VanityClass, diretta da Francesca Lovatelli Caetani, on line dal 3 maggio

Una nuova testata telematica autorevole e con firme prestigiose del mondo dello spettacolo e del giornalismo, edita dalla casa di produzione LC Production dell’imprenditore Luca Contini.

La nuova realtà editoriale, on line all’URL www.vanityclass.it, diretta dalla giornalista Francesca Lovatelli Caetani, proporrà notizie e approfondimenti quotidiani con l’intento di costituire un’autentica novità nel campo dell’informazione: si presenta come un progetto ambizioso non tenderà solo a valorizzare non i contenuti, ma anche a dar voce e visibilità a giovani e futuri talenti.

La vanità e la classe

La vanità e la classe costituiscono il più delle volte le due facce di una stessa medaglia, rappresentazione senza tempo di qualunque contemporaneità. Ed è proprio questo ciò che VanityClass intende fare. A partire dal 3 maggio, infatti, sarà possibile accedervi e prendere visione della sua ampia offerta informativa, una vasta scelta che rispecchierà appieno la multidimensionalità della realtà con cui si andrà ad interfacciare.

VanityClass

VanityClass tratterà diverse tematiche che spaziano dall’attualità alla cultura, dal benessere al sociale, dal costume al gossip, e tanto altro ancora. Numerose, inoltre, le rubriche all’interno, redatte da volti noti del panorama dello show biz, tra le quali figurano La posta degli Spostati curata dall’Irriverente scrittore Simone Di Matteo, già caporedattore dell’iniziativa, e dalla vamp di Uomini&Donne Tina Cipollari, Sono come Bill del modello e attore Andrea Candeo, Musica a 360 gradi del cantante ex vincitore di Amici di Maria De Filippi Sergio Sylvestre, La vita è una questione di verità di Maria Monsè, Orme di Filippo Marciano’ di Radio Number One, Master Sex dell’impertinente Paola Saulino, Ricette Favolose di Loredana Fiorentino, L’Oroscopo di Daniel Missori.

Il bocconiano Paolo Brambilla parlerà regolarmente di economia e finanza innovativa firmando la rubrica L’Economista e riportando l’opinione qualificata degli analisti di InvestoPro sui titoli azionari “caldi” della settimana.

Tra le altre firme che andranno ad arricchire il corpo compositivo della testata compaiono inoltre il celebre Filippo La Mantia, oste e cuoco, l’esperto di bullismo, cyberbullismo e violenza di genere Vincenzo De Feo Presidente di Mai Piu’ Solo, Rosella Scalone Presidente di Save The Woman, Rebecca De Pasquale, Sonia Russo, Diego Lanuto, Samuel Montegrande, Simone Romano, le Dottoresse Ilaria Prandelli e Olivia Muraglia, Manola De Lorenzo, Rosa Spampanato, Simone Pozzati e Kevin Dellino.