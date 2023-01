YOURENTAL si occupa di noleggio a breve termine con veicoli di lusso

Non è mai stato cosi semplice noleggiare un’auto di lusso a Milano; il parere degli esperti di YouRental

Il valore e il concetto della proprietà di una macchina è cambiato e da tempo, non solo per i privati, ma anche a livello aziendale.

Lo sa bene Gianmarco Bargellini di YOURENTAL, società che si occupa di noleggio a breve termine con veicoli di lusso. Attualmente gestisce un parco auto, che è passato nell’ultimo anno, da 5 a 25 vetture, con l’obiettivo di arrivare a 35 entro la fine del prossimo anno.

Sportive, SUV, supercar sono gettonate soprattutto tra giovani, imprenditori e businessman che risiedono nel nostro Paese o che arrivano da diverse città, per motivi di lavoro, come Londra o Dubai.

Qual è l’andamento del mercato?

“Il settore del lusso è cresciuto tantissimo, contro ogni aspettativa” -dice Bargellini-“ e a doppia cifra, con un giro d’affari di circa 440 miliardi nell’ultimo anno nell’intero settore del lusso; nello specifico Rolls Royce ha registrato un incremento del 50%, Porsche ha venduto più di 300.000 veicoli, mentre Lamborghini e Ferrari hanno raggiunto i massimi storici.

Il noleggio delle auto ha avuto una crescita esponenziale nell’ultimo anno, sia per quanto riguarda i noleggi “short term” che per i noleggi mensili di alta fascia, questo a causa della scarsa disponibilità di automobili causata dalla rallentata produzione di componenti.

Come viene organizzato il noleggio a breve termine?

Abbiamo un BackOffice che gestisce le richieste ed è in grado di farlo, sia presso le nostre sedi fisiche che completamente a distanza, attraverso una piattaforma innovativa che consente di seguire il cliente a partire dalla parte contrattuale fino al ritiro dell’auto.

Lo staff è giovanissimo, composto principalmente da ragazzi Under 27, eccetto alcune figure piu grandi che ricoprono ruoli di maggiore responsabilità.

Nonostante questo settore venga considerato prettamente maschile, le donne all’interno della nostra azienda ricoprono ruoli di grande importanza. Tra loro, Gessica, nonché responsabile del noleggio a lungo termine e Livia che si occupa della logistica.

YOURENTAL

YOURENTAL copre tutto il territorio nazionale ed è in grado, con la propria struttura, di operare nell’intero Sud Europa, principalmente in Francia, Monaco, Svizzera e Spagna. Oltre a questo, svolge un lavoro prettamente stagionale presso le località di Porto Cervo, Ibiza e Forte dei Marmi.

YouRental fa dei canali social un proprio punto di forza, grazie al proprio reparto Marketing interno costantemente presente. Questo consente loro di ottenere importanti collaborazioni con influencer e testimonial, tra i più affezionati Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez.

Immagine di copertina: dennis-ottink-0Idgp07w-PA-unsplash