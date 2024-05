L’AI ACT rappresenta un passo fondamentale verso la regolamentazione dell’intelligenza artificiale in Europa, e pone l’accento su aspetti essenziali come la protezione dei diritti fondamentali, la promozione dell’innovazione e la garanzia di un’intelligenza artificiale affidabile e antropocentrica.

È chiaro che il futuro dell’IA in Europa richiede una collaborazione stretta tra istituzioni, aziende e società civile per assicurare che i benefici della tecnologia siano equamente distribuiti e che i rischi siano gestiti in modo efficace.

Marco Bacini (nella foto) in qualità di membro del CdA di Meridian Group ha a partecipato a un importante Tavolo dal titolo “Il mondo dell’intelligenza artificiale e la sfida Europea”, organizzato dal Centro Studi Americani in collaborazione con ISPI – Istituto per gli Studi di Politica Internazionale e Meta.

Si è discusso dell’importanza di creare un quadro giuridico che non solo favorisca lo sviluppo tecnologico, ma che allo stesso tempo tuteli la salute, la sicurezza e i diritti fondamentali dei cittadini europei.

Il tavolo ha visto la partecipazione della Prof.ssa Marta Dassù, Vicepresidente Vicario del Centro Studi Americani e Senior Director Europe dell’Aspen Institute, Antonio Villafranca Vicepresidente e Direttore della Ricerca ISPI, il Prefetto Bruno Frattasi Direttore Generale dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, Mario Nobile Direttore Generale dell’AGID – Agenzia per l’Italia Digitale, Markus Reinisch Vicepresidente Public Policy Europa e Global Economic Policy di Meta, Fabio Rugge Vice Rappresentante Permanente, Delegazione Permanente d’Italia al Consiglio Atlantico e Senior Associate Research Fellow, Digitalizzazione e Cybersecurity ISPI, Raffaele Boccardo Presidente e Amministratore Delegato BV-TECH, Matthew Ciesielski Economic Officer e Primo Segretario dell’Ambasciata degli Stati Uniti, l’Amb. Michele Giacomelli Capo Unità per l’innovazione tecnologica e la sicurezza cibernetica del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Alessandro Giglio Vigna Deputato e Presidente della XIV Commissione (Politiche dell’Unione Europea), Antonio Malaschini, CdA Centro Studi Americani e Consigliere presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Giorgio Metta Direttore Scientifico dell’Istituto Italiano di Tecnologia, Federico Mollicone Deputato e Presidente della VII Commissione (Cultura, Scienza e Istruzione), Eva Spina Direttore Generale Dipartimento per il digitale, la connettività e le nuove tecnologie, MIMIT. Ha moderato Gianni Todini, Direttore di Askanews.