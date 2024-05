Enercom aderisce alla piattaforma pagoPA grazie alla tecnologia di Nexi

Per i cittadini è ora disponibile una nuova modalità di pagamento delle bollette, semplice e trasparente

Enercom amplia le modalità di pagamento delle bollette luce e gas aderendo a pagoPA, la piattaforma nazionale sviluppata e gestita dall’omonima società PagoPA, che permette di effettuare pagamenti in maniera trasparente e intuitiva in ottica multicanale. L’adesione è stata possibile grazie a Nexi, la PayTech leader in Europa, che a Enercom ha fornito EasyPA, soluzione evoluta per il collegamento a pagoPA e la gestione degli incassi associati.

Si tratta di una novità che garantisce ai clienti di Enercom una migliore customer experience anche in un touchpoint cruciale come il pagamento delle bollette, perché ne amplia i canali a disposizione: a quelli già esistenti, come i 35 negozi Enercom presenti tra Lombardia, Veneto e Piemonte, si aggiungono infatti tutti i canali fisici e digitali della piattaforma pagoPA, come banche, tabaccai, ricevitorie, Uffici Postali, supermercati e App IO.

L’adesione di Enercom a pagoPA consentirà, inoltre, un ulteriore incremento dei pagamenti gestiti complessivamente su questo circuito che, nel solo 2023, hanno raggiunto quota 386 milioni, in crescita del 16% sull’anno precedente. Un aumento al quale le utilities hanno concorso in modo sostanziale con 142 milioni di transazioni, pari al 37% del totale.

“Enercom è entusiasta di annunciare la sua adesione a pagoPA; questa operazione ci consentirà di offrire un nuovo metodo di pagamento digitale e green ai nostri clienti che potranno pagare le bollette quando e dove desiderano, attraverso un qr code e i canali di pagamento associati alla piattaforma. Questo non solo semplificherà e migliorerà, ulteriormente, l’esperienza del cliente, ma garantirà anche una rendicontazione immediata, eliminando problemi nella gestione delle utenze” dichiara Angelo Asciano, Direttore Customer Operations & Innovation di Enercom.

“La partnership con Enercom è una prova concreta della leadership tecnologica di Nexi, capace di abilitare soluzioni di pagamento digitale innovative, sostenibili, semplici da utilizzare e che concorrono a digitalizzare l’economia del Paese” afferma Alessandro Viola, Head of Corporate Sales Nexi.

Nexi

Nexi è la PayTech europea, presente in mercati europei ad alta crescita, attraenti e in paesi tecnologicamente avanzati. Quotata all’Euronext Milan, Nexi ha la scala, la portata geografica e le capacità per guidare la transizione verso un’Europa senza contanti. Grazie al suo portafoglio di prodotti innovativi, competenze ecommerce e soluzioni specifiche per il settore, Nexi è in grado di fornire un supporto flessibile per l’economia digitale e l’intero ecosistema dei pagamenti a livello globale attraverso una vasta gamma di canali e metodi di pagamento diversi. La piattaforma tecnologica di Nexi e le competenze professionali best-in-class nel settore, consentono alla società di operare al meglio in tre segmenti di mercato: Merchant Solutions, Issuing Solutions e Digital Solutions. Nexi investe costantemente in tecnologia e innovazione, concentrandosi su due principi fondamentali: soddisfare, insieme alle proprie Banche partner, le esigenze dei propri clienti e creare per loro nuove opportunità commerciali. Nexi è impegnata a sostenere le persone e le imprese di tutte le dimensioni, trasformando il modo in cui le persone pagano e le imprese accettano i pagamenti, offrendo ai clienti le soluzioni più innovative e affidabili per consentire loro di servire meglio i loro clienti e di crescere. Questo è il modo in cui Nexi promuove il progresso a beneficio di tutti: semplificando i pagamenti e consentendo alle persone e alle imprese di costruire relazioni più strette e crescere insieme. www.nexi.it www.nexigroup.com

Enercom

Il Gruppo Enercom è una delle maggiori realtà italiane private del settore Energy & Utilities, con alle spalle una tradizione di oltre 70 anni. Le aziende del Gruppo Enercom operano in 5 principali aree di business nel mercato dell’energia: produzione, distribuzione, vendita, efficientamento energetico e servizi.

Il Gruppo porta energia a più di 180.000 clienti, conta 35 punti vendita a marchio sul territorio e investe ogni anno più di 20 milioni di euro in infrastrutture, mezzi, risorse umane. Il Gruppo Enercom punta ad anticipare i cambiamenti considerando l’innovazione una leva strategica per competere nei mercati di riferimento. www.enercom.it www.gruppoenercom.it

PagoPA

PagoPA S.p.A. (www.pagopa.it) è la società interamente partecipata dallo Stato, attraverso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) e sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio, istituita al fine di favorire la diffusione di servizi pubblici digitali sempre più facili da usare e vicini ai bisogni dei cittadini. Un obiettivo che persegue attraverso lo sviluppo e la gestione di infrastrutture e soluzioni tecnologiche innovative, tra cui la piattaforma dei pagamenti elettronici pagoPA, IO, l’app dei servizi pubblici e SEND Servizio Notifiche Digitali.