investimenti da parte di investitori retail “degen”, ma che gli advisor e gli investitori istituzionali stanno progressivamente aderendo a questa asset class.

All’interno di questo afflusso significativo, il Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund ha guidato il gruppo con un’entrata di 239,3 milioni di dollari, il valore più elevato dal 4 giugno. Altri fondi, come il Bitwise Bitcoin ETF e l’iShares Bitcoin Trust di BlackRock, hanno seguito con afflussi rispettivamente superiori a 100 milioni e 79,6 milioni di dollari. Anche l’Ark 21Shares Bitcoin ETF ha visto influssi di quasi 70 milioni di dollari, mentre il Grayscale Bitcoin Trust ha registrato un afflusso di 37,8 milioni di dollari, il più alto dall’inizio di maggio.

Questa ondata di investimenti nei fondi ETF di Bitcoin non è solo un dato di fatto; rappresenta piuttosto il culmine di un cambiamento drastico nel sentiment degli investitori, dove la partecipazione istituzionale gioca un ruolo cruciale. Questo trend crescente è stato interpretato dagli esperti del settore come un’indicazione che gli investitori professionisti stanno mostrando sempre più interesse nei confronti delle criptovalute, segnalando una svolta significativa verso l’adozione di asset digitali.

-62% Amazon.it 19,99€ 52,75€ PRIME PRIME Kensington Tastiera Advance Fit Standard con Profilo Sottile da 19 mm, Layout Italiano QWERTY, Cavo USB da 1.9 m, Nero, K72357IT Compra ora Amazon.it 27,63€ PRIME PRIME Logitech MK270 Combo Tastiera e Mouse Wireless per Windows, Layout US Internazionale QWERTY, Nero Compra ora Amazon price updated: 22 Ottobre 2024 01:17

Con una maggiore liquidità e l’apertura di vari ETF che offrono esposizione al Bitcoin, il mercato si sta preparando a un’ulteriore espansione, avvalorando la crescente fiducia degli investitori nel futuro della criptovaluta.

Fattori che guidano l’incremento degli ETF Bitcoin

Il recente balzo negli afflussi dei fondi ETF Bitcoin è attribuibile a una combinazione di fattori che, secondo gli esperti finanziari, sta creando una “tempesta perfetta” per gli investimenti nel settore delle criptovalute. Un aspetto cruciale che emerge in questo contesto è l’approssimarsi delle elezioni statunitensi. Chris Aruliah, responsabile dell’area istituzionale presso l’exchange di criptovalute Bybit, ha commentato come la crescente fiducia degli investitori sia stata influenzata da segnali di supporto alla criptovaluta da parte di candidati di entrambi i principali partiti. Questo clima favorevole è percepito come precursor di una ripresa del trend rialzista per il Bitcoin, stimolando investimenti significativi.

In aggiunta, l’ottimismo macroeconomico ha svolto un ruolo centrale in questa dinamica. Alicia Kao, direttore generale di KuCoin, ha evidenziato come i dati economici rilasciati da enti statunitensi abbiano contribuito a ridurre le preoccupazioni su un possibile rallentamento economico, mentre la Federal Reserve ha iniziato un lento processo di diminuzione dei tassi d’interesse. Questo ambiente di politica monetaria favorisce investimenti in asset percepiti ad alto rischio come il Bitcoin.

La partecipazione dei fondi hedge nel settore delle risorse digitali ha subito un incremento significativo. Kao ha sottolineato che attualmente il 47% dei fondi hedge tradizionali ha una qualche forma di esposizione agli asset digitali, in aumento rispetto al 29% del 2023 e al 37% nel 2022. Ciò indica un’attenzione crescente verso il Bitcoin, con il 67% di tali fondi intenzionati a mantenere o aumentare l’esposizione a tali investimenti entro la fine del 2024, stimolando ulteriormente gli afflussi verso gli ETF Bitcoin.

Inoltre, il coinvolgimento di investitori istituzionali continua a rimanere un fattore determinante. Molti di questi investitori stanno rapidamente acquisendo fiducia nelle criptovalute, cercando di diversificare i propri portafogli con asset che storicamente hanno mostrato una correlazione bassa rispetto ai mercati tradizionali. Queste dinamiche hanno portato a un’accelerazione nelle sottoscrizioni di ETF Bitcoin, suggerendo che il mercato sia alla vigilia di un’espansione sostenuta.

-49% Amazon.it 32,99€ 64,90€ PRIME PRIME Casio Orologio Digitale Uomo Compra ora -33% Amazon.it 53,16€ 79,90€ PRIME PRIME Casio Orologio Quarzo Unisex, misura cassa 40.70mm con quadrante Digital Dial Digitale e cinturino Oro in Cinturino in metallo A100WEG-9AEF Compra ora Amazon price updated: 22 Ottobre 2024 08:23

La combinazione di un ambiente politico favorevole, l’ottimismo macroeconomico e un crescente interesse istituzionale sta catalizzando una fase di rinnovato entusiasmo per gli ETF Bitcoin, portando a flussi di capitale che potrebbero ridisegnare definitivamente il panorama degli investimenti nelle criptovalute.

