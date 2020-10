L’app “Manoscritti viventi” conquista studiosi ed appassionati d’arte

—- di Greta Valentina Galimberti – Trendiest News —-

Il principale gruppo editoriale mondiale, Facsimile Finder, specializzato nella riproduzione ad altissimo livello qualitativo dei più rari manoscritti medievali, vere opere d’arte, presenta con orgoglio una nuova tecnologia per la prima volta in assoluto.

La realtà aumentata

Con questa importante innovazione è possibile esplorare le pagine dei manoscritti come nessuno le ha mai viste prima: si tratta dell’app di realtà aumentata “Manoscritti viventi“. Basta scansionare il codice QR qui riprodotto o fare clic su uno dei loghi presenti sul sito per ottenere l’app gratuitamente e iniziare un viaggio unico nell’arte medievale!

Come funziona?

1) Basta scaricare l’app “Living Manuscripts” scansionando il codice QR o cliccando sul logo del proprio marketplace (iOs o Android) sul sito.

2) Una volta aperta l’app, si scansiona una delle miniature disponibili nella “Galleria interattiva” o utilizzando le singole pagine stampate in facsimile come immagini di destinazione.

3) Subito i manoscritti prendono vita!

Il mercato del facsimile

Ogni anno in questa stagione Facsimile Finder è presente alla Fiera del Libro di Francoforte per scoprire e condividere le ultime innovazioni nel settore della riproduzione delle opere d’arte di maggior valore, il cosiddetto mercato del facsimile.

“Quest’anno la fiera si terrà online, e ci incontreremo solo virtualmente” dice Giulia Fogliani, Content Manager & Editor di Facsimile Finder. “Non potremo respirare l’aria frizzante di Francoforte né abbracciare i nostri amici che sono diventati partner professionali fidati e non solo amici. Nonostante tutto, ci saremo, anche solo virtualmente, e vi terremo aggiornati sulle nuove pubblicazioni e innovazioni che vi aspettano nel 2021!”

L’arte del libro

“Da oltre 50 anni ci consideriamo ambasciatori culturali con uno scopo chiaro” dichiarano sul proprio sito “Mettere a disposizione di appassionati d’arte, bibliofili ed esperti il nostro patrimonio culturale nella sua forma più bella – l’arte del libro. Riunendo tecnologia all’avanguardia e artigianato tradizionale, riflettiamo lo spirito e la ricchezza visiva degli antichi manoscritti in repliche fedeli all’originale”

Una nuova tecnologia

Facsimile Finder presenta con orgoglio la nuova tecnologia tramite la quale immergersi in un mondo caratterizzato dallo splendore radioso dell’oro e dell’argento, dalle immagini espressive e dai colori vivaci che solo le miniature di grandi manoscritti possono trasmettere. Grazie all’app di realtà aumentata “Manoscritti viventi” porta in vita una selezione delle loro miniature e invita tutti gli appassionati a unirsi a loro in questa esperienza unica.

“Uso il sito web come risorsa per le mie attività di ricerca e insegnamento” dichiara uno degli assistenti alle Biblioteche della Fordham University “Restare aggiornato sulle ultime versioni mi aiuta nel mio ruolo di consulente occasionale per lo sviluppo delle collezioni speciali della nostra biblioteca. Mi piace anche il blog Ex libris, che è divertente ma anche ricco di informazioni interessanti sui processi e gli aspetti economici della produzione di facsimile”

