Senato della Repubblica. Sala Koch: A.N.D.E. presenta l’evento “Intelligenza Artificiale 5.0”

16 Febbraio 2024, 9:30 Associazione Nazionale Donne Elettrici

INTELLIGENZA ARTIFICIALE 5.0

Cos’è realmente l’intelligenza artificiale? Quali implicazioni ha e avrà nella nostra vita? Saranno queste le domande che tracceranno il file rouge dell’evento Intelligenza Artificiale 5.0 organizzato dall’Associazione Nazionale Donne Elettrici (ANDE), che si terrà il 16 febbraio alle ore 9:30, presso la Sala Koch del Senato della Repubblica (Palazzo Madama, Piazza Madama – Roma).

Quando parliamo di Intelligenza Artificiale (IA), in qualsiasi contesto aziendale, sociale, pubblico e privato, di fatto parliamo di antropologia digitale. E nel farlo ci chiediamo come e quando la prima, l’IA, sarà mai in grado di incidere sulla seconda, l’antropologia dell’epoca digitale, nel suo essere capace di superare l’intelligenza propria dell’uomo. Parliamo dunque di discrezionalità delle macchine, di coscienza e di volontà, di significati qualitativi e quantitativi che l’Intelligenza artificiale potrà attribuire ai dati, e siamo sempre più affascinati dalla capacità di questa interazione uomo-macchina, nella speranza di capire come questa trasformerà la nostra vita quotidiana, il mondo del lavoro o gli scenari sociali e politici di un futuro, in realtà, già arrivato.

In questa discussione, che divide gli umanisti dai tecnologici più appassionati, si incrociano argomenti scientifici con tematiche etiche e di regolamentazione in un limbo di incertezze, quelle in cui siamo oggi, tra ieri e domani, che perdurerà ancora per un po’ di anni.

E proprio questo perdurare è il nostro campo di gioco. In questo spazio temporale è racchiuso il rischio dell’errore nelle scelte di attuazione degli algoritmi all’interno delle nostre vite.

L’evento sarà trasmesso in diretta su: webtv.senato.it

Programma dell’evento

09:30 | saluti istituzionali

Sen. Pier Ferdinando Casini, Sen. Anna Rossomando, Marisa Fagà

09:50 | introduzione all’evento e anticipazione degli argomenti chiave

Adele Campagna Sorrentino, Emilia Garito

10:10 | primo panel – tavola rotonda sull’IA e il suo impatto

Panel relatori primo panel: Padre Paolo Benanti, Massimo Sterpi, Patrizia Ferro, Massimo Chiriatti – Modera: Emilia Garito

11:30 | secondo panel – tavola rotonda sull’IA e il suo impatto

Panel relatori secondo panel: Chiara Celsi, Max Lenarciak, Stefania Alfieri – Modera: Emilia Garito

12:50 | conclusioni evento

Marisa Fagà