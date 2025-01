Affitti brevi sotto ai riflettori: sanzioni elevate in arrivo per i proprietari

Obbligo di cin per affitti brevi e strutture ricettive

Dal 2 gennaio 2025, l’introduzione del Codice Identificativo Nazionale (CIN) è diventata una condizione necessaria per le strutture ricettive e gli affitti brevi in Italia. Con l’applicazione di questa normativa, il governo intende garantire maggiore trasparenza alle operazioni di locazione e combattere l’evasione fiscale, fenomeno che ha radici significative nel settore delle locazioni. L’idea centrale è che l’obbligo di dotarsi di un CIN contribuirà a regolamentare un ambito spesso caratterizzato da pratiche non dichiarate.

Il **CIN**, istituito dall’art. 13-ter del DL 145/2023, deve essere richiesto dalle strutture turistico-ricettive, siano esse alberghiere oppure extralberghiere, e dai locatori di unità immobiliari destinate ad affitti brevi per finalità turistiche. Questo codice deve essere visibilmente comunicato, sia negli annunci pubblicitari sia all’esterno delle strutture ricettive, fungendo da strumento identificativo per garantirne la conformità legale.

L’obbligo di richiedere il CIN coinvolge non solo i gestori di strutture, ma anche chiunque offra in locazione immobili per scopi turistici o momentanei. La procedura per ottenere il CIN è disponibile tramite la piattaforma BDSR. Con l’intensificarsi del controllo normativo, si richiede ai soggetti interessati di attuare le necessarie procedure per dotarsi del codice identificativo e rispettare tutti i requisiti stabiliti dalla legge.

Soggetti tenuti al cin: chi deve adeguarsi

Con l’introduzione obbligatoria del Codice Identificativo Nazionale (CIN) a partire dal 2 gennaio 2025, diventa cruciale identificare chiaramente tutte le categorie di soggetti tenuti a dotarsi di questo codice. L’articolo 13-ter del DL 145/2023 stabilisce con precisione chi deve eseguire tale adeguamento. In primo luogo, i **titolari o gestori delle strutture turistico-ricettive** sia alberghiere che extralberghiere, comprese quelle previste dalle normative vigenti in diverse regioni, sono obbligati a richiedere il CIN. A queste categorie si aggiungono i **locatori di unità immobiliari** dedicate a contratti di locazione per finalità turistiche. Non si può trascurare nemmeno chi affitta beni immobili destinati alle locazioni brevi, come definito dall’articolo 4 del decreto-legge 50/2017.

Questa pluralità di soggetti coinvolti sottolinea l’importanza di una compliance normativa alle regole stabilite. La richiesta del CIN deve avvenire attraverso la piattaforma BDSR, un passo fondamentale per garantirne l’assegnazione e l’uso corretto. Inoltre, è necessario che tutti coloro che affittano immobili per scopi turistici si documentino sulle procedure di richiesta, poiché una non conformità potrebbe comportare significative sanzioni. Adottare le dovute misure per dotarsi di questo codice identificativo non è solo un fatto di legalità, ma anche una strategia per migliorare la competitività e l’immagine della propria offerta sul mercato, in un contesto sempre più attento alla trasparenza e alla regolarità fiscale.

Sanzioni per inadempienza: costi e conseguenze

Con l’entrata in vigore del Codice Identificativo Nazionale (CIN), la normativa ha introdotto sanzioni severe per coloro che non ottemperano agli obblighi di registrazione. Come stabilito dall’articolo 13-ter del DL 145/2023, i titolari di strutture turistico-ricettive privi di CIN, così come coloro che affittano unità immobiliari per finalità turistiche, rischiano sanzioni pecuniarie che vanno da un minimo di 800 euro fino a un massimo di 8.000 euro, a seconda della grandezza e della tipologia della struttura. Inoltre, la sanzione applicabile per la semplice omissione dell’esposizione del CIN all’esterno dello stabile è compresa tra 500 euro e 5.000 euro, anch’essa influenzata dalla dimensione dell’immobile.

La normativa non si limita alla registrazione del codice, ma estende le sue disposizioni anche alla modalità di esposizione. Le strutture ricettive, infatti, sono obbligate a mostrare il CIN sia sui documenti promozionali che all’esterno, rendendolo ben visibile. La mancata conformità a questo requisito, unita alla gravità della violazione, può portare a ulteriori conseguenze, come la rimozione immediata degli annunci irregolari dai portali online, un aspetto cruciale in un’epoca in cui il marketing digitale è centrale per il business.

