Valentina Franco guida la riqualificazione energetica dell’intero Paese

Valentina Franco nominata da Forbes migliore CEO 2021 nell’ambito online marketing — di Sara Augugliaro —

Valentina Franco, CEO e Co-Founder di Crea Casa Luxury Living, è stata riconosciuta come una dei 20 migliori amministratori delegati e imprenditori italiani, in occasione della settima edizione del CEO Italian Summit & Awards, evento organizzato da BUSINESS INTERNATIONAL (Gruppo Fiera Milano) in collaborazione con Forbes Italia. Nell’ambito della scelta dei migliori CEO del 2021, quest’anno si è posto l’accento sulle sfide che il contesto globale pone loro in alcune aree strategiche del management; leadership, collaborazione, produttività, nonché su come donne ed innovazione guideranno il futuro.

“Questo premio si configura sicuramente come la conferma di una corretta leadership da parte della nostra società nata solamente un anno e mezzo fa durante un momento estremamente difficile e in un settore altrettanto complesso”, dichiara Valentina Franco. “Far parte dei migliori ed essere nominata nella categoria online marketing, al fianco di grandi realtà già ben posizionate sul mercato, è un traguardo importante: significa che la nostra newco, fondata da giovani imprenditori, si contraddistingue per un business model concretamente volto all’innovatività”, aggiunge la giovane imprenditrice torinese.

Crea Casa Luxury Living

Operando nei settori del project, finance e building, Crea Casa Luxury Living coordina una rete di imprese di costruzione dislocate su tutto il territorio nazionale e si presenta come unico interlocutore nell’intero processo di sviluppo e realizzazione dell’opera. L’azienda offre servizi di consulenza di ingegneria finanziaria, progettuale, architettonica ed energetica con un’attenzione particolare alle fonti rinnovabili; si fa carico della cessione del credito e si occupa di ricerca e sviluppo dei processi di blockchain. Quest’anno, con un fatturato superiore a 3 milioni di euro, la società ha registrato un tasso di crescita esponenziale rispetto al 2020, e prevede di chiudere il 2022 con un fatturato di 50 milioni e il 2023 con un ricavo di oltre 200 milioni.

General contractor del settore

Nell’attuale mercato italiano, Crea Casa Luxury Living si inserisce come importante general contractor del settore, professionista del segmento dell’efficientamento energetico e di studio di quanto l’operato incide nel sistema ambiente, ovvero quanto si riducono le emissioni di CO2 ed, in che percentuale, si valorizza il patrimonio immobiliare dopo interventi di efficientamento energetico. Se, in risposta alla crisi pandemica, il PNRR ha fatto sì che ci fosse una maggiore attenzione alla rivalutazione da parte di piccoli privati, ma soprattutto di grossi gruppi alberghieri del patrimonio immobiliare per la riqualificazione e l’efficientamento delle strutture ricettive.

Valentina Franco

Valentina Franco afferma che: “nel 2022 registreremo indubbiamente una forte crescita sia delle vendite in ambito privato ma anche della rivalutazione del patrimonio dei grandi gruppi alberghieri in funzione di questi incentivi mossi dal PNRR”.

Valentina franco

Valentina Franco, CEO e Co-Founder di Crea Casa Luxury Living, nominata da Forbes migliore CEO 2021 nell’ambito online marketing, guida la riqualificazione energetica dell’intero Paese.

Crea Casa Luxury Living si pone, quindi, come primaria compagnia operante nell’ambito dell’efficientamento energetico impegnata nel rilancio dell’edilizia eco-sostenibile. I tassi di crescita double digit, registrati in questo ultimo anno, porteranno inoltre ad un ulteriore potenziamento dell’organico: la società ha assunto cinque persone nell’ultimo anno ed ha come obiettivo ultimo quello di assumerne altrettante (se non di più) durante il corso del prossimo anno, puntando anche su diversi team al femminile in settori strategici.

Valentina Franco dichiara: “Ci tengo a sottolineare che il nostro impegno per la valorizzazione della filiera femminile è sempre attivo e costante”.

Crea Casa Luxury Living

