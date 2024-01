TEDx arriva a Saronno, la prima edizione sarà dedicata al tema della “consapevolezza”

Nuovo Cinema Prealpi

Piazza Prealpi 1, Saronno

Che cos’è la consapevolezza? Di solito la consapevolezza viene definita come la conoscenza che qualcosa esiste; siamo consapevoli in quanto conosciamo e siamo in grado di comprendere situazioni, persone, punti di vista. La consapevolezza definisce di chi siamo, ci connette e, allo stesso tempo, ci unisce nella nostra umanità condivisa. È la chiave per comprendere e apprezzare le sfumature che rendono ogni individuo unico, in ogni esperienza. Sarà questo il file rouge della prima edizione di TEDxSaronno che farà il suo debutto, nella città dell’amaretto, sabato 25 maggio 2024 al Nuovo Cinema Prealpi.

Questa edizione di TEDx porterà con sé un’ondata di ispirazione e innovazione, diventando così un palcoscenico per menti visionarie e appassionate che condivideranno le loro storie e le idee che valgono la pena di essere diffuse. TEDx Saronno ha scelto di esplorare questo tema attraverso diverse sfaccettature: dalla consapevolezza di noi stessi, degli altri, del passato, del nostro corpo, fino ad affrontare le nuove sfide legate alla tecnologia e alle questioni che non possono più essere rimandate, come quelle relative ai diritti umani e alla sostenibilità.

La tematica sarà sviluppata attraverso le storie di relatori, provenienti da ambiti molto differenti: speaker che porteranno sul palcoscenico il loro bagaglio professionale e personale. Nei prossimi mesi, sul sito web dell’organizzazione www.tedxsaronno.com e sui canali social (IG, FB, LinkedIn) verranno svelati gli ospiti dell’edizione 2024.

Il Saronno e VareseNews sono Media Partner dell’evento. Si ringrazia il Comune di Saronno per la collaborazione.

TEDx

Nello spirito delle idee che meritano di essere condivise, TEDx è un programma di eventi locali e auto-organizzati che riuniscono le persone per condividere un’esperienza simile a TED. Durante un evento TEDx, i video dei TED Talks e gli speaker dal vivo si uniscono per stimolare dibattiti e connessioni profonde. Questi eventi locali e auto-organizzati sono denominati TEDx, dove la “x” si riferisce a un evento TED organizzato in modo indipendente. La conferenza TED fornisce una guida generale per il programma TEDx, ma i singoli eventi TEDx sono auto-organizzati. (Soggetto a determinate norme e regolamenti.)

TED

TED ha la missione di scoprire e diffondere idee che stimolano l’immaginazione, abbracciano le possibilità e catalizzano l’impatto. La nostra organizzazione è votata alla curiosità, alla ragione, alla meraviglia e alla ricerca della conoscenza, senza un programma. Diamo il benvenuto a persone di ogni disciplina e cultura che cercano una conoscenza più profonda del mondo e una connessione con gli altri, e invitiamo tutti a impegnarsi con le idee e ad attivarle nella propria comunità.

TED è nato nel 1984 come una conferenza in cui convergevano tecnologia, intrattenimento e design, ma oggi abbraccia una moltitudine di comunità e iniziative mondiali che esplorano diverse discipline, dalla scienza e il business all’istruzione, alle arti e alle questioni globali. Oltre alle centinaia di TED Talks curati dalle nostre conferenze annuali e pubblicati su TED.com, produciamo podcast originali, brevi serie di video, lezioni educative animate (TED-Ed) e programmi TV tradotti in più di 100 lingue e distribuiti attraverso partenariati in tutto il mondo. Ogni anno, più di 3.000 eventi TEDx gestiti in modo indipendente riuniscono le persone per condividere idee e colmare le disparità nelle comunità di ogni continente. Attraverso l’Audacious Project, TED ha contribuito a catalizzare più di 3 miliardi di dollari in finanziamenti per progetti che cercano di rendere il mondo più bello, sostenibile e giusto. Nel 2020, TED ha lanciato Countdown, un’iniziativa per accelerare le soluzioni alla crisi climatica e mobilitare un movimento per un futuro a zero emissioni nette.

TED è di proprietà di una fondazione senza scopo di lucro e apartitica. Il nostro obiettivo è contribuire a creare un futuro degno di essere perseguito per tutti.

Info:

www.tedxsaronno.com