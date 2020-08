e’ ARRIVATO IL MOMENTO. mICROSOFT ABBANDONA eXPLORE

Microsoft ha annunciato le prime fasi dell’arresto di Internet Explorer 11 in un processo di eliminazione graduale inteso a dare agli utenti e alle aziende tutto il tempo necessario per trovare altre soluzioni.

▷ Sei vuoi aumentare il fatturato della tua Azienda non farti scappare questa OCCASIONE e CLICCA QUI Ora!

La semplice rimozione di Internet Explorer 11 da Windows non è un’opzione, anche se è probabile che possa proseguire anche il prossimo anno. Molti servizi e aziende online utilizzano ancora l’infrastruttura di IE e ora devono cercare alternative, sebbene Microsoft stia seriamente spingendo il suo nuovo browser Edge basato su Chromium per colmare il divario.

Dal 30 novembre 2020

Allo stato attuale, a partire dal 30 novembre 2020, l’app Web di Microsoft Teams non supporterà più IE 11. Dal 17 agosto 2021, le restanti app e servizi di Microsoft 365 non supporteranno più il browser. Non è proprio uno spegnimento. Gli utenti saranno in grado di utilizzare questi servizi con IE, ma avranno un’esperienza ridotta, con alcune funzionalità che non funzionano correttamente.

“Per esperienze degradate, le nuove funzionalità di Microsoft 365 non saranno disponibili o alcune funzionalità potrebbero cessare di funzionare quando si accede all’app o al servizio tramite IE 11”, ha affermato Microsoft. “Entro le date sopra elencate, i clienti non dovrebbero più accedere alle app e ai servizi di Microsoft 365 utilizzando IE 11, ma vogliamo essere chiari che IE 11 non scomparirà e che le app e gli investimenti IE 11 legacy dei nostri clienti continueranno a lavorare.”

Microsoft non ha detto nulla sulla logistica, ma a quanto pare non rimuoverà IE 11 dall’ecosistema Windows, almeno non ancora. Sfortunatamente, questo significa anche che gli utenti e le aziende dovranno affrontare nuove vulnerabilità che Microsoft non correggerà dopo la fine del ciclo di vita ufficiale.

Gli esempi di persone e aziende che utilizzano prodotti, servizi e software molto tempo dopo la fine del supporto abbondano. Windows XP e Windows 7 sono esempi poiché entrambi i sistemi operativi sono ancora in uso oggi, anche se Microsoft ha interrotto il supporto molto tempo fa. È probabile che lo stesso accada anche con Internet Explorer.