Affitti, tasso ipotecario di riferimento in calo migliora accessibilità al mercato immobiliare

Tasso ipotecario di riferimento in calo

Il recente aggiornamento del tasso ipotecario di riferimento segna una significativa diminuzione, passando all’**1,5%**, con un calo di **0,25 punti percentuali** rispetto al trimestre precedente. Questa variazione, pubblicata dall’**Ufficio federale delle abitazioni**, si riflette in tutta la **Svizzera**, dove il tasso viene utilizzato come base per stabilire gli importi degli affitti. L’interesse medio, calcolato al **31 dicembre 2024**, ha mostrato unAbbassamento da **1,63%** a **1,53%**. Grazie all’arrotondamento commerciale, il tasso di riferimento, che risulta essere l’elemento cruciale nella definizione delle pigioni, è ora fissato al **1,5%**. Le nuove disposizioni entreranno in vigore a partire da domani, martedì.

Impatto della riduzione sugli affitti

La recente diminuzione del tasso ipotecario di riferimento avrà un impatto diretto e significativo sugli affitti in **Svizzera**. Gli inquilini che attualmente pagano un affitto basato su un tasso di riferimento dell’**1,75%** avranno diritto a una riduzione automatica del 2,91%. Questo significa che le famiglie e i singoli che sostengono spese abitative più elevate trarranno beneficio da un abbassamento dei canoni, favorendo, così, una maggiore accessibilità agli affitti. Nel caso in cui l’affitto sia calcolato su un tasso superiore, la riduzione proporzionalmente sarà anche più consistente, creando così un margine di confort finanziario per molti inquilini. Gli affitti, già messi alla prova da un contesto economico in evoluzione, potrebbero così diventare più sostenibili, contribuendo al miglioramento delle condizioni abitative.

Procedura per la richiesta di riduzione degli affitti

Per gli inquilini che desiderano usufruire della riduzione dell’affitto conseguente alla diminuzione del tasso ipotecario di riferimento, esistono precise modalità operative da seguire. È fondamentale iniziare acquisendo informazioni chiare sul tasso di riferimento applicato all’attuale contratto di locazione, solitamente indicato nel contratto stesso o nell’ultimo avviso di adeguamento dell’affitto. Gli inquilini devono quindi verificare se il loro affitto è calcolato su un tasso che consente una riduzione. Qualora questo sia il caso, si può avanzare formalmente una richiesta di riduzione all’amministratore o al locatore, corredata da documentazione che evidenzi l’applicabilità del nuovo tasso. È suggerito di proporre la modifica in forma scritta, assicurandosi di evidenziare il nuovo percentuale di riduzione e includere eventuali riferimenti normativi. La comunicazione deve essere chiara e ben documentata per facilitare una risposta adeguata da parte del locatore, il quale ha l’obbligo di considerare la richiesta e fornire un riscontro tempestivo.