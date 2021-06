la Discovery in ambito GDPR Compliance – Webinar gratuito

▷ Tokenizza Subito la tua azienda in Svizzera con un Partner Affidabile ed a costi molto competitivi: CLICCA QUI ORA!

MEDIATECH (GRUPPO RELATECH) – CICLO DI SEMINARI FORMATIVI

WEBINAR #2 – MERCOLEDI’ 30 GIUGNO 2021 ORE 12

Beyond the Compliance – I rischi reali della GDPR

Il ruolo fondamentale della Discovery in ambito GDPR Compliance

Il 30 giugno alle ore 12.00 si terrà online il secondo dei 3 incontri formativi in tema di Data Privacy (GDPR – General Data Protection Regulation) tenuti da Jacopo Tenconi, GDPR Specialist presso Primeur, multinazionale italiana che ha sviluppato una soluzione dedicata alla compliance GDPR basandosi sui suoi oltre 30 anni di esperienza nell’integrazione dei dati.

Il tema della Compliance GDPR

I risultati del Webinar #1 in termini di partecipazione e feedback ci hanno mostrato quanto il tema della Compliance GDPR sia sentito in maniera trasversale in molti settori: non solo da parte di IT Director, DPO o dei responsabili della compliance, ma anche in modo particolare dai titolari d’azienda e dai membri dei Consigli di Amministrazione, che desiderano essere sempre più informati sul tema.

Il ciclo di appuntamenti gratuito non ha un taglio legale, bensì si pone l’obiettivo di dare suggerimenti concreti e basati su anni di esperienza sul campo su come affrontare il tema della Compliance GDPR in azienda in maniera pragmatica ed efficiente.

I temi del secondo incontro

Dopo i temi trattati nel primo incontro del 9 giugno (rischi reali, sfide, gestione e automazione della GDPR) il secondo incontro approfondirà quindi questi aspetti:

Cosa c’è di diverso nella Discovery dei dati orientata alla privacy?

Classiche sfide per eseguire il Discovery in un intero sistema IT

Discovery potenziata dall’AI

Un approccio pragmatico alla Discovery dei dati

Per prenotare la partecipazione è necessario compilare il form a questo indirizzo: https://bit.ly/3fRaNcJ

Un approccio pragmatico alla discovery

Sottolinea Jacopo Tenconi che: “Abbiamo visto nel corso del Webinar #1 come l’identificazione automatica dei Dati Personali all’interno delle sorgenti di dati strutturate e non strutturate presenti nei nostri sistemi informativi aziendali sia uno dei capisaldi che permettono alle aziende di allinearsi alla conformità GDPR. Nel corso del secondo webinar parleremo di un approccio pragmatico alla discovery il cui successo passa anche per l’uso sapiente di Analisi semantica, Machine Learning e Deep Learning. Di questi temi in particolare il mio intervento sarà coadiuvato da Silvio Gerli, Senior Consultant del Gruppo Primeur e Professore di Data Science all’Università Bicocca di Milano.”

Il webinar è rivolto principalmente a DPO, responsabili della Compliance aziendale, CISO, CCO, membri dei Consigli di Amministrazione, titolari d’azienda, IT Director e tutte le figure che in azienda hanno la responsabilità del trattamento dei dati e della loro corretta protezione sia in aziende B2C che B2B.

Il webinar, della durata di circa 45 minuti, sarà gratuito.

Un terzo incontro mercoledì 14 luglio

Un terzo incontro è fissato per mercoledì 14 luglio: verterà sul tema “GDPR – Dal Data-View al Data-Control”

Il Gruppo Relatech

Digital Enabler Solution Knowledge (D.E.S.K.) Company, quotata su AIM Italia, presente sul mercato con soluzioni innovative dedicate alla digital transformation delle imprese, Relatech è una PMI innovativa focalizzata su clienti che ricercano le soluzioni più innovative, diventando partner strategico per la digitalizzazione e i servizi ICT.

Relatech investe costantemente in Open Innovation con un’ampia attività di R&D svolta internamente e numerose partnership con le principali Università italiane ed enti di Ricerca. Grazie alla piattaforma digitale e cloud-based RePlatform, eroga servizi e sviluppa soluzioni digitali innovative nelle tecnologie di frontiera Digital Enabler, quali Cloud, Cyber Security, Blockchain, Big Data, Machine Learning, Artificial Intelligence, Internet of Things.