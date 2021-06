Mediatech, webinar gratuito sulla Cyber Security. Defense in Depth (DiD)

▷ Tokenizza Subito la tua azienda in Svizzera con un Partner Affidabile ed a costi molto competitivi: CLICCA QUI ORA!

MEDIATECH (GRUPPO RELATECH) ciclo di seminari formativi

WEBINAR #3 – MARTEDI’ 6 LUGLIO 2021 ORE 12

Online il terzo incontro di aggiornamento sulle soluzioni per ridurre i rischi legati al crimine informatico

CYBERSECURITY DEFENSE in DEPTH (DiD)

Il 6 luglio alle ore 12.00 si terrà online il terzo dei 3 incontri formativi del ciclo di appuntamenti (gratuito, a numero chiuso) che si pone l’obiettivo di fornire un aggiornamento sulle soluzioni per ridurre i rischi legati al crimine informatico.

L’incontro formativo in tema di Cyber Security è tenuto da Marco Galli, Certified Cyber Security Advisor, professionista con ultradecennale esperienza nel campo della sicurezza informatica.

Mediatech, i precedenti webinar

I risultati dei Webinar #1 e #2 in termini di partecipazione e feedback ci hanno mostrato quanto il tema della Cyber sia sentito in maniera trasversale in molti settori: non solo da parte di IT Director, DPO o dei responsabili della compliance, ma anche in modo particolare dai titolari d’azienda e dai membri dei Consigli di Amministrazione, che desiderano essere sempre più informati sul tema.

Il terzo webinar

Il terzo incontro approfondirà quindi questi aspetti:

· ELEMENTS OF INFORMATION SECURITY – La sicurezza delle informazioni è definita come uno stato di benessere delle informazioni e dell’infrastruttura in cui la possibilità di furto, manomissione, alterazione delle informazioni e dei servizi è mantenuta bassa o tollerabile. Si basa su cinque elementi principali.

· INCIDENT HANDLING & RESPONSE – Rilevare e valutare accuratamente gli incidenti è la parte più impegnativa ed essenziale del processo di risposta agli stessi. Ciò include rilevare se si è verificato un incidente e, in caso affermativo, valutarne il livello di gravità e entità.

· SIGNS OF AN INCIDENT – IH&R combina vari processi di sicurezza informatica in un’unica procedura per combattere gli incidenti, accelerare le risposte, migliorare i controlli e il processo di gestione, facilitare la comunicazione, migliorare l’uso delle risorse, distribuire uniformemente le attività, segnalare in modo efficiente e così via. La gestione degli incidenti è come combattere una guerra, ma sul fronte cibernetico.

Per prenotare la partecipazione è necessario compilare il form a questo indirizzo: https://bit.ly/3w5Uj73

Rendere sicura l’infrastruttura tecnologica

Il webinar è rivolto principalmente a membri del CDA, titolari d’azienda, CISO, IT Director, IT Manager e tutte le figure che in azienda hanno la responsabilità di gestire e rendere sicura l’infrastruttura tecnologica, al fine di assicurare la corretta protezione delle informazioni.

Questo webinar rappresenta la terza puntata di una serie di eventi a valore aggiunto, per aggiornare gli addetti ai lavori sui rischi legati al crimine informatico e le soluzioni per ridurli.

Il webinar, della durata di circa 45 minuti, sarà gratuito.

Il Gruppo Relatech

Digital Enabler Solution Knowledge (D.E.S.K.) Company, quotata su AIM Italia, presente sul mercato con soluzioni innovative dedicate alla digital transformation delle imprese, Relatech è una PMI innovativa focalizzata su clienti che ricercano le soluzioni più innovative, diventando partner strategico per la digitalizzazione e i servizi ICT.

Relatech investe costantemente in Open Innovation con un’ampia attività di R&D svolta internamente e numerose partnership con le principali Università italiane ed enti di Ricerca. Grazie alla piattaforma digitale e cloud-based RePlatform, eroga servizi e sviluppa soluzioni digitali innovative nelle tecnologie di frontiera Digital Enabler, quali Cloud, Cyber Security, Blockchain, Big Data, Machine Learning, Artificial Intelligence, Internet of Things.