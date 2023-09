Galileo Global Education rafforza la relazione con studenti e prospect grazie a Salesforce e Atlantic Technologies

Il Gruppo ottimizza il prospect journey grazie a Salesforce e all’expertise di Atlantic Technologies

Galileo Global Education, leader a livello internazionale nell’istruzione superiore, ha recentemente completato il go-live di un importante progetto di innovazione realizzato grazie all’implementazione delle soluzioni Sales Cloud e Marketing Cloud di Salesforce e all’expertise di Atlantic Technologies, società di consulenza ICT parte del Gruppo Engineering. Il progetto, che al momento ha interessato oltre 200 end user distribuiti in 8 Paesi, ha avuto l’obiettivo di dare ai primi istituti coinvolti uno strumento per gestire al meglio tutto il percorso compiuto dallo studente, dall’interesse iniziale alla qualifica, passando per la fase di orientamento e quella di ammissione.

Sebbene le scuole del gruppo avessero maturity differenti in termini di CRM e specificità distinte, il percorso dello studente negli istituti del Gruppo si è rivelato sostanzialmente analogo: da qui l’esigenza di puntare, per tutte le realtà, su una maggiore automazione dei processi e su un miglior utilizzo del dato, al fine di creare una cultura aziendale volta a considerare gli insight come il vero risultato delle proprie azioni.

Fondamentale per Galileo era sgravare i team da tutte quelle azioni ripetitive che, grazie alle soluzioni Sales Cloud e Marketing Cloud di Salesforce, sono state automatizzate, permettendo loro di concentrarsi su attività a più alto valore aggiunto. Il tutto mettendo gli studenti e il loro behaviour al centro, consentendo agli end user e all’azienda di passare dal “percepito” al reale, dall’opinione al fatto.

In quest’ottica, il dato diventa base per azioni future, permettendo a Galileo di crescere su un mercato sempre più competitivo, avendo una visibilità sul business molto più affidabile e concreta. Guidare i task degli utenti rispetto alle scelte strategiche di gruppo è passato dall’essere un processo concettuale a qualcosa automatizzato dal sistema. Più concretamente, le soluzioni Salesforce permettono ora al gruppo di:

Ottimizzare la gestione della relazione con lo studente;

Migliorare la gestione di eventi;

Gestire customer journey differenti a fronte dell’interesse dello studente;

Tracciare e gestire eventuali cambi di interesse da parte degli studenti;

Uniformare e omogeneizzare i processi interni nell’ambito della gestione del customer journey mantenendo il rispetto delle specificità di ogni istituto;

Integrare i vari strumenti utilizzati nella gestione del rapporto con gli studenti;

Gestire invii di comunicazioni massive

“Abbiamo avviato questo progetto con Atlantic Technologies a luglio 2021, anche se già collaboravamo sulla parte di maintenance con grande soddisfazione da parte nostra, soprattutto in merito alla proattività e alla trasparenza del nostro partner, con il quale si è creato un reciproco rapporto di fiducia che ha fatto crescere tutti” afferma Chiara Sacchi, Head of Digital Enrollment Performances di Galileo Global Education. “Siamo un’azienda complessa, con molte idee ed estremamente articolate. Proprio per questo abbiamo apprezzato la consulenza di Atlantic che si è rivelata sempre concreta, propositiva e puntuale sulle nostre esigenze, riuscendo a fornirci gli strumenti per rafforzare la gestione del customer journey”.

“Come Atlantic siamo entusiasti della partnership che abbiamo instaurato con Galileo, che si è rivelata un’esperienza sfidante, ma al contempo molto soddisfacente” dichiara Emanuele Martini, CRM Delivery Manager di Atlantic Technologies. “Nonostante le difficoltà incontrate e i diversi processi impattati, la forte sinergia tra il nostro team di esperti e il core team di Galileo hanno fatto la differenza, evitando le criticità tipiche dei progetti così articolati”.

Il go-live del progetto è considerato da Galileo un minimun viable product, per garantire la business continuity in ognuna delle scuole interessate. Il prossimo passo per il Gruppo sarà quello di consentire ai propri end user di sedimentare le novità introdotte dall’adozione delle soluzioni Salesforce. Si tratta di un passaggio fondamentale per sfruttare pienamente tutte le potenzialità offerte dal tool e per proseguire con ulteriori implementazioni. Guardando al ruolo sempre più centrale del dato, il futuro del percorso di trasformazione digitale di Galileo potrebbe riguardare temi come la predittività, le cui potenzialità, come afferma l’azienda, aprono scenari interessanti da valutare attentamente.

Atlantic Technologies

Atlantic Technologies è una società di consulenza ICT, parte del Gruppo Engineering, con chiari obiettivi nell’implementazione delle migliori tecnologie Cloud in ambito ERP, CRM, HCM e Analytics. Atlantic Technologies è partner Salesforce, Oracle, Infor e Tableau e ha una presenza internazionale con uffici a Milano, Londra e Denver. Gli oltre 200 consulenti, con specializzazioni per industry, disegnano soluzioni su misura unendo metodologie efficaci ed esperienza per creare valore e successo per i clienti.