L’algoritmo di Linkedin. Il libro di Gaetano Romeo

— di Letizia Dehò – Trendiest News —- Nel mondo del giornalismo è fondamentale utilizzare la piattaforma LinkedIn come agenda virtuale professionale, ma anche come parte integrante del lavoro di comunicazione degli eventi principali e per la divulgazione dei contenuti della propria professione.

Linkedin è uno strumento che offre opportunità straordinarie sia agli individui impegnati nel proprio percorso di carriera, sia alle aziende che intendono promuovere il proprio business. Per sfruttarne al meglio le potenzialità è necessario comprenderne a fondo le logiche di funzionamento.

Lo scenario del B2B 4.0

La 4ª rivoluzione industriale è una straordinaria opportunità, e uno strumento come Linkedin è diventato indispensabile anche nei rapporti fra aziende. Il buyer B2B e il processo di vendita sono radicalmente cambiati negli ultimi anni, tanto che già dal 2015 le transazioni B2B on line hanno superato il valore dell’e-commerce B2C e hanno raggiunto circa i 12 trilioni di dollari a fine 2020.

EXECUS ITALIA

Il 60% delle aziende a livello globale ritiene di non sfruttare le opportunità del digitale in modo adeguato La Digital transformation richiederà nuove skills e un aumento del budget del 50% in investimenti nelle digital skill. Per questo sono nate società di consulenza per affiancare le aziende in questo delicato processo. Per approfondimenti si può consultare la pagina di Execus a questo link

Execus è una delle sole tre aziende al mondo autorizzate a fregiarsi del logo Linkedin in campo formativo.

L’ALGORITMO DI LINKEDIN

In questo libro, aggiornato, documentato e ricco di indicazioni pratiche, l’autore ci guida in tutte le fasi dell’utilizzo di LinkedIn, dalla creazione di un profilo efficace alla produzione di contenuti, alle tecniche SEO per individui e aziende, fino ad arrivare a descrivere i principi di funzionamento dell’algoritmo e le strategie migliori per garantire visibilità ai propri contenuti.

Gaetano Romeo

Gaetano Romeo, growth Manager, Start-up mentor e Advisor di diverse aziende, è nato a Palermo nel 1979; laureato in Lingue e letterature Euro-Americane, muove i primi passi nel digitale nel 2003 lavorando per piccole realtà locali. SEO di lungo corso, è stato consulente di realtà quali Zalando e Groupon. Adesso si occupa di far crescere le start-up più interessanti, business advisor di notizie.it e top brand influencer di SEMrush. Direttore editoriale della collana Digital Generation per Maggioli Editore, Advisor e socio di Notizie.it.