Adozione istituzionale e domanda per gli ETF

L’interesse crescente degli investitori istituzionali nei confronti dei fondi ETF Bitcoin è un tema cruciale che emerge in questo periodo di forte afflusso. Svariati esperti del settore avvertono che la partecipazione degli istituzionali rappresenta una parte significativa della domanda, senza la quale gli attuali record di afflusso potrebbero non essere stati possibili. Mithil Thakore, CEO di Velar, sottolinea che le istituzioni stanno dominando il mercato, contribuendo a una quantità di Bitcoin accumulata tramite ETF mai vista prima. “Stiamo ora avvicinandoci a quasi 20 miliardi di dollari in afflussi di BTC, un traguardo che per il mercato dell’oro ha richiesto oltre quattro anni per essere raggiunto,” afferma Thakore, riflettendo sul potere crescenti delle aziende istituzionali nella determinazione della domanda di Bitcoin.

Le statistiche recenti indicano che il 27% degli investitori istituzionali ha intensificato la propria attività nel campo degli ETF Bitcoin solo nell’ultimo anno, aprendo porte a 262 nuovi partecipanti nel mercato. Con oltre mille aziende professionali che ora detengono ETF Bitcoin, il paesaggio degli investimenti sta chiaramente subendo una metamorfosi, con gli istituzionali che giocano un ruolo sempre più centrale.

-62% Amazon.it 19,99€ 52,75€ PRIME PRIME Kensington Tastiera Advance Fit Standard con Profilo Sottile da 19 mm, Layout Italiano QWERTY, Cavo USB da 1.9 m, Nero, K72357IT Compra ora Amazon.it 27,63€ PRIME PRIME Logitech MK270 Combo Tastiera e Mouse Wireless per Windows, Layout US Internazionale QWERTY, Nero Compra ora Amazon price updated: 22 Ottobre 2024 01:17

Secondo Alicia Kao di KuCoin, questo cambiamento nel panorama degli investimenti non è solo una fase temporanea, ma rappresenta un passaggio fondamentale nelle dinamiche di approccio al Bitcoin e ai mercati delle criptovalute in generale. La Cao ha osservato come “mentre gli investitori al dettaglio rimangano i principali detentori di ETF Bitcoin, la quota gestita dagli investitori istituzionali è cresciuta dal 18,7% nel primo trimestre 2024 al 21,15% attuale, un aumento modesto ma significativo.” Questo movimento denota una maggiore fiducia e apertura degli istituzionali nei confronti di questo asset, portando con sé una serie di implicazioni positive per il mercato.

Un aspetto interessante del coinvolgimento istituzionale è la diversificazione dei portafogli. Molti investitori professionisti stanno cercando attivamente di espandere le loro esposizioni a classi di asset non tradizionali, e il Bitcoin rappresenta una scelta attraente per diversi motivi, tra cui la sua storicamente bassa correlazione con mercati tradizionali come le azioni e le obbligazioni. Come afferma Ben Caselin di VALR, la resistenza di Bitcoin durante le varie condizioni di mercato rende questo asset particolarmente attraente per le istituzioni.

Con l’aumento costante della liquidità e l’evoluzione del panorama normativo intorno ai cripto-ETF, le istituzioni non solo stanno investendo, ma anche formando una parte cruciale dell’infrastruttura necessaria per un’adozione generalizzata delle criptovalute. Gli afflussi record nei Bitcoin ETF sono una chiara dimostrazione di come la fiducia istituzionale potrebbe continuare a crescere, potenzialmente cambiando la narrativa del Bitcoin come asset di investimento.

ETF Bitcoin rispetto agli asset tradizionali

Il successo dei fondi ETF Bitcoin, in particolare quando paragonato a classi di attivi tradizionali come l’oro, ha mostrato risultati straordinari. Eric Balchunas, analista senior di Bloomberg per gli ETF, ha osservato come i fondi Bitcoin abbiano raggiunto un massimo storico per cinque volte dall’inizio dell’anno. Questo palesa un’incredibile presa sul mercato da parte dei fondi ETF dedicati al Bitcoin.

-57% Amazon.it 29,00€ 69,00€ PRIME PRIME Apple Custodia MagSafe in pelle per iPhone 14 Plus - Mezzanotte ​​​​​​​ Compra ora Amazon.it 64,99€ PRIME PRIME Echo Dot (5ª generazione, modello 2022) | Altoparlante intelligente Wi-Fi e Bluetooth, suono più potente e dinamico, con Alexa | Bianco ghiaccio Compra ora Amazon price updated: 22 Ottobre 2024 01:11

In contrasto, sebbene l’oro abbia toccato il massimo storico per trenta volte quest’anno, i fondi ETF legati all’oro hanno registrato un flusso netto di soli 1,4 miliardi di dollari, un numero significativamente inferiore rispetto ai più di 20 miliardi di dollari accumulati dai fondi Bitcoin nel medesimo periodo. Questo squilibrio mette in evidenza l’attrattiva crescente del Bitcoin come asset rispetto ai più tradizionali rifugi sicuri.

