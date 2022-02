RigeneraMi, RICONDIZIONARE PC, TABLET E SMARTPHONE DA DONARE

Il progetto RigeneraMi avrà inizio sabato 19/02/2022 presso il centro C.A.M. (Centro di Aggregazione Multifunzionale) di Lampugnano dalle ore 14:00 alle ore 17:00.

Il Rotaract Milano Sforza lancia il progetto RigeneraMi

Il service in questione ha lo scopo di ricondizionare PC, tablet e smartphone da donare poi in beneficenza alle persone bisognose, in particolare a 150 minori stranieri non accompagnati, che attualmente non hanno un PC per potersi vedere e sentire con i propri familiari all’estero e per svolgere la didattica a distanza, dati i tempi instabili in cui ci troviamo. Sabato 19 febbraio avrà inizio la parte di carattere operativo, in cui ci verranno sistemati PC, tablet e smartphone.

RigeneraMi

L’invito a partecipare al service è rivolto a tutti, indipendentemente dalle competenze informatiche, in quanto ci sono molte attività da svolgere che non necessitano di particolari abilità. Alcuni membri del club hanno già ottime competenze informatiche che possono essere facilmente “industrializzate”, ossia possono essere trasferite con facilità agli altri partecipanti per rigenerare vecchi PC, smartphone e tablet al fine di renderli nuovamente utili alla collettività.

Fondazione Fratelli di San Francesco

L’associazione con cui collaboriamo è la Fondazione Fratelli di San Francesco, realtà che si occupa da anni di offrire il proprio aiuto a chiunque si trovi in stato di fragilità: minori, adulti e anziani indipendentemente dalla loro provenienza o dal credo religioso. La Fondazione offre ai bisognosi assistenza gratuita e accoglienza, con l’obiettivo di costruire per ogni persona un percorso di integrazione e di autonomia: sociale, abitativa e lavorativa. Tutte le info al link https://www.fratellisanfrancesco.it/

