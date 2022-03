FLYLUX, nasce il primo NFT by Fly Free Airways

FlyLux. Il primo NFT linkato a livello mondiale al settore dei Business Jet e del Turismo di Lusso emesso dalla Startup Innovativa FLYFREEAIRWAYS. Un marchio tutto Made in Italy per il Lusso Accessibile, specializzato nell’organizzazione e gestione di voli charter in tutto il mondo e nella locazione di aerei privati.

▷ Tokenizza Subito la tua azienda in Svizzera con un Partner Affidabile ed a costi molto competitivi: CLICCA QUI ORA!

Il primo è unico NFT che ti restituisce subito l’Investimento moltiplicato per 3

Una piattaforma online, gestibile dal web oppure dal cellulare tramite una semplice App, per la prenotazione di voli, privati e non, per business. Una piattaforma interattiva multicanale per la condivisione in real time, tratta per tratta, dei viaggi on demand all inclusive anche per Hotel, Ristoranti, NCC/Taxi, Intrattenimento etc….

Fly Free Airways

Assistenza H24 con un servizio puntuale di alta qualità attraverso operatori certificati. Il nostro portafoglio di clienti è composto da privati, aziende e operatori turistici le cui necessità specifiche richiedono un trattamento esclusivo e personalizzato, con le garanzie di affidabilità, efficienza e qualità che caratterizzano i nostri servizi e quelli di Valore Italia e FeditalImprese Piemonte dal 2015.

Il motore di ricerca di Fly Free Airways si integra con una rete globale di oltre 12.000 operatori del settore accreditati tra cui scegliere la migliore soluzione di viaggio e di permanenza/intrattenimento disponibile in base al prezzo di mercato più competitivo nella massima trasparenza. Il nostro team di professionisti e’ preparato per assicurare il viaggio, il volo e la permanenza più sicuri e piacevoli.

Tutto per il tuo viaggio di lavoro, all inclusive, chiavi in mano

Non solo Bitcoin e FlightCoin. Saranno gli NFT a dominare il mercato 2022 – Il mondo Crypto è immenso e ci sono territori perlopiù sconosciuti, con ottime possibilità di investimento. Uno di questi è quello dei “Non-Fungible Token”, cioè la nascita della cripto-arte. Si tratta di monete uniche che possono contenere file, audio, video, immagini, firme digitali e che possono essere creati in pochi click a bassissimo costo. Ma che per la loro unicità possono essere rivendute all’asta a molti più del prezzo di creazione, proprio come le opere d’arte.

Nuovi NFT?

Tutti sappiamo che cosa sono gli NFT, come si comprano e come si creano. I NFT sono il modo con cui il mondo crypto crea la propria arte, sono cioè token unici al mondo e registrati sulla blockchain, che non possono essere duplicati come i Bitcoin. Sono pezzi unici che quindi non vengono regolarmente scambiati, ma al pari delle opere d’arte sono venduti all’asta e spesso a milioni di dollari, soprattutto quelli a firma di artisti famosi.

Per che è meno avvezzo a queste terminologie, il processo di creazione di un NFT si chiama minting, cioè il processo con cui un token si conia nel senso di personalizzarlo e sigillarlo, e si differenzia completamente dal mining delle criptovalute. Gli NTF hanno anche la proprietà di contenere informazioni e file, come video, audio e immagini, creati o posseduti dal proprietario del token, che può quindi memorizzare al suo interno una serie di dati, compreso per gli artisti la propria firma. Per fare un esempio uno dei fondatori di Twitter Jack Dorsey ha venduto come NTF il suo primo tweet alla cifra di 2,9 milioni di dollari.

Acquistando un NFT si acquista infatti anche la proprietà esclusiva dell’oggetto e anche nel caso di oggetti non digitali, ma fisici.

Un NFT può anche fungere a tutti gli effetti da smart contract, cioè permette attraverso un processo digitale di verificare la proprietà di un oggetto. Il mercato in assoluto più grande si trova su OpenSea, dove FlyFreeAirways ha emesso o “minato” come si dice nel grgo il suo primo NFT e il cui funzionamento è simile a quello di Ebay, cioè le singole monete sono messe all’asta e bisogna fare un’offerta per acquistarle. *

Ecco il link: https://bit.ly/3vBa219

FlyLux. I vantaggi

A fronte dell’acquisto si ricevono ben 4 vantaggi:

✅1) il controvalore in Voucher Viaggi del gruppo Infovacanze per prenotare le proprie vacanze

✅2) Sconto del 15% sui voli privati

✅3) la Business Platinum card con convenzioni dirette e programma Fidelity

✅4) altrettanti FlightCLoin, la criptovaluta di FlyFreeAirways, listata su Waves e che può essere utilizzata anche per l’acquisto di voli privati

Il primo è unico NFT che ti restituisce subito l’Investimento moltiplicato per 3

Per essere tra i primi ad acquistare questo speciale è possibile cliccare su questo link:

https://bit.ly/3vBa219