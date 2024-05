Qwarzo® vince il Premio Green Product Award 2024, nella categoria Packaging

Green Product Award 2024 a Berlino

Il Green Product Award 2024 ha celebrato lo scorso 30 aprile a Berlino le innovazioni più sostenibili con la partecipazione di 1500 professionisti da 60 paesi. Qwarzo, azienda italiana che sviluppa materiali innovativi ad alto contenuto tecnologico, ha vinto per la nella categoria Packaging e questo riconoscimento sottolinea il suo impegno per soluzioni sostenibili che consentano la circolarità dei prodotti.

Qwarzo® è una tecnologia basata sulla silice, uno dei materiali più presenti in natura, che offre un’alternativa di rivestimento priva di plastica e microplastiche. Nello specifico, Qwarzo® va a rivestire creando una barriera, un’armatura naturale, le fibre di carta aumentandone la resistenza e le performance. La carta rivestita, con uno strato-barriera impercettibile e privo di plastica, risulta, quindi, più robusta, resistente ai grassi, all’acqua e al calore; con tale processo non viene alterata in alcun modo la riciclabilità e la compostabilità del supporto e questo consente ai prodotti con Qwarzo® di esse riciclati come carta o smaltiti tra i rifiuti organici.

La tecnologia Qwarzo® nasce da un’intuizione unita a competenze tecniche e amore per la ricerca. Le diverse applicazioni di questo rivestimento lo rendono un materiale estremamente flessibile e adattabile a diverse applicazioni; nel comparto food: cannucce, cucchiaini del gelato, palette per caffè, piatti, bicchieri; nel packaging, invece, contenitori, scatole e molto altro.

La giuria ufficiale del premio ha riconosciuto l’impatto rivoluzionario di Qwarzo®, affermando: “Qwarzo offre un’alternativa di rivestimento priva di plastica che può essere applicata su materiali diversi, funzionalizzandoli senza alterarne la riciclabilità e la compostabilità – una vera rivoluzione per l’industria dell’imballaggio.“

Emiliano Caradonna, CEO di Qwarzo, ha espresso gratitudine per il riconoscimento: “Questa vittoria conferma la nostra missione di pionieri nel packaging sostenibile. Continueremo ad ampliare i confini dell’innovazione per una vera economia circolare.“

Luca Panzeri, Fondatore e Capo della Ricerca di Qwarzo, aggiunge: “Il riconoscimento evidenzia l’importanza di soluzioni avanzate che rispondono alle esigenze normative e ambientali senza sacrificare qualità o funzionalità.“

I riconoscimenti non stanno tardando ad arrivare. Solo questo mese, Qwarzo® parteciperà tra i finalisti del Tocco Award per la categoria FUTURE VISIONARY MATERIAL e ha ricevuto una menzione speciale come Materiale Innovativo ad Avantgarde 2024. Questo interesse nei confronti della tecnologia non tarda a mancare anche tra i grandi Brand e nell’industria del Packaging.

Oltre ai progetti in fase di sviluppo, Qwarzo ha offerto la sua tecnologia per il lancio di vari prodotti che utilizzano la tecnologia proprietaria. Per esempio negli ultimi mesi Flo Group ha lanciato Alpha®, un set di stoviglie sostenibili; Alcas ha presentato il suo cucchiaino termoformato per gelato in carta PAP e Gondola Packaging ha vinto l’Innovation Award con la sua coppetta per gelato in carta rivestita con la barriera di Qwarzo®.

