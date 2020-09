“Le qualità del Software, la qualità del Business” secondo CAST Software

▷ Sei vuoi guadagnare subito denaro inizia a Tradare con il BONUS FISSO del 5%: CLICCA E REGISTRATI QUI ORA!

Martedì 29 settembre CAST parteciperà alla web conference “Le qualità del Software, la qualità del Business” organizzato da Soiel International.



“Non potevamo mancare perché riteniamo questo tema estremamente importante e non più derogabile” dichiara Luisa Marinzi, Marketing Manager Italy | CAST | Software Intelligence |. “Stiamo andando verso la digitalizzazione totale dei processi di business e il software deve essere necessariamente monitorato fin dalle sue prime fasi di sviluppo, per garantirne efficienza, sicurezza, robustezza e manutenibilità nel tempo”.

Cyber-Resiliency

CAST parteciperà con un intervento di Massimo Crubellati, Senior Vice President e Country Manager Italia, dal titolo” CyberResiliency come obiettivo primario della Qualità Digitale” Lo speech verterà proprio sulle metodologie, sugli strumenti e gli use case che rendono possibile garantire la resilienza applicativa in un processo di trasformazione rapidissima, quasi convulsa. In due parole sulla pratica irrinunciabile in contesti digital only: la Software Intelligence.

CyberResiliency come obiettivo primario della Qualità Digitale



La digital disruption che già da anni gioca un ruolo chiave nella competitività tra le aziende, è diventata dallo scorso Febbraio una questione di sopravvivenza a tutti i livelli, dalle PMI alle grandi corporation, ed in tutti i settori, dall’industria, ai servizi, al turismo finanche nel settore agricolo e della trasformazione. Non è più derogabile, né ritardabile, la digitalizzazione totale dei processi di business e di customer engagement, pena addirittura la scomparsa del business stesso, e ne abbiamo moltissimi esempi in questi mesi. Questo pone al centro dell’attenzione di ogni organizzazione IT il problema di come governare efficacemente una trasformazione radicale prevenendo i rischi che un processo full digital induce direttamente sui processi core, nessuno escluso.

Da qui la necessità di cambiare l’approccio alla governance dei processi di sviluppo software, passando da un mero concetto di Qualità pura e semplice a quello di garantire ex-ante il controllo dei fattori che impattano sulla Cyber Resilience, in termini di efficienza, sicurezza, robustezza e manutenibilità. Lo speech verterà proprio sulle metodologie, sugli strumenti e gli use case che rendono possibile garantire la resilienza applicativa in un processo di trasformazione rapidissima, quasi convulsa. In due parole sulla pratica irrinunciabile in contesti digital only: la Software Intelligence.

Partecipa anche tu come ospite al webinar gratuito per approfondire con noi il legame tra business, software e competitività delle aziende.<

Quando: Martedì 29 settembre ore 10

Agenda e iscrizione: https://www.soiel.it/eventi/2020/quaita-del-software/area-visitatori/contenuti/