Il Disegno di legge n. 2572

— di Carolina Casolo —

L’ultima risposta in materia di valute virtuali, cripto e tassazioni arrivava da Agenzia Entrate a novembre 2021 a seguito dell’interpello nr. 788 2021. Nulla di nuovo sul fronte. Grandi discussioni a fronte di alcuna modifica sostanziale e o innovativa.

Ad oggi invece depositato in Senato il tanto atteso Disegno di legge n. 2572 che propone nuove norme fiscali in materia di valute virtuali e obblighi ai fini antiriciclaggio e monitoraggio.

Dal punto di vista del contenuto formale il Disegno di legge – finalmente – propone e prevede il riconoscimento fiscale delle valute virtuali. Esattamente come per gli altri Stati membri dell’Unione Europea una definizione chiara e non contraddittoria utile non solo ai fini fiscali.

L’unità matematica

Infatti, abbandonata, l’attuale confusione determinata dall’uso di lessico improprio ovvero valute virtuali, criptovalute, cripto attività e token, viene circoscritto e definito ‘un genus unitario: l’unità matematica’.

In relazione all’inquadramento fiscale il Disegno di legge propone modifiche al testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), ‘per stabilire espressamente l’imponibilità ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche delle plusvalenze derivanti da operazioni che comportano il pagamento o la conversione in euro o in valute estere, effettuate su valute virtuali di ogni genere’ (cash out).

Le modifiche

Nello specifico ecco per punti le modifiche proposte:

– soglia esenzione monitoraggio < di 15.000 euro;

– eventuali plusvalenze imponibili solo in caso di conversione in euro e o valute estere. Quindi non viene considerato il semplice prelievo o conversione in altra valuta virtuale;

– mantenimento della soglia di 51645,69k di giacenza maturata dalla somma di tutte le valute per poter considerare investimento di tipo speculativo e quindi eventuale plusvalenza tassabile;

– in caso di mancanza di documenti atti a dimostrare valore di acquisto, necessario considerare il 25% del corrispettivo ricevuto come valore di acquisto.

