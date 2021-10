OMEA PARTECIPA ALL’EDIZIONE 2021 DI AUTO E MOTO D’EPOCA

OMEA. la passione per l’auto classica

Con gli originali stemmi di OMEA, nel cuore del salone dell’auto di Padova, rivivono auto e motori con la loro storia

OMEA, una storia tutta italiana. Con OMEA da ogni idea nasce un prodotto di qualità. Ogni singolo elemento viene studiato, elaborato e controllato.

La passione per l’auto classica

Auto e Moto d’Epoca: 4 giorni a Padova, 115.000 mq, 11 padiglioni, 1600 espositori, più di 5000 macchine, 4 mostre, le Case costruttrici, tanti i collezionisti e appassionati in arrivo da tutta Europa. L’edizione 2021 di Auto e Moto d’Epoca è partita oggi e dura fino a domenica 24 ottobre. La Fiera vede OMEA partecipare al Padiglione 1 fra gli espositori.

OMEA trasforma semplici articoli in piccole opere d’arte

Da sempre attenta ai fenomeni rilevanti del suo tempo, OMEA fin dall’inizio del ‘900 è stata capace di interpretare le esigenze, e quindi produrre una serie infinita di oggetti legati al glorioso mondo allora emergente dell’automobile. In quegli anni si è subito distinta nell’ideazione e nella realizzazione dei marchi delle più gloriose case automobilistiche italiane e internazionali.

Ridare vita ai vecchi stemmi

Tutte le “opere d’arte” perdono lucentezza con il passare degli anni. Questo lo sanno bene tutti gli appassionati di auto d’epoca, che tanto tengono ad ogni dettaglio. OMEA restaura e riporta al loro splendore iniziale stemmi, targhe, medaglie d’arte, monete, gettoni, quadri incisi e oggetti commemorativi in metalli preziosi o comuni.

Da 130 anni OMEA dà vita ai vostri marchi, trasformando semplici articoli in vere opere d’arte. La prima nel settore ad avviare

la produzione dei marchi smaltati a fuoco per le maggiori case automobilistiche. OMEA ha sempre esaltato l’amore per il bello, forgiando opere di qualità, durature nel tempo, e restaurando stemmi la cui bellezza originale si andava consumando.

OMEA, 130 anni di storia

Nata a Milano, in Via Albani, in una palazzina non lontana dalla Fiera, OMEA è una delle più antiche e anche la più internazionalmente nota tra le “officine” specializzate in oggetti in metallo prezioso e comune. Oggi, nella nuova sede di Settimo Milanese, alle porte di Milano, la produzione si è ampliata e aggiornata.

Un giornalista ammirando le sue produzioni storiche conservate in preziose bacheche ha esclamato: «Incredibile! Da qui è passata la storia».

Un numero infinito di conii originali, stampi e oggetti datati storicamente è custodito nell’archivio, a testimonianza del suo passato.

Da sempre OMEA ha esaltato e tramandato nei tempi la fama di uomini e i valori racchiusi in marchi prestigiosi.

La produzione è molto varia: medaglie, distintivi, targhe, portachiavi, lingotti, crest, fermacravatte, gemelli, accessori per la

scrivania, quadri incisi, decorazioni militari. Anche l’uso dei materiali è variegato: metalli preziosi come l’oro e l’argento, sia di metalli nobili come il bronzo o materiali altamente tecnologici come il titanio usato per realizzare già nel 1969 la targa per lo sbarco sulla Luna!