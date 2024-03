Lokky lancia la soluzione assicurativa per freelance e società tecnologiche italiane in partnership con HISCOX

Nasce Lokky Flex, primo prodotto della MGA Lokky Agency

Il prodotto Lokky Flex è una soluzione assicurativa altamente personalizzabile di Responsabilità Civile Professionale pensata per le nuove professioni ed i freelance in Italia.

Lokky, l’Insurtech italiana data driven dedicata a piccole imprese, professionisti e freelance – attraverso l’MGA di Gruppo Lokky Agency – stringe una collaborazione di lungo periodo con HISCOX, gruppo assicurativo leader a livello mondiale e con rating “A+ (Strong)” di Fitch, che si distingue per la sua expertise nella Responsabilità Civile Professionale rivolta ai lavoratori indipendenti in Europa e negli Stati Uniti, per il lancio di Lokky Flex, la soluzione assicurativa di Responsabilità Civile Professionale altamente personalizzabile e flessibile per i freelance e le società tecnologiche.

Lokky Flex nasce per soddisfare le esigenze assicurative di coloro che non sono coperti dalle tradizionali coperture per le “professioni regolamentate”. L’Italia, infatti, è il Paese europeo con il più alto numero di professionisti indipendenti; tendenza che si manifesta anche tra i

giovani: su poco più di 4 milioni di occupati tra i 25 e i 34 anni, il 16,3% svolge un lavoro autonomo, un numero decisamente superiore alla media europea, pari al 9,4%.*

Lokky Flex copre oltre 100 professioni, spaziando tra Sviluppo Software, Consulenti di direzione e gestionali, Marketing, pubblicità e comunicazione, Coaching, formazione e istruzione, professionisti dello spettacolo e personal trainer. Tra le altre, come attività lavorative coperte troviamo, ad esempio, Fotografia e videomaker, Pet sitter, Life coach, Corsi di Formazione e Gestione delle strutture IT.

Lokky Flex cambia il concetto tradizionale di prodotto assicurativo e nasce per essere una soluzione assicurativa che si adatta alle mutevoli esigenze dei clienti. In fase di lancio include la garanzia di Responsabilità Civile Professionale e tre estensioni opzionali, a cui si aggiungeranno ulteriori estensioni opzionali e personalizzabili. Le estensioni includono: protezione per attività negli USA e Canada, copertura per violazione della proprietà intellettuale e per danni a cose e persone.

I massimali per sinistro/anno sono personalizzabili e flessibili in corso di copertura: partono da € 100.000 ed è possibile arrivare in autonomia e tempo reale fino a € 5.000.000, con possibilità di valutare anche richieste per massimali superiori.

Infine, Lokky Flex è altamente flessibile, garantendo al cliente la totale autonomia nella gestione della propria copertura: i freelance e le società potranno modificare l’attività assicurata, il massimale e le estensioni opzionali, nonché le modalità di pagamento, sia durante il primo acquisto, ma soprattutto in corso di contratto e in fase di rinnovo.

“Con Lokky Flex andiamo a rispondere a un’esigenza di mercato ancora non soddisfatta e

intercettata grazie al costante rapporto che abbiamo con i nostri clienti sui canali digitali.

Come primo prodotto della nostra MGA, abbiamo sviluppato una soluzione assicurativa che

si adatta alla dinamicità e all’unicità dell’attività dei freelance e delle società tecnologiche e

che li tuteli in modo totalmente personalizzato, semplice ed efficace: c’è il DNA Lokky in

questo prodotto. Siamo orgogliosi di lavorare insieme ad un player strategico come Hiscox

mettendo a fattore comune la conoscenza del mercato italiano con l’esperienza

internazionale su questo target di clientela in forte crescita.”, afferma Paolo Tanfoglio, CEO di Lokky.

*Fondazione Studi Consulenti del Lavoro – Consiglio Nazionale dell’Ordine – Dipartimento Scientifico