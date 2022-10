Le tendenze del marketing digitale 2023 secondo Dave Chaffey

Tratto dall’autore di “Digital Marketing” Dave Chaffey (21 ottobre 2022)

Strategia di marketing digitale. Tendenze e innovazione

Idee pratiche da utilizzare tra i 6 pilastri di un marketing digitale efficace

“Ogni anno, negli ultimi 10 anni circa” dichiara Dave Chaffey “ho identificato le ultime tendenze nel marketing digitale e previsto quali saranno le tendenze principali per l’anno a venire. L’obiettivo è aiutare i professionisti del marketing e gli imprenditori a trovare nuove idee di marketing, rivedere i propri investimenti di budget e mettere insieme i propri piani. C’è sempre molto interesse quando le aziende considerano le tattiche che possono implementare per ottenere un vantaggio utilizzando alcune delle tecniche più recenti.”

Oggi parliamo degli ultimi sviluppi del marketing digitale attraverso i numerosi strumenti dei canali di marketing digitale che le aziende possono utilizzare in base al framework di marketing digitale RACE, sviluppato dall’autore per aiutare le aziende a creare un approccio solido allo sviluppo di strategie di marketing digitale integrate attraverso 25 attività chiave.

“Il mio obiettivo è rendere la previsione utile per le persone che lavorano in diversi tipi di attività” aggiunge Dave Chaffey di Smart Insights “poiché troviamo che i membri di Smart Insights spaziano da piccole imprese e startup fino a medie imprese fino a marchi internazionali più grandi nei settori della vendita al dettaglio, dei servizi finanziari, del settore farmaceutico e del business-to-business”.

Le 25 attività principali di RACE

Per semplificare questa revisione delle tendenze del marketing digitale, prendiamo un livello dalle 25 attività principali di RACE, per rivedere le tendenze attraverso sei pilastri del marketing digitale. Dave Chaffey ha identificato questi pilastri per offrire agli imprenditori e ai manager una visione di livello superiore dei fattori di successo del marketing digitale, su cui è necessario investire tutti per offrire un approccio olistico al marketing digitale. Nelle aziende più piccole, potrebbe essere una persona come il proprietario o il manager del marketing digitale responsabile di tutti, mentre nelle aziende più grandi potrebbe esserci una persona responsabile per ogni pilastro con molti membri del team. I sei pilastri essenziali per un marketing digitale efficace sono:

Strategia e gestione (o gestione): obiettivi: analisi, strategia (segmentazione, targeting, posizionamento del marchio), integrazione, marketing e allineamento delle vendite, risorse, struttura, sviluppo delle competenze e tecnologia di marketing. Obiettivi e misurazione: previsioni, report digitali inclusi dashboard KPI e informazioni dettagliate sui clienti. Media: media a pagamento, di proprietà e acquisiti, inclusi ricerca organica e a pagamento, social media e pubblicità. Contenuti: strategia di marketing dei contenuti che include contenuti di prodotti e blog per alimentare il marketing dei contenuti, download di PDF, strumenti interattivi e distribuzione dei contenuti. Esperienza digitale: sito Web desktop/mobile e app. Servizio clienti in linea. Messaggistica conversazionale: e-mail, chat, social media, servizio clienti, interazioni in loco e personalizzazione.

Scaricate qui la guida gratuita del sistema di crescita RACE.

Limitiamoci oggi a valutare il primo dei sei punti accennati più sopra.

Revisione delle tendenze e strategia

Strategia digitale e tendenze di pianificazione

La strategia di marketing digitale è fondamentale per il successo nel marketing digitale poiché definisce come allocare al meglio i budget di marketing tra i pilastri. L’ultima ricerca sugli investimenti nel marketing digitale della ricerca Gartner State of Marketing Budgets and Strategy nel 2022 evidenzia le tendenze nell’allocazione del budget tra le aziende più grandi in cui:

Il marketing assegna più della metà del proprio budget ai canali online (54% in media).

All’interno del budget digitale, oltre il 60% è su media a pagamento

C’è un equilibrio abbastanza uniforme tra la gamma di canali multimediali digitali, come mostrato nel grafico nella sezione media di questo post.

Guardando alla spesa non media, c’è ancora un equilibrio, in questo caso tra media pagati, di proprietà e guadagnati. Insight e analisi attirano anche una notevole quantità di spesa.

La ricerca di Gartner ha rilevato che, secondo i Chief Marketing Officer (CMO), in genere le aziende spendono il 25% del budget di marketing in tecnologia di marketing. È un importo sorprendentemente alto, soprattutto perché può essere difficile stabilire il ROI e la ricerca evidenzia anche che c’è una sfida nell’utilizzo di tutte le funzionalità: “il calo di 16 punti percentuali nell’utilizzo complessivo di martech negli ultimi due anni può essere attribuito a una significativa sovrapposizione tra le soluzioni tecnologiche di marketing (30% degli intervistati), alla difficoltà di identificare e reclutare talenti per guidare l’adozione/utilizzo (28%), e complessità/espansione dell’ecosistema delle tecnologie di marketing (27%)”.