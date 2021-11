Digital Marketing Automotive: vendere automobili online

Il Digital Marketing Automotive è essenziale per vendere automobili online e, dal 2020 in poi, il mondo del marketing digitale è diventato molto importante e competitivo. In Italia il settore è uno tra quelli più colpiti dalla pandemia, registrando, a livello mondiale, un calo pari al 17%.

In Italia, poi, il tasso d’immatricolazione di nuove vetture è diminuito del 27,9% (pari a 535.000 auto) rispetto al 2019. Oggi, quindi, non è più possibile confidare solo su metodi classici di acquisizione dei clienti. Il web ha sempre più peso nella modalità di acquisto delle vetture, grazie proprio al digital marketing.

Secondo le statistiche, il 51% dei potenziali clienti decide di acquistare un’auto solo dopo aver fatto ricerche su Internet a livello di brand, prezzo e concessionaria.Il comportamento dei consumatori è indubbiamente cambiato anche in questo settore e il mondo digitale è primario per quanto riguarda la fiducia relativa all’acquisto. Il digital marketing, quindi, resta la soluzione più innovativa per far uscire il settore automotive dalla crisi economica.

“Ad oggi ogni buona strategia dettata da un corretto tracciamento dei dati permette alle aziende nostre clienti di prevedere in anticipo il costo per acquisizione di un cliente ed in questo modo non bruciare il budget. Pertanto, ogni azienda può scegliere preventivamente quanti utenti raggiungere e sa già quanti di questi vorranno convertirsi in clienti”– dice Matteo Zoccoletti, manager e socio fondatore di Dominanza Digitale.

“Ogni nostro cliente ha un piano pubblicitario ed un piano marketing che ci permettono di organizzare il lavoro e dare una timeline a tutto il progetto.

Conviene attuare una strategia di Influencer marketing all’interno di questo settore?

“Al giorno d’oggi, momento storico in cui qualsiasi mercato è saturo ed inflazionato, sopratutto quello delle auto, è fondamentale sapersi differenziare.

In Dominanza digitale, ad esempio, con il progetto Tranquillo Rent, abbiamo scelto un percorso di infuencer marketing forte, investendo su personaggi autorevoli e con una grande brand identity. Così facendo l’azienda si eleva su un piano strategico differente rispetto al resto del mercato ed apre le porte ad una comunicazione ancora non molto conosciuta nell’industria”.

Quanto incide l’indicizzazione Google nella performance di un sito nel settore automotive?

“In base alla nostra esperienza, gestendo diversi clienti in Italia, ci siamo resi conto essere fondamentale una strategia di indicizzazione locale volta ad aumentare il tasso di clientele nella zona circostante.Purtroppo moltissime realtà optano per un’indicizzazione ed una strategia SEO “on site”, dimenticandosi quanto sia allo stesso modo importante lavorare sulla digital PR dell’azienda e sulla LINK BUILDING”.