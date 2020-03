Il progetto Time Machine si sta consolidando in Europa

Il progetto Time Machine e i Big Data – di Paolo Brambilla –

Paolo Brambilla

L’integrità dell’identità culturale europea non è solo messa in pericolo dalla rinascita di conflitti irrisolti profondamente radicati nella storia europea, ma il dialogo democratico è messo in pericolo dal dominio del privato sulle piattaforme di dati storici e culturali. Time Machine affronta questi cruciali fenomeni europei.

Il progetto Time Machine

Il progetto Time Machine è stato lanciato nel 2019 dalla Commissione europea con l’intento di creare i “Big Data del passato” e trasformare la cultura dei Paesi europei, le tradizioni e i successi della nostra storia in una risorsa vitale per modellare il nostro futuro, salvaguardando la nostra coesione e identità.

.Questa nuova visione dei Big Data del passato porterà a diffondere una piattaforma digitale gratuita per tutti, studiosi o semplici cittadini, per trasformare la lunga storia europea, così come il multilinguismo e il multiculturalismo, in una risorsa sociale ed economica sempre aggiornata.

Spingendo le frontiere della scienza e della ricerca in termini di informazione e comunicazione, dalla tecnologia alle scienze sociali, sarà Time Machine a incidere fortemente sui settori chiave dell’Europa: economia, software, applicazioni di realtà aumentata e virtuale, industrie creative, turismo. Inoltre, offrirà nuove prospettive nella pianificazione urbana, la gestione del territorio e lo sviluppo di smart cities – città intelligenti.

Time Machine avrà un forte effetto positivo a lungo termine sulla coesione europea, economia e società, con contributi concreti alla promozione del pensiero critico e di nuovi livelli di processo decisionale, al rafforzamento di identità europea, non solo al potenziamento scientifico e tecnologico.

Chiaramente ne conseguiranno nuove competitività, imprenditorialità e nuove opportunità per l’occupazione in settori ad alta intensità di cultura, competenza e creatività in ​​tutta l’Unione europea.

Obiettivi di Time Machine

• Introdurre una serie di scoperte fondamentali nell’intelligenza artificiale (AI) e ICT, rendendo l’Europa leader nell’estrazione e analisi di enormi set di dati riferiti al nostro passato e presente.

• Abilitare le scienze sociali e umanistiche per affrontare problemi più grandi, consentendo nuovi modelli interpretativi che possono agevolmente stimolare la transizione tra la microanalisi di singoli manufatti e reti complesse di storia europea di grandi dimensioni e valore culturale.

• Essere un motore di scienza aperta a tutti, grazie accesso gratuito alle risorse pubbliche.

• Fornire un flusso costante di conoscenza che avrà un profondo effetto sull’istruzione, incoraggiando la riflessione sulle tendenze di lungo periodo e permettendo di affinare il pensiero critico.

• Agire come motore economico per nuove professioni, servizi e prodotti, incidendo sui settori chiave dell’economia europea.

Principali settori di intervento

I pilastri della ricerca e dell’innovazione:

• Affrontare gli aspetti scientifici e tecnologici sfide in AI, Robotica e ICT per interazione sociale, per sviluppare i Big Data del passato, mentre avanzano ulteriormente queste tecnologie abilitanti fondamentali (primo pilastro).

• Progettare e costruire l’operazione Time Machine, mettendo in funzione le parti costitutive della Time Machine, infrastruttura, principi e processi di gestione per la sostenibilità in Europa e altre parti del mondo (pilastro 2).

• Creare piattaforme di innovazione in promettenti aree applicative, portando insieme sviluppatori e utenti a sfruttare i risultati sia in campo scientifico e tecnologico, sia in termini di impatto culturale, sociale ed economico (pilastro 3).

• Sviluppare condizioni quadro favorevoli per il raggiungimento di tutti gli obiettivi critici e per guidare e facilitare la diffusione dei risultati della ricerca prodotta nel corso dell’iniziativa (pilastro 4).

Ecosistema Time Machine

Una vivace community di Time Machine è stata creata negli ultimi anni e si sta attualmente espandendo per formare un fitto ecosistema Time Machine popolato da scienziati di spicco, innovatori e altri attori fondamentali della società civile.

A partire da maggio 2019, questa community conta 300 partner provenienti da 34 Paesi, compresi un gran numero di accademici e persone impegnate nella ricerca, industrie leader e piccole e medie imprese innovative. Per non parlare dei Musei europei, biblioteche nazionali, archivi di Stato, nonché enti governativi e responsabili politici.