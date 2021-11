SINAPTICA AL MECSPE DI BOLOGNA. SIMULAZIONE VIRTUALE e PROGETTAZIONE INDUSTRIALE

L’esperienza nella ricerca universitaria applicata al settore industriale consente a Sinaptica un approccio che si integra perfettamente con la progettazione classica

Al Mecspe è in programma mercoledì 24 dalle ore 10 alle 17 il SIMULATION SUMMIT

Gli ingegneri del team aziendale di Sinaptica usano da molti anni un Software di Simulazione Non Lineare Esplicita sia in ambito di ricerca, sia in sviluppo prodotto, come ci spiega più avanti l’ing. Daniele Barbani, Ceo di Sinaptica srl.

Il sistematico inserimento della “Simulazione Non Lineare Esplicita”, fin dai primi passi dell’ideazione del prodotto e della sua progettazione, può portare ad una maggiore sicurezza del prodotto finale consentendo un notevole risparmio sui tempi e costi sia della prototipazione, sia dei crash test sperimentali.

L’importanza dell’argomento è messa in luce anche dal Mecspe dove è in programma mercoledì 24 dalle ore 10 alle 17 il SIMULATION SUMMIT, l’utilizzo della simulazione nelle imprese manifatturiere.

I crash test virtuali di Sinaptica. Riduzione di tempi e costi di sviluppo

Una simulazione di Crash Test effettuata dal Team di Ingegneri di Sinaptica con il Software di Simulazione Non Lineare Esplicita permette l’abbattimento di oltre il 65% dei costi, rispetto ad eseguire solo Crash Test Sperimentali. Consente anche una riduzione drastica dei tempi di Progettazione e Sviluppo e permette di studiare il crash da un’infinità di punti di vista.

I servizi di Sinaptica permettono al cliente di ridurre tempi e costi di sviluppo di un nuovo prodotto, limitando la realizzazione di prototipi e l’esecuzione di test sperimentali; permettono di ridurre i costi di produzione, valutando interventi sulla scelta dei materiali e delle dimensioni, e di incrementare il livello di performance ed innovazione del prodotto.

L’approccio di Sinaptica

“La nostra esperienza nella ricerca universitaria applicata al settore industriale ci consente un approccio che si integra perfettamente con la progettazione classica” dichiara Daniele Barbani – Ceo di Sinaptica “Nel caso di un nuovo veicolo, ad esempio, l’azienda può svilupparlo già con un’ottica rivolta alla sicurezza e può evitare di stravolgere il layout, perché la simulazione virtuale consente di riprodurre più volte i test in tempi brevi e di eseguire i crash sperimentali principalmente nella fase finale di progettazione”.

Sinaptica, con sede a Firenze, mette a disposizione del cliente un team di ingegneri specializzati in servizi per il calcolo strutturale con un ampio range di condizioni e scenari simulati: analisi statiche, dinamiche, di impatti e termo-strutturali.

Un excursus storico del Crash Test

L’ingegnere Daniele Barbani ha recentemente pubblicato due interessanti articoli su Linkedin che compiono una sorta di excursus storico del Crash Test, evidenziando l’importanza di una sua evoluzione verso una tipologia di test sempre più attenti alla specificità della persona danneggiata più che alla resistenza del veicolo.

Qui i due link di approfondimento La legge di Murphy del 3 novembre e Il manichino umano del 12 novembre

La Simulazione Virtuale in molteplici settori

Questa metodologia, la Simulazione Virtuale, non trova ancora una diffusa applicazione in tutti i campi. Si tende a collegare l’idea di Crash Test e di prove di sicurezza solo al mondo dell’Automotive.

“Ma il nostro lavoro ci ha portato ad applicare i nostri servizi a molteplici settori” aggiunge Daniele Barbani “La nautica e l’RV (Recreational Vehicle) per esempio, dove la pericolosità di alcune tipologie di urto tendono ad essere sottovalutate, i DPI (dispositivi di protezione individuale) sia in ambito lavorativo che sportivo per i quali specifici test di urto devono essere realizzati.

La nostra partecipazione al Mecspe da visitatori (per quest anno) va proprio in questo senso: fare visita a più settori merceologici possibili della nostra industria manufatturiera e dialogare con i nostri imprenditori per sperimentare insieme nuove modalità di progettazione, per mettere la sicurezza al primo posto.

Il nostro principale fornitore software Altair è partner al SIMULATION SUMMIT. L’utilizzo della Simulazione nelle Imprese Manifatturiere è in programma mercoledì 24 dalle ore 10 alle 17″.

Questo importante appuntamento mostra quanto il tema diventi sempre più importante e mira a stimolare sempre più la ricerca e l’applicazione della simulazione virtuale.

Per maggiori informazioni www.sinapticasrl.com