È evidente come l’intento della legge sia multiplo: non solo garantire la regolarità fiscale, ma anche tutelare i consumatori e migliorare la qualità dell’offerta turistica. è quindi fondamentale che i gestori comprendano a fondo l’importanza della registrazione e dell’esposizione del CIN per evitare sanzioni onerose e per mantenere la propria reputazione nel mercato.

Esposizione del cin: regole e obblighi

Con l’introduzione del Codice Identificativo Nazionale (CIN), non si tratta solo di un adempimento burocratico, ma di un impegno verso una maggiore trasparenza nel settore turistico. Secondo quanto stabilito dal comma 6 dell’art. 13-ter del DL 145/2023, i soggetti che offrono in locazione unità immobiliari per finalità turistiche sono obbligati a esporre il CIN in modo ben visibile sia all’esterno della struttura che in tutti gli annunci pubblicitari. Questo provvedimento non è solo per le strutture alberghiere, ma estende l’obbligo a ogni locatore di case vacanze, affittacamere e simili.

È fondamentale chiarire che l’esposizione del CIN deve rispettare eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici in vigore nel luogo in cui si trova la struttura. Questa necessità di adeguarsi a normative locali implica che i gestori debbano prestare attenzione non solo al rispetto del CIN, ma anche alla sua corretta visibilità, evitando che l’obbligo possa diventare una fonte di contenziosi. La preoccupazione per la legalità si scontra quindi con la realtà degli spazi urbani e delle loro regolamentazioni.

Oltre all’esposizione esterna, il CIN deve essere indicato in tutti gli annunci pubblicitari, siano essi affissi fisicamente o veicolati online tramite piattaforme come Airbnb e altri portali di affitto. È responsabilità dei gestori garantire che le informazioni siano sempre aggiornate e conformi, poiché le violazioni in questo settore possono comportare sanzioni significative e la rimozione immediata degli annunci che non rispettano le disposizioni normative.

L’assolvimento di queste regole non solo serve a evitare multe e problemi legali, ma costituisce anche un riconoscimento del valore della trasparenza e della professionalità nella gestione delle locazioni brevi, incrementando così la fiducia dei consumatori e la reputazione dei gestori nel mercato.

Conclusioni e raccomandazioni per i gestori

Per i gestori e i proprietari di immobili destinati agli affitti brevi e alle strutture ricettive, è di fondamentale importanza adottare un approccio proattivo rispetto all’introduzione del Codice Identificativo Nazionale (CIN). Con l’entrata in vigore delle normative a partire dal 2 gennaio 2025, la conformità non è più facoltativa, e gli operatori del settore devono attrezzarsi per rispettare gli obblighi previsti dalla legge. In particolare, la richiesta del CIN e la sua corretta esposizione rappresentano i passaggi chiave per evitare sanzioni pecuniarie che possono andare da un minimo di 800 euro fino a 8.000 euro, a seconda della gravità delle inadempienze.

In aggiunta, i gestori devono essere operativi con attenzione nel monitorare le comunicazioni pubblicitarie, assicurandosi che il CIN sia ben visibile all’esterno e presente in ogni annuncio, siano essi online o cartacei. È cruciale non solo per mantenere la legalità ma anche per costruire e preservare una reputazione solida nel competitivo mercato degli affitti brevi.

Si raccomanda inoltre di tenersi aggiornati riguardo eventuali cambiamenti normativi e di dotarsi delle competenze necessarie per navigare le procedure burocratiche relative al CIN. Una registrazione tempestiva e completa, così come il rispetto per le norme attinenti all’esposizione del codice, non solo prevengono l’incorrere in sanzioni, ma rafforzano anche la credibilità del gestore presso i potenziali clienti.

È opportuno ricordare l’importanza di adottare pratiche trasparenti, che non solo facilitano la conformità legale, ma contribuiscono anche a un’ esperienza di affitto più positiva per gli utenti, migliorando la qualità del servizio complessivo e favorendo la fiducia nel settore turistico, ormai orientato verso standard sempre più elevati di trasparenza e qualità.