Acquisti tax free in Svizzera: cosa cambia con la nuova franchigia dimezzata

Acquisti tax free: nuove regole nella Svizzera

Recentemente, sono state attuate modifiche significative alle regole di acquisto tax free in Svizzera, rispondendo a dinamiche di mercato sempre più competitive. A partire dall’inizio dell’anno, la franchigia sull’**IVA** per le merci importate è stata ridotta a 150 franchi, un equivalente di circa 160 euro al cambio attuale. Questa misura risponde alla necessità di contrastare il cosiddetto “pendolarismo della spesa”, fenomeno che ha visto un aumento significativo degli acquisti più convenienti oltreconfine, in particolare in Italia e Germania.

In precedenza, i consumatori potevano beneficiare di una franchigia di 300 franchi, permettendo l’importazione senza tassa di una notevole quantità di merci. Oggi, il cambiamento implica che, superata la soglia di esenzione, l’**IVA** del 8,1% si applicherà sull’intero importo dell’acquisto, piuttosto che limitarsi ai 150 franchi esenti. Pertanto, in caso di una spesa di 500 franchi, l’imposta sarà calcolata non solo sui 150 franchi esenti, ma sull’intero importo, evidenziando una politica meno favorevole per i consumatori svizzeri che decidono di attraversare il confine per risparmiare.

Questa nuova normativa mira a proteggere i **commercianti svizzeri** da una diminuzione della loro clientela, promuovendo al contempo il commercio locale. Le autorità svizzere hanno quindi compiuto una scelta strategica per mantenere la competitività dei propri negozi, in un contesto commerciale europeo sempre più sfidante, contribuendo al mantenimento di un ecosistema commerciale equilibrato e sostenibile.

Replica delle misure italiane

La recente riduzione della franchigia sull’**IVA** in Svizzera si configura come una risposta diretta alle modifiche che il governo italiano ha implementato inizialmente a febbraio del 2024. Infatti, proprio in questo periodo, l’Italia ha rivisto la soglia minima per il rimborso dell’**IVA** per acquistare beni in regime tax free, abbassandola a 70 euro, rispetto ai precedenti 150 euro. Tale decisione italiana mira ad attrarre consumatori e a incentivare l’acquisto di prodotti italiani, generando impatti significativi sul mercato. Mentre l’iniziativa italiana ha un chiaro intento promozionale verso il **made in Italy**, caratterizzata da una politica commerciale favorevole per i consumatori, la Svizzera ha adottato una misura difensiva. Questo passaggio dimostra un forte desiderio di proteggere il proprio commercio di prossimità, permettendo ai negozi svizzeri di mantenere la loro competitività in un contesto di acquisti sempre più orientato oltreconfine.

Il dibattito sulle politiche fiscali di entrambi i Paesi, dunque, si fa interessante. L’Italia cerca di sfruttare la propria attrattività commerciale, mentre la Svizzera risponde con un’azione per limitare il “pendolarismo della spesa”, cioè il fenomeno per cui i cittadini svizzeri si muovono verso il sud per approfittare di prezzi più vantaggiosi su alimentari e beni di consumo. Le nuove regole elvetiche intendono non solo mantenere clienti dentro i confini nazionali, ma anche considerare l’adeguamento del proprio sistema fiscale per affrontare una concorrenza sempre più serrata. Il risultato di queste politiche potrebbe comportare variazioni nei flussi di acquisto tra Italia e Svizzera, riscrivendo le dinamiche di consumo nella regione e influenzando il comportamento d’acquisto di molti frontalieri e non solo.

Impatti sul commercio locale

Le ripercussioni della recente modifica alla franchigia sull’**IVA** in Svizzera si stanno già manifestando nel panorama commerciale locale. Con l’abbassamento della soglia a 150 franchi, molti commercianti svizzeri stanno valutando con preoccupazione l’impatto di questa misura sul loro volume d’affari. L’incremento degli acquisti cross-border, stimolato dalla precedente franchigia di 300 franchi, ha evidenziato una tendenza crescente di cittadini svizzeri a utilizzare il “pendolarismo della spesa” come strategia per ottimizzare le proprie spese. Con le nuove regole, si teme un ritorno a uno scenario di svantaggio per i negozi e i supermarket situati nei territori elvetici.

La decisione di Berlin di introdurre una soglia più bassa per gli acquisti tax free in Svizzera mira a contenere la fuga di consumatori verso il mercato italiano. Esaminando da vicino il cambiamento, emerge che la riforma non solo richiede agli acquirenti di adattare le proprie abitudini di spesa, ma mette anche a rischio la vitalità di alcune aziende locali, già sotto pressione per colpa della concorrenza esterna, specialmente quella italiana. Tuttavia, se questo provvedimento potrebbe disincentivare la clientela svizzera dall’acquistare oltreconfine, si aprono spazi per una rivitalizzazione del commercio locale, che potrebbe profittare, a medio termine, dell’intensificarsi degli acquisti interni.

