Luigi Crespi in onda ogni sabato dalle 11 alle 13 con il programma “Spin Doctor” su Giornale Radio FM

I sondaggi della settimana: Meloni si prende Forza Italia

Luigi Crespi spin doctor, consulente di comunicazione e di brand in Italia, produttore di documentari di successo

Crespi tornerà così a presentare e commentare i suoi sondaggi dopo tanti anni, pur rimanendo uno dei più importanti spin doctor, consulente di comunicazione e di brand in Italia, nonché produttore di documentari di successo. Ogni settimana conosceremo le intenzioni di voto, la classifica dei ministri e molto altro ancora.

Un importante percorso di avvicinamento alle elezioni europee, ma non solo: “Spin Doctor” sarà una trasmissione dove si parlerà di attualità, cultura, arte, spettacolo, sport e la mappa del weekend con collegamenti dal territorio e dalle varie città italiane. Per sapere oggi cosa

succederà domani. Solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

“Siamo lieti di iniziare questa nuova stagione con Luigi Crespi, con l’introduzione dei sondaggi che verranno realizzati da Proger Index Research, che vedrà Giornale Radio impegnata nell’aprire una nuova area di informazione per i nostri ascoltatori – le parole dell’editore Domenico Zambarelli – Un passo importante per un mezzo di informazione come il nostro per dare visibilità a dati e sentimenti del pubblico verso la politica e le istituzioni. Un viaggio, che ci porterà fino alle elezioni europee, realizzato con l’apporto di una prestigiosa firma delle ricerche come quella che apporrà Luigi Crespi con la sua credibilità e la sua sapiente analisi, e che porterà a Giornale Radio un elemento in più per dare una libera e trasparente informazione”.

Il nuovo programma del sabato mattina

“Con l’arrivo di Luigi Crespi alla conduzione di un nuovo programma del sabato mattina si estende l’offerta del palinsesto

di Giornale Radio – ha dichiarato il direttore editoriale Daniele Biacchessi – Crespi, che già collaborava con noi nella passata stagione il venerdì sera, fornirà ogni settimana un sondaggio esclusivo sul peso politico dei partiti impegnati nella campagna elettorale, sul grado di preferenza di leader di maggioranza e opposizione e ministri, più in generale sugli interessi e sul comportamento degli italiani rispetto a temi politici, economici, sociali e culturali. Un termometro che misurerà in modo scientifico le tendenze politiche del nostro Paese”.

Prime indiscrezioni

Verranno presentati i sondaggi di questa settimana sulle intenzioni di voto e sulla fiducia a Giorgia Meloni. I sondaggi evidenziano la crescita di Fratelli d’Italia (26%), il Pd al 20%, Lega stabile, FI giù (-0,8%).

Giorgia Meloni si prende Forza Italia: il 46% degli intervistati ha fiducia nel Presidente del Consiglio.

Per il commento, le ragioni e l’analisi completa dei sondaggi, Luigi Crespi vi aspetta sabato 7 ottobre dalle 9 a “Spin Doctor” su Giornale Radio FM.

