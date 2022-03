Federico Ronzoni: “Bitcoin, un’ancora di salvezza in tempi di guerra”

Il parere di Federico Ronzoni, esperto di educazione finanziaria, creatore di Turtle Road SRL

Durante questi giorni di conflitto tra Russia ed Ucraina, molti cittadini ucraini hanno deciso di andarsene dal loro Paese e portare con sé i propri risparmi sotto forma di criptovalute. Infatti, data la difficoltà ad accedere agli istituti finanziari ed alle operazioni monetarie, in tanti hanno scelto di salvaguardare il proprio denaro attraverso le criptovalute, come strumento di protezione del proprio patrimonio.

Un esempio di questo fenomeno, lo ha riportato la CNBC, che ha raccontato la storia di un ragazzo di 20 anni, che non appena ha saputo della guerra, ha deciso di lasciare il Paese e recarsi al confine con la Polonia. Data la fretta di abbandonare la sua terra natìa, e agli ATM c’erano solamente code infinite e limite nei prelievi, ha deciso di convertire i soldi che aveva sul suo conto corrente in Bitcoin ed usare quei soldi digitali per pagarsi i bus, il cibo e i luoghi dove trascorrere la notte.

Inoltre, nel tragitto ha portato con sé anche una chiavetta USB contenente circa il 40% dei suoi risparmi, circa $2.000 in Bitcoin; e le password per accedere alla chiavetta scritte su un foglietto.

La sua esperienza evidenza alcune delle caratteristiche più importanti di Bitcoin: non ha confini, è facile da trasportare, è più difficile da rubare rispetto ai contanti e non richiede nessuna banca.

In Africa e nei Paesi del Terzo Mondo, Bitcoin è diventato ormai uno strumento usatissimo proprio per le sue peculiarità, mentre da noi si pensa al Bitcoin solo come metodo speculativo per guadagnare soldi, niente di più sbagliato.

Bisogna iniziare a rendersi conto come Bitcoin stia diventando sempre più un asset progettato per superare i limiti dell’oro e della proprietà fisica, che permette di proteggere il proprio patrimonio attraverso l’energia digitale.

“Credo che sia solamente una questione di tempo, prima che anche da noi ci si accorga di questa nuova innovazione tecnologica” conclude Federico Ronzoni.

