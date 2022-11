REVOBYTE, LA DIGITALIZZAZIONE SBARCA A MILANO. PERSONE, DATI E TECNOLOGIA: I MOTORI DELL’INNOVAZIONE

Ieri sera, nella prestigiosa cornice di Palazzo Cusani, circolo Ufficiali dell’Esercito Italiano, si è tenuto il lancio su Milano di Revobyte, system integrator specializzato in Information Tecnhology. L’occasione ha visto la partecipazione di numerose aziende, curiose di conoscere le nuove soluzioni realizzate assieme al partner Dell Technologies nei più svariati ambiti tecnologici.

La collaborazione, ormai consolidata, di queste due realtà nasce dall’urgenza concreta di accrescere il valore delle imprese in termini di digitalizzazione.

Possedere dati è strategico

Macro temi della serata sono stati, infatti: la centralità del dato, il petrolio del futuro, inteso come attuale “tesoro” per le aziende e l’approccio evolutivo della Security.

È sotto gli occhi di tutti come: possedere dati sia strategico, per cui questi devono essere protetti e gestiti attraverso interfacce digitali capaci di estrarne il massimo valore possibile. Revobyte dimostra di aver ben chiaro questo concetto e lavora per permettere ai propri clienti di gestire agilmente l’informazione digitale trasformando questa confidenza in un vero e proprio vantaggio competitivo.

Alla presenza di una platea variegata, tra cui: esperti del settore Telco e autorità militari, sono state accolte con sentito entusiasmo le nuove tecnologie studiate da Dell Technologies per disegnare il Datacenter del futuro, un datacenter capace di rispondere alle nuove e sempre più esigenti necessità di conformità, qualitative e di prestazioni.

I prossimi scenari dell’economia globale

Nel corso della serata sono state poi citate le recenti analisi condotte da Gartner sui prossimi scenari dell’economia globale. Da queste emerge con chiarezza come diversi fattori, manifestatisi soprattutto nel corso di quest’anno, concorrano a disegnare uno scenario di grande turbolenza. Dalla guerra Ucraina-Russia all’inflazione crescente, dalle persistenti preoccupazioni sulla situazione pandemica alle tensioni politiche interne ai principali Stati, dai timori recessivi alle tensioni sui mercati delle materie prime. In questo scenario sconfortante emerge però come la spesa complessiva per l’IT di aziende ed Enti sembra essere l’unico elemento in spiccata controtendenza, l’unico a prova di recessione. Ecco cosa ne dice in merito Francesco Sirabella, Managing Director di Revobyte: “Siamo consapevoli del ruolo dell’IT e della sua carica nel contrastare le spinte recessive. Per questo cerchiamo di selezionare con molta cura i vendor con i quali collaboriamo, i cui strumenti integriamo a beneficio dei nostri clienti. Adottiamo le loro principali soluzioni, arricchite dalle nostre competenze specialistiche di global system integrator, e le proponiamo ai nostri più importanti clienti per i quali rappresentano uno strumento efficace di crescita sul sentiero della digitalizzazione.”

Idee per viaggiare

La teoria incontra la pratica con la presentazione di un best case: “Idee per viaggiare” – prestigioso tour operator, che con la consulenza ed il supporto di Revobyte & Dell Technologies, ha rivoluzionato la propria infrastruttura tecnologica, introducendo un’architettura flessibile e convergente. Fiducia, innovazione e protezione sono le parole chiave di questo cammino verso la digitalizzazione. Servono dunque competenze trasversali che alcune “squadre” come quella formata da Revobyte e Dell Techonologies mettono a disposizione delle aziende italiane e non solo.