Ben Caselin, direttore del marketing di VALR, ha suggerito che mentre l’oro ha una storia millenaria come riserva di valore, l’era digitale moderna ha aperto nuove opportunità per il Bitcoin e le sue caratteristiche uniche. “Come asset guidato dalla tecnologia, l’evoluzione di Bitcoin negli ultimi 15 anni si allinea con le tendenze finanziarie contemporanee, permettendo un’attrazione di capitali molto più rapida rispetto a investimenti tradizionali come l’oro,” ha affermato Caselin, sottolineando la velocità con cui il Bitcoin riesce a conquistare nuovi investitori.

Aruliah, d’altro canto, descrive il Bitcoin come una nuova classe di attivi alternativa, nettamente distinta dai metalli preziosi, pur mantenendo molte delle sue stesse caratteristiche. Questo passaggio si riflette nella crescente quantità di investimenti istituzionali che affluiscono negli ETF Bitcoin, suggerendo una transizione fondamentale nella percezione di Bitcoin rispetto a investimenti precedentemente considerati più stabili.

Tristan Dickinson, chief marketing officer di exSat Network, ha evidenziato che gli ETF Bitcoin si stanno rivelando i più performanti nella storia degli ETF, sia nel settore crypto che in quello tradizionale, con una traiettoria di crescita destinata a superare significativamente quella degli ETF sull’oro. IL potenziale di questo asset per generare rendimenti interessanti, insieme alla sua volatilità elevata, sta convincendo sempre più investitori a incorporare Bitcoin nei loro portafogli.

Con un sostegno crescente da parte di investitori istituzionali e una favorevole evoluzione normativa, Bitcoin sta guadagnando sempre più terreno come asset d’investimento preferito, superando classi d’attivo storicamente consolidate come l’oro. Questa evoluzione sta ridefinendo non solo il mercato delle criptovalute, ma anche quello degli investimenti, tracciando una nuova strada per la diversificazione e la costruzione di portafogli moderni.

Prospettive future per gli ETF Bitcoin

Le prospettive per gli ETF Bitcoin si preannunciano ottimistiche, sostenute da una crescente domanda sia da parte degli investitori istituzionali che dei piccoli risparmiatori. L’interesse robusto e il record di afflussi recenti suggeriscono che gli ETF Bitcoin potrebbero non solo continuare a crescere, ma anche a trasformare il panorama degli investimenti. Gli analisti prevedono un’accelerazione ulteriore degli afflussi man mano che sempre più investitori si avvicinano a questa nuova asset class, spinti dall’ottimismo riguardo alla regolarizzazione del mercato delle criptovalute e dalla ricerca di rendimenti diversificati.

Un fattore chiave in questa equazione è la crescente partecipazione istituzionale. Le istituzioni stanno riconoscendo il potenziale di Bitcoin non solo come risorsa specializzata, ma anche come un’opportunità strategica per diversificare i loro portafogli. Le recenti statistiche riportano che quasi il 50% degli hedge fund tradizionali possiede attualmente esposizione agli asset digitali, facendo presagire un’adozione sempre più forte. Gli investitori istituzionali tendono a cercare possibilità di investimento che possano garantire non solo rendimenti competitivi ma anche protezione contro l’inflazione e la volatilità economica, caratteristiche che Bitcoin offre.

In aggiunta, la crescente liquidità del mercato delle criptovalute e l’apertura di nuove piattaforme di trading destinate agli ETF Bitcoin daranno impulso a un’adozione ancora più ampia. La creazione continua di strumenti finanziari innovativi e la maggiore trasparenza normativa potrebbero facilitare il coinvolgimento di investitori al dettaglio, chiudendo il divario tra il mercato istituzionale e quello retail. La consultazione di esperti sulle tendenze emergenti nel settore delle criptovalute enfatizza l’importanza di adottare un approccio strategico alla selezione degli investimenti in Bitcoin, prendendo in considerazione le condizioni di mercato e l’evoluzione normativa.

Infine, l’interesse globale per la sostenibilità è sempre più presente, e Bitcoin sta iniziando a rispondere a queste preoccupazioni con iniziative volte a rendere più ecologici i processi di mining e trasporto. Le aziende che investono in Bitcoin stanno diventando coscienti della necessità di affrontare la questione dell’impatto ambientale, promuovendo l’adozione di tecnologie sostenibili. Questa tendenza può attrarre un pubblico più vasto, incluse istituzioni che prima erano riluttanti a investire in asset digitali a causa delle loro percepite problematiche ambientali.

Gli ETF Bitcoin si trovano in una fase cruciale di maturazione e crescita. L’aumento della partecipazione istituzionale, l’espansione della liquidità e la crescente sensibilità alle tematiche sostenibili potrebbero tutti contribuire a modellare un futuro promettente per gli ETF Bitcoin, rendendoli una scelta sempre più allettante per gli investitori di tutti i livelli. Il settore è pronto a evolversi ulteriormente, creando opportunità inedite che potrebbero catalizzare un nuovo slancio per l’adozione di Bitcoin come asset di investimento riconosciuto e rispettato.