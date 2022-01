La storica casa automobilistica Dallara debutta nello Spazio

Emma Gatti, conduttrice di Space Cafè Radio, intervista Alessio Grasso su Space Cafè Radio

Questo Space Café Italia vedrà la partecipazione di Alessio Grasso, Aerospace & Defense Business Unit Manager del Gruppo Dallara, in conversazione con la dott.ssa Emma Gatti, conduttrice di Space Cafè Radio e corrispondente di SpaceWatch.Global per l’Italia.

Come ha fatto il suo debutto nello Spazio una storica casa di corse automobilistiche?

Nella prima puntata di Space Cafè Italia, il Senior Editor Emma Gatti sarà affiancato in conversazione da Alessio Grasso, Business Unit Manager Aerospace & Defense di Dallara, la storica casa automobilistica che ha realizzato i telai per le più famose auto da corsa.

Dallara e l’esplorazione dello spazio

Dallara è la quintessenza dell’italiana: situata al centro dell’area della Motorvalley, è un simbolo della tradizione artigianale e della creatività italiana. Ma in che modo una storica compagnia di corse automobilistiche è stata coinvolta nell’esplorazione dello spazio?

Al centro del loro approccio c’è il trasferimento della tecnologia automobilistica di fascia alta all’industria spaziale e la visione di promuovere e guidare il settore imprenditoriale “tradizionale” italiano verso le esigenze del prossimo secolo. “Alessio ci parlerà del loro viaggio per applicare le conoscenze acquisite durante sessant’anni di produzione automobilistica agli obiettivi di Space, e le sfide e le entusiasmanti opportunità che questo audace passo potrebbe offrire all’industria italiana in generale” ci anticipa Emma Gatti.

La Business Unit Aerospace & Defense del Gruppo Dallara

Il Brigadiere Generale (Riserva) dell’Aeronautica Militare Italiana (ItAF) Alessio Grasso è un ex Ufficiale dell’Aeronautica Militare Italiana che ha prestato servizio nell’esercito dal 1998 al 2021. Ha inoltre prestato servizio presso l’Ambasciata d’Italia a Washington come Assistente addetto alla Cooperazione per la Difesa e la Difesa con il compito di gestire tutte le Attività connesse agli appalti della difesa italiana. Attualmente ricopre la posizione di Direttore della Business Unit Aerospace & Defense del Gruppo Dallara, dove esplora le tendenze del mercato e individua nuove opportunità al confine tra industria e settore spaziale.

Emma Gatti

La dottoressa Emma Gatti, ex scienziata della NASA, è un’emittente televisiva e una scrittrice scientifica. Segue l’esplorazione della Luna e di Marte e analizza le tendenze nel settore della geopolitica spaziale. È conduttrice di Space Cafè Radio e presentatrice di Space Cafè Italia.

Il pubblico avrà l’opportunità di porre domande in dialogo con Alessio Grasso. Questo Space Café Italia sarà condotto in italiano.

SpaceWatch.Global è una rivista digitale e un portale con sede in Svizzera per coloro che sono interessati allo spazio e all’impatto di vasta portata del settore spaziale.