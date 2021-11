Roberto Re: le nuove date del seminario live “Sviluppa l’intelligenza emotiva”

Gli eventi formativi del mental coach tornano in presenza fino a dicembre nelle principali città italiane

Il noto esperto di formazione personale Roberto Re è tornato a incontrare il proprio pubblico con la road map dei seminari “Sviluppa l’intelligenza emotiva”, che dal 5 ottobre a oggi ha già toccato ben otto città (Arezzo, Bari, Bergamo, Catanzaro, Parma, Pescara, Roma e Udine), con un grande successo di pubblico, seppur nel rispetto di tutte le misure sanitarie.

La società annuncia oggi le nuove date previste, per cui sono già aperte le iscrizioni a questo link :

– Riccione, 16 novembre

– Torino, 23 novembre

– Milano, 24 novembre

– Venezia, 26 novembre

– Bologna, 30 novembre

– Ancona, 1° dicembre

“Abbiamo deciso di far partire il nuovo tour da Bergamo, con lo slogan ‘Ripartiamo da dove eravamo rimasti’: Bergamo è infatti l’ultima città in cui l’anno scorso abbiamo tenuto un evento live prima dei blocchi legati al Covid-19, e in quell’occasione avevamo raccolto oltre 45.000 euro che sono stati donati proprio all’Ospedale di Bergamo, così duramente colpito dalla pandemia”, spiega Roberto Re. “Il tema dei seminari verte sui meccanismi che ci rendono più intelligenti dal punto di vista emotivo e quindi capaci di gestire le nostre emozioni per liberarci da quelle tossiche e vivere stati emotivi positivi; aspetto che ritengono particolarmente importante oggi, dopo il periodo difficile che tutti abbiamo vissuto e che continua ad avere numerosi strascichi”.

In sostanza, i partecipanti al seminario potranno acquisire informazioni e metodologie importanti per:

– Sviluppare o incrementare la propria intelligenza emotiva.

– Sapersi gestire ancora meglio nei momenti più importanti.

– Affrontare le sfide con ancora più padronanza di noi stessi.

– Acquisire delle strategie che hanno il potere di migliorare la propria vita.

– Riuscire a prendere decisioni con più facilità.

– Essere ancora più consapevoli di sé stessi e dei propri comportamenti.

– Riconoscere ancora meglio ciò che si prova per decidere se si tratta di un’emozione appropriata per la situazione e agire di conseguenza.

Le nostre emozioni

“Grazie ad alcuni studiosi, primo tra tutti Daniel Goleman, oggi conosciamo i meccanismi che regolano le nostre emozioni e proprio per questo siamo potenzialmente in grado di governarli. Siamo responsabili del nostro stato emotivo e se lo vogliamo, possiamo uscire da stati emozionali negativi nel momento in cui diventano un ostacolo”, conclude Roberto Re. “Saper gestire i propri stati d’animo fa una differenza enorme in termini di qualità della vita: stati d’animo positivi, infatti, ci consentono di esprimere al meglio le nostre potenzialità e di costruire delle relazioni positive con gli altri”.

I partecipanti ai seminari avranno diritto a tre “bonus”, compresi nel prezzo dell’evento:

– Una sessione di coaching individuale di 45 minuti con un Coach della Roberto Re Leadership School, per imparare ad applicare ancora meglio le tecniche apprese durante il seminario, lavorando sui propri obiettivi specifici.

– Un manuale di oltre 150 pagine, distribuito all’ingresso del seminario, che include i contenuti del libro “Sviluppare l’intelligenza Emotiva” presente nella collana “Coach di Te Stesso”.

– Un libro di Roberto Re a scelta, che potrà essere ritirato a inizio serata in segreteria.

Roberto Re

30 anni di esperienza “sul campo”, più di 400.000 partecipanti ai suoi corsi, migliaia di giornate d’aula e centinaia di Personal Coaching, fanno di Roberto Re uno dei numeri 1 della formazione europea. L’eccezionale comunicativa, l’instancabile energia, la carica motivazionale che è in grado di trasmettere sono le sue caratteristiche principali, alle quali va aggiunta una non comune conoscenza della natura umana e di tutte le più aggiornate tecniche e strategie per il cambiamento, che ne fanno uno straordinario “coach” personale. Roberto Re ha lavorato tra gli altri con imprenditori, manager di aziende, personaggi dello spettacolo, calciatori e atleti, tra cui Jessica Rossi, medaglia d’oro olimpica nel tiro a volo nelle Olimpiadi di Londra 2012 e allenatori di squadre di calcio Nazionali e di serie A, ad esempio Roberto Mancini. Nel 1992 è uno dei soci fondatori di HRD Training Group, società leader in Italia nella formazione manageriale e comportamentale, della quale è Master Trainer. I suoi libri, tra cui “Leader di te stesso”, “Smettila di incasinarti” e “Cambiare senza paura”, hanno superato le 900.000 copie vendute.