MIPU IN FORTE CRESCITA SI AGGIUDICA IL PREMIO “ECCELLENZE D’IMPRESA”

MIPU unisce una forte offerta tecnologica con la profonda competenza di dominio

IL GRUPPO MIPU SI AGGIUDICA IL PREMIO PER LA CATEGORIA RISING STAR

MIPU è un gruppo di aziende la cui missione comune è quella di portare la predizione nelle fabbriche e nelle città per ridurre sprechi, costi e difficoltà e per valorizzare l’esistente. Obiettivo è rinnovare industria e città nel rispetto della sostenibilità e dell’inclusione sociale.

Il premio è stato ritirato da Giulia Baccarin sul palco di Palazzo Mezzanotte.

Al culmine di un anno in forte crescita per il Gruppo MIPU, che conta nel suo portfolio oltre 200 clienti tra grandi aziende corporate e PMI, Giulia Baccarin, CEO e Co-founder dell’azienda, ha ritirato il premio Eccellenze d’Impresa per la Categoria Rising Star sul palco di palazzo Mezzanotte alla Borsa Italiana di Milano.

Oltre 50 intelligenze artificiali

«Lo scorso anno è stato un anno di traguardi importanti tra i quali voglio ricordare il deposito di oltre 50 intelligenze artificiali, intelligenze che accelerano lo sviluppo competitivo e la sostenibilità di circa 150 clienti industriali sul territorio italiano. Abbiamo ora redatto un piano industriale quinquennale con un progetto di crescita estremamente ambizioso sia in Italia che all’estero, con previsione di estendere l’utilizzo della nostra tecnologia non solo al settore industriale, ma anche a quello della smart city» commenta Giulia Baccarin dopo aver ritirato il premio.

Il Premio Eccellenze d’Impresa

Giunta alla sua ottava edizione il Premio Eccellenze d’Impresa si prefigge di contribuire allo sviluppo di successo delle piccole e medie imprese italiane facendo emergere eccellenze nascoste e premiando le migliori performance in termini di innovazione. Quest’anno sono state oltre 200 le aziende italiane che si sono candidate.

Il gruppo MIPU nel 2021 ha pubblicato il libro Storie di Fabbrica Predittiva, edito con Harvard Business Review, frutto di più di 10 anni di esperienza nell’ambito delle tecniche predittive e dell’ intelligenza artificiale applicata alla fabbrica. Un racconto dalle voci dei principali protagonisti italiani che hanno deciso di puntare sul potere predittivo dei dati per realizzare una fabbrica efficiente, sostenibile ed inclusiva.

MIPU

MIPU offre servizi di consulenza, tecnologie software e hardware e corsi di formazione in diversi ambiti: manutenzione, energia, intelligenza artificiale per l’individuazione di anomalie. Unisce una forte offerta tecnologica con la profonda competenza di dominio, sviluppata in anni di esperienza sul campo.