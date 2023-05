Fly Free Airways. Quando il Volo Incontra l’Arte nasce l’NFT Tick

Fly Free Airways rivoluziona il Settore con il Lancio del suo Esclusivo NFT

Cambia così il paradigma dei viaggi di lusso e diventa Esperienza ed Arte collezionabile.

Fly Free Airways ha lanciato infatti un esclusivo NFT che trasforma i viaggi di lusso e i voli privati in esperienze uniche di viaggio reale e in contemporanea in opere d’arte da collezione.

Il tuo biglietto diventa NFT

Fly Free Airways, il Tour Operator del lusso e nascente compagnia privata specializzato in viaggi di business e turismo esperienziale, è lieta di annunciare il lancio del suo speciale NFT (Non-Fungible Token) che rivoluziona il modo in cui vengono acquistati i voli privati e i viaggi di lusso.

Si tratta di un pezzo unico.

Questa innovativa iniziativa apre nuove opportunità per gli appassionati di viaggi esclusivi, offrendo un’esperienza indimenticabile e un valore nel tempo dato dall’arte da collezione (collectible Art)

L’NFT di Fly Free Airways rappresenta un cambiamento di paradigma nel settore dei viaggi di lusso. Il valore totale dell’NFT può essere utilizzato per l’acquisto di servizi, viaggi e ore di volo privato offerti dalla compagnia. Oltre al suo valore intrinseco, che può essere scambiato sul mercato degli NFT, l’NFT offre anche diritti accessori speciali che includono l’appartenenza al Club esclusivo Gold Wing Club, un biglietto da visita Platinum personalizzato, l’accesso esclusivo a programmi di fascia alta e un buono viaggio del Gruppo Infovacanze.

“Questo nuovo NFT di Fly Free Airways rappresenta un’opportunità senza precedenti per i nostri clienti di vivere un’esperienza di viaggio di lusso unica nel suo genere”, *ha dichiarato Francesco D’Alessandro, fondatore e CEO di Fly Free AIrways *- “Abbiamo creato un sistema in cui l’acquistodel viaggio diventa Arte e l’acuisto dell’NFT non solo offre un valore monetario immediatamente utilizzabiule, ma apre le porte a una serie di vantaggi esclusivi che arricchiscono il viaggio stesso. Vogliamo offrire ai nostri clienti una combinazione di lusso, comodità e accesso privilegiato.”

L’NFT può essere acquistato tramite i principali network e marketplace dedicati agli NFT, oltre che attraverso il link: https://opensea.io/assets/ethereum/0x9d16be79fb8c79fb78aa274624aff81c82aabbea/1

Questa piattaforma offre una modalità sicura e trasparente per i clienti interessati ad acquisire questa opportunità unica nel suo genere.

Per utilizzare il valore dell’NFT, i possessori avranno la possibilità di riscattare l’intero valore di acquisto rispetto al costo totale del volo o del viaggio scelto. Questo permette ai clienti di godere dell’esperienza di viaggio esclusiva offerta da Fly Free Airways utilizzando il loro NFT come forma di pagamento.

Fly Free Airways continua ad innovare nel settore del turismo di lusso e dell’aviazione privata, offrendo soluzioni creative e personalizzate per i suoi clienti dove il viaggio da Esperienza diventa Valore.

Per ulteriori informazioni sull’acquisto dell’NFT di Fly Free Airways e per rimanere aggiornati sulle ultime novità dell’azienda, è possibile visitare il sito web ufficiale

#FlyFreeAirways