A fronte della maggiore tassazione all’importazione, molti imprenditori locali stanno cercando di ottimizzare la propria offerta. La speranza è quella di aumentare la competitività, attraverso promozioni e un’accresciuta attenzione sulla qualità dei prodotti, per recuperare il terreno perso nei confronti dei negozi italiani. Le strategie di marketing locale dovranno adattarsi, con l’intento di attrarre nuovamente i consumatori svizzeri e mantenere le loro preferenze all’interno delle proprie strutture commerciali, garantendo un rifugio sicuro per gli acquisti senza dover affrontare le complicazioni legate all’importazione.

Opinioni dei commercianti svizzeri e italiani

Le reazioni delle categorie commerciali in Svizzera e in Italia rispetto alle nuove misure fiscali sono fondate su una visione pragmatica dei cambiamenti del mercato. Da una parte, i **commercianti svizzeri** vedono in questa modifica una strategia indispensabile per contrastare l’erosione delle vendite causata dal crescente pendolarismo della spesa. Rudy Collini, presidente provinciale di Uniascom Varese, ha espresso ottimismo, definendo queste nuove regole una «boccata d’ossigeno» per il settore. Tuttavia, c’è preoccupazione riguardo a come il cambiamento della franchigia possa influenzare il comportamento di acquisto dei cittadini svizzeri.

Dall’altra parte, molti **commercianti italiani**, in particolare quelli situati nelle province al confine tra Italia e Svizzera, hanno registrato un incremento della clientela svizzera, suggerendo che i nuovi incentivi fiscali italiani abbiano creato un’inversione di tendenza nel flusso degli acquisti. Questo è evidenziato dall’aumento di visitatori nei mercati e nei negozi italiani, soprattutto nei fine settimana. L’analisi comparativa del comportamento d’acquisto tra i due Paesi indica che la misura italiana potrebbe continuare a stimolare le vendite di prodotti locali, con il rischio di spostare nuovamente la bilancia a favore dell’Italia.

Marco Irminger, CEO di Migros, ha sottolineato che la riduzione della franchigia a 150 franchi non è sufficiente a invertire questa tendenza, suggerendo che una soglia ideale sarebbe quella di 50 franchi. La sfida, quindi, per i commercianti svizzeri sarà quella di trovare soluzioni creative per attrarre i consumatori locali, attraverso strategie di marketing aggressive e un’attenzione rinnovata alla qualità e alla convenienza. Questo dibattito pone l’accento sull’importanza di un equilibrio tra le politiche fiscali, il supporto al commercio locale e la conservazione dei posti di lavoro in un contesto economico in continua evoluzione.

Confronto con le politiche tedesche

La competizione tra i diversi Paesi europei si intensifica con le recenti politiche fiscali adottate dalla **Germania**, che si discostano notevolmente dalle misure implementate in **Svizzera** e **Italia**. Dal 2026, la Germania ha programmato l’abolizione totale del regime tax free, una decisione che pone interrogativi sull’andamento del pendolarismo della spesa, poiché potrebbe indurre i consumatori svizzeri a rivolgersi con maggiore interesse verso le offerte italiane, caratterizzate da una politica di rimborso dell’**IVA** innanzitutto favorevole. Questo cambiamento serve da monito agli operatori commerciali svizzeri: la mancanza di vantaggi fiscali per gli acquisti oltreconfine sfida le loro strategie di contenimento dei flussi di consumatori.

La scelta tedesca di abolire il tax free rappresenta una misura particolarmente aggressiva verso il mercato, contrastando l’afflusso di consumatori. Di fronte a tale strategia, i commercianti elvetici si trovano costretti a riconsiderare le loro offerte e a migliorare la competitività. La mossa tedesca potrebbe generare un aumento del numero di acquisti in Italia, dove il rimborso dell’**IVA** rimane attraente. Inoltre, la differenza di pricing tra i commercianti italiani e svizzeri non è da sottovalutare, con variazioni talvolta sostanziali sui beni di consumo di largo uso quotidiano.

Di conseguenza, le conseguenze della politica tedesca si riflettono in un’azione difensiva da parte della Svizzera, che mira a prevenire una fuga dei consumatori verso negozi italiani, potenzialmente favoriti da un contesto fiscale più vantaggioso. I commercianti svizzeri sono chiamati a un risveglio della reattività di mercato, per non perdere terreno di fronte a una concorrenza trasfrontaliera già di per sé agguerrita. In questo contesto, è cruciale che la Confederazione elvetica trovi un equilibrio tra la protezione del suo mercato interno e l’adattamento alle tendenze di consumo sempre più globali e competitive.