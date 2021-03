Il webinar “Cloud Transformation: Security First” il 16 marzo ore 10

Relatech S.p.A., Digital Enabler Solution Knowledge (D.E.S.K.) Company e PMI innovativa quotata sul mercato AIM Italia (Ticker: RLT), informa che il giorno 16 marzo 2021 alle ore 10 si terrà l’evento virtuale “Cloud Transformation: Security First”, organizzato dal Gruppo Relatech in collaborazione con il Partner Nutanix. L’incontro ha l’obiettivo di approfondire strategie e strumenti per posizionarsi nel Cloud con la garanzia dei massimi livelli di sicurezza aziendale. Per partecipare è necessario iscriversi a questo link

Metra S.p.A

Ospite dell’evento e testimonianza di un case study Metra S.p.A., multinazionale con sedi Worldwide, che ha optato per una gestione centralizzata multicloud, per la riduzione del rischio informatico.

Il programma dell’evento prevede i seguenti interventi:

• Nutanix nell’ecosistema del Gruppo Relatech Silvio Cosoleto – COO, Relatech

• Le tecnologie Nutanix al servizio della sicurezza aziendale Laura Roberto – Technical pre-sales, Nutanix

• Innovation journey: dal tri-tier all’open cloud, la scelta di Metra Marco Zanotti – CTO, Mediatech, Flavio Almerares – CTO, Metra

L’offerta di Relatech: una soluzione integrata

Durante l’evento, Silvio Cosoleto, Chief Operating Officer di Relatech, illustrerà l’offerta del Gruppo basata sulla propria piattaforma digitale e Cloud based RePlatform, un insieme di tecnologie, metodologie e competenze, attraverso la quale la società offre al mercato servizi innovativi e soluzioni digitali. La piattaforma, fondata sui 5 pilastri delle moderne tecnologie di frontiera “Digital Enabler”, è modulare e flessibile ed in grado di accogliere nel proprio ecosistema validi partner di business come Nutanix.

Cybersecurity e Blockchain

Nello specifico Relatech approfondirà il modulo della piattaforma ReSeC, che sfrutta le enormi potenzialità delle moderne tecnologie Cybersecurity e Blockchain per garantire la totale protezione di tutto il lifecycle del data management (includendo anche soluzioni di Network Security, Remote Backup, Disaster Recovery, Threat Monitoring) e certificare transazioni di dati e documenti critici tramite Blockchain. Grazie al modulo ReSec, Relatech è in grado di garantire ai clienti la totale sicurezza dei propri dispositivi e infrastruttura IT da possibili cyber-attacks.

Data protection Strategy: una scelta all’avanguardia tecnologica

La scelta di abbandonare le soluzioni tradizionali (tri-tier) e sposare la filosofia Open Cloud è un passo fondamentale che le aziende devono affrontare per tutelare la propria infrastruttura IT attraverso tecnologie in grado di garantire il massimo livello di protezione anche in contesti dove il business e i modelli organizzativi stanno subendo profondi mutamenti. Con le soluzioni tradizionali e poco flessibili si è costretti a prevedere oggi progetti o necessità future e molto spesso le attività si devono ripianificare alla luce di mutate condizioni esterne. Come abbiamo avuto occasione di verificare nel corso del 2020 le aziende dovranno avere la flessibilità di adeguarsi velocemente a nuovi contesti con una elevata attenzione ai costi.

Nutanix

La soluzione Nutanix consente di scalare senza limiti ed è Cloud Native, ovvero, fornisce nativamente tutti gli strumenti necessari per integrare il cloud nelle sue diverse declinazioni: pubblico, ibrido e privato, con questa soluzione si riducono gli investimenti iniziali e si abbattono i vincoli che impediscono di cambiare strategia nel tempo: “freedom to Build” “freedom to Cloud”.

Il Software Nutanix

Il software Nutanix e i servizi cloud unificano l’operatività IT e offrono alle applicazioni mobilità senza attriti tra i diversi ambienti cloud: unisce cloud privati, pubblici e distribuiti e consente all’IT di fornire applicazioni e dati al servizio dell’azienda. Le soluzioni Nutanix si basano sulla tecnologia HCI (Hyperconverged Infrastructure, o infrastruttura iperconvergente) più famosa del settore: uno stack completo e totalmente software-defined che integra elaborazione, virtualizzazione, storage, rete e sicurezza per far funzionare qualsiasi applicazione, su qualsiasi scala. L’infrastruttura iperconvergente (HCI) combina tutte le risorse tipiche di un datacenter, utilizzando software intelligente per creare building block flessibili che sostituiscono l’infrastruttura legacy costituita da server, reti di storage e storage array separati. I vantaggi includono un TCO inferiore, maggiori prestazioni e maggiore produttività all’interno dei team IT.

L’evento si svolgerà in modalità virtuale attraverso piattaforma Demio. Per partecipare è necessario iscriversi a questo link

Il presente comunicato stampa è online su www.relatech.com (sezione Investor Relations/Comunicati stampa)

Relatech (ticker RLT ISIN IT0005433740), Digital Enabler Solution Knowledge (D.E.S.K.) Company, quotata su AIM Italia dal giugno 2019, è presente sul mercato con soluzioni innovative dedicate alla digital transformation delle imprese. Relatech è una PMI innovativa focalizzata su clienti che ricercano le soluzioni più innovative, diventando partner strategico per la digitalizzazione e i servizi ICT. Relatech investe costantemente in Open Innovation con un’ampia attività di R&D svolta internamente e numerose partnership con le principali Università italiane ed enti di Ricerca. Grazie alla piattaforma digitale e cloud-based RePlatform, eroga servizi e sviluppa soluzioni digitali innovative nelle tecnologie di frontiera Digital Enabler, quali Cloud, Cybersecurity, Blockchain, Big Data, Machine Learning, Artificial Intelligence, Internet of Things.

