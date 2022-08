Leonardo e Telespazio. Contest di Open Innovation per studenti e ricercatori

Leonardo e Telespazio

La quarta edizione del #T-Tec, contest di Open Innovation, è aperta a studenti e ricercatori di tutto il mondo

Con il #T-TeC Leonardo e Telespazio hanno l’obiettivo di promuovere l’innovazione nel settore spaziale, valorizzando idee e intuizioni delle giovani generazioni e immaginando insieme le tecnologie che segneranno il nostro futuro

Nell’edizione 2022 i team in gara si confronteranno su sei macrotemi strettamente legati alla sostenibilità nello Spazio e sulla Terra

In palio premi in denaro, collaborazioni professionali e, per la prima volta, per il primo classificato la possibilità di accedere a un percorso di accelerazione per lo sviluppo del progetto presentato

Aperto a studenti e ricercatori provenienti da Università e Dipartimenti di tutto il mondo, il T-TeC rientra fra le iniziative di Leonardo e Telespazio per l’Open Innovation: l’innovazione condivisa con start-up, centri di ricerca e accademie per promuovere nuove idee e opportunità. Anche quest’anno la competizione mira a liberare il potenziale delle nuove generazioni, sfidando i giovani partecipanti a mettersi in gioco sui temi che plasmeranno il settore spaziale, e non solo, nei prossimi decenni.

Un vero e proprio incubatore di start-up

Ai primi tre classificati andranno dei premi in denaro, di importo diverso a seconda del risultato raggiunto. Ma la vera novità è che per l’edizione 2022 il #T-TeC si trasforma in un vero e proprio incubatore di start-up: il team che si classificherà al primo posto, oltre a ricevere un premio in denaro, potrà accedere a un percorso di accelerazione per lo sviluppo del progetto premiato attraverso la Business Innovation Factory di Leonardo.

La giuria, che sarà composta anche da rappresentanti dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), selezionerà inoltre delle menzioni speciali e valuterà la possibilità, per le idee più promettenti, di avviare collaborazioni con contratti di ricerca o di partnership.

I macrotemi

Le squadre in gara per questa edizione 2022 del #T-Tech si confronteranno su sei macrotemi legati alla sostenibilità nello Spazio e sulla Terra: “Space and Extraterrestrial Exploration”; “In Orbit Servicing towards a Circular Economy in Space”; “GeoInformation Applications and Platforms for a sustainable Earth”; “Space Domain Awareness for the Protection of Space and Ground Infrastructures”; “Secure and Resilient Communications with future technologies”; “Positioning, Navigation and Timing Infrastructures and Solutions for Earth and other celestial bodies”.

L’edizione 2022 del #T-TeC conta su patrocini prestigiosi: da quelli oramai “storici” di ESA e ASI, ai nuovi dell’Associazione Italiana di Aeronautica e Astronautica (AIDAA), dello Space Generation Advisory Council in Support of the UN Programme on Space Applications (SGAC) e del Council of European Aerospace Societies (CEAS).

Sede della premiazione sarà la 15ma edizione dell’European Space Conference, in programma a gennaio 2023 a Bruxelles.