Milano – SIAM YOUNG – corsi per i più giovani dagli 8 ai 13 anni

SIAM YOUNG – corsi per i più giovani dagli 8 ai 13 anni!!!

Sono aperte le iscrizioni per i nuovi Corsi autunnali di SIAM, rivolti ai giovanissimi!

I corsi proposti:

– ELETTRONICA E CODING: ogni lunedì dal 26 settembre 2022

– LABORATORIO DI CERAMICA E DECORAZIONE: ogni mercoledì dal 28 settembre 2022

– STAMPA 3D: ogni lunedì dal 6 febbraio 2023.

Per maggiori informazioni visita il sito

Contatti: [email protected] o 02/86450125

WhatsApp 342/0628854

Tecnologia e creatività

Dopo l’esperienza dei Tech Summer Camp, sono aperte le iscrizioni per i nuovi Corsi SIAM dedicati ai più piccoli nel campo della tecnologia e della creatività.

L’obiettivo di SIAM1838 è da sempre quello di integrare tecnologia e attività creative attraverso l’utilizzo di strumenti innovativi e attività laboratoriali che possono contribuire allo sviluppo e alla crescita dei bambini favorendo l’espressione del loro potenziale.

Le attività sono progettate per favorire un rapporto sano con la tecnologia, rendendo i dispositivi elettronici degli strumenti utili per la comunicazione, per l’apprendimento e l’educazione, senza tralasciare il divertimento.

L’arte, nelle sue forme più varie (arti visive, musica, teatro, danza, etc.), coinvolge infatti tutti i sensi del bambino e ne rafforza le competenze cognitive, socio-emozionali e multisensoriali. Durante la crescita le arti influenzano lo sviluppo del cervello, le abilità, la creatività e l’autostima, favorendo inoltre l’interazione con il mondo esterno e fornendo tutta una serie di abilità che agevolano l’espressione di sé, la comunicazione e la socialità.

Imparare non è mai stato così divertente!

Tutti i dettagli sul sito Coding – Stampa 3D – Ceramica e Decorazione – A chi è rivolto – Sede del corso – Durata e modalità di svolgimento – Docenti – Costi

SIAM YOUNG

A partire dal 26 settembre 2022 per bambini e ragazzi dai 9 ai 13 anni

Questo corso si pone come un primo approccio al mondo del coding per bambini e ragazzi dai 9 ai 13 anni.

Le attività sono progettate per favorire un rapporto sano con la tecnologia, rendendo i dispositivi elettronici degli strumenti utili per la comunicazione, per l’apprendimento e l’educazione, senza mai tralasciare il divertimento.

I partecipanti, sotto la guida di un formatore esperto, saranno impegnati nella progettazione e realizzazione di uno o più progetti interattivi a partire dall’utilizzo del software Scratch.