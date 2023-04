RELATECH S.P.A. ED EFA AUTOMAZIONE PARTECIPANO AL MECSPE A BOLOGNA, 29-31 MARZO

MECSPE 2023 – FIERA INTERNAZIONALE PER L’INDUSTRIA MANIFATTURIERA

29-31 marzo – BolognaFiere – Padiglione 30, stand F65

Relatech S.p.A., Digital Enabler Solution Know-How (DESK) Company e PMI innovativa quotata sul mercato Euronext Growth Milan (Ticker: RLT), comunica che, insieme a EFA Automazione (o “EFA”), già società del Gruppo, sarà tra i protagonisti della prossima edizione di MECSPE, la fiera internazionale dedicata all’industria manifatturiera che si svolgerà a Bologna dal 29 al 31 marzo 2023.

MECSPE di Bologna – 21° edizione

Relatech e EFA Automazione debutteranno insieme e per la prima volta al MECSPE di Bologna alla sua 21° edizione, una delle più importanti fiere B2B con ben 13 saloni espositivi, 2000 exhibitor e buyers internazionali. In particolare, la capogruppo e EFA avranno modo di presentare una suite di soluzioni end-to-end unica che fonda le sue radici sulle consolidate competenze ventennali di Relatech nel mercato delle Digital Enabler, e trentennali di EFA Automazione, leader nel mercato dell’automazione industriale. Il fulcro sul quale questa offerta farà leva saranno le competenze di Relatech ed EFA oltre che la consolidata offerta dei prestigiosi partner, tra i quali: HMS/eWON, Inductive Automation/Ignition, Kepware, Fuji Electric/Hakko che con i loro prodotti e le loro tecnologie hanno caratterizzato il mondo industriale degli ultimi decenni.

La soluzione ReFab4.0

Alla fiera MECSPE, Relatech ed EFA presenteranno, fra le altre, la soluzione ReFab4.0, la soluzione end to end per eccellenza per la digitalizzazione e il controllo completo degli impianti industriali. ReFab4.0 offre tecnologie di ultima generazione, quali ad esempio Intelligenza Artificiale, Realtà Aumentata e Virtuale, Digital Twin, Cloud, Cybersecurity, in grado di massimizzare le potenzialità e l’efficienza di qualsiasi impianto/macchina, che con l’applicazione delle tecnologie digitali, potrà dotarsi di nuove funzionalità innovative e altamente competitive per rispondere alle crescenti esigenze di mercato.

Un ecosistema di soluzioni

Il visitatore avrà l’occasione di addentrarsi in un vero e proprio ecosistema di soluzioni che consentono di approcciare trasversalmente tutte le esigenze di trasformazione digitale tipici della smart industry, dal campo fino ai livelli gestionali più elevati: Edge e Cloud Computing, Digital Twin e AI Analytics, Remote Assistance con Realtà Aumentata (AR), HMI/SCADA e Piattaforme Software Industriali, fino ad arrivare alla Cybersecurity e alla protezione dei dati. Data per assodata la consapevolezza del digitale e delle sue potenzialità, oggi la vera sfida da affrontare è infatti quella di comprendere in che modo le nuove tecnologie possano essere efficacemente impiegate per offrire soluzioni di vero valore. Dunque, per trasformare un’offerta digitale in valore per il business è necessario saper innanzitutto comprendere quali siano i reali bisogni del cliente.

Pasquale Lambardi

Pasquale Lambardi, Presidente e AD di Relatech SpA, dichiara: “Nel panorama odierno, Relatech è un player digitale di riferimento, capace di affrontare qualsiasi progetto di digitalizzazione e in grado di rispondere, oltre che con competenza, con una gamma di soluzioni end-to-end che non trova riscontri sul mercato nazionale ed internazionale: dalla connettività alle piattaforme MES, dai sistemi IoT alla realtà aumentata, dal cloud alla cybersecurity. L’ingresso di EFA in Relatech ha rafforzato ulteriormente le competenze del gruppo soprattutto in ambito Automazione Industriale, uno dei settori più importanti per l’economia italiana.”

Franco Andrighetti

Franco Andrighetti, AD di EFA Automazione, aggiunge: “Ai clienti è necessario offrire non solo strumenti e tecnologie, ma un corretto approccio metodologico e certezza dei risultati. A questo proposito, uno dei nostri punti di forza è la grande esperienza che abbiamo maturato in oltre trent’anni di attività, che oggi ci consente di offrire ai clienti competenze e soluzioni tali da garantire un ritorno certo degli investimenti, un ROI, sia diretto che indiretto, capace di impattare sul loro business in termini economici, ma anche di competitività operativa.”

Soluzioni flessibili

Le soluzioni end-to-end di Relatech – EFA consentono di implementare soluzioni flessibili e rapidamente adattabili ai nuovi modelli di business, garantendo agli utilizzatori una serie di indiscutibili benefici in termini operativi, a livello di time-to-market, sicurezza e ROI. Relatech e EFA Automazione vi attendono a Bologna, al BolognaFiere – padiglione 30, allo stand F65.