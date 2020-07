Difficile organizzare eventi reali. Trasformiamoli in esperienze virtuali su LinkedIn

— di Greta V. Galimberti — Gli esperti di marketing stanno diventando virtuali. Lo sono anche gli eventi.

Se il mondo degli affari è quasi completamente migrato verso il virtuale, è più importante che mai per gli esperti di marketing trovare modi per consentire un’interazione umana significativa in tempo reale, anche senza creare veri e propri eventi “fisici”. Vanno mantenute del resto le relazioni, che sono al centro della costruzione dei network che contano.

Quindi, se non possiamo interagire di persona, cerchiamo comunque di rimanere in contatto con le nostre community.

Secondo una ricerca effettuata da LinkedIn, il 69% dei marketer dice che il “Passaggio ad eventi virtuali” è una grande sfida di marketing, e in parte ha già pianificato, o lo sta progettando, di realizzare eventi in formato virtuale / online.

I marketer hanno segnalato questo mutamento come la loro seconda più grande preoccupazione nei prossimi tre mesi, appena dopo i tagli di bilancio. Nel frattempo appunto il 40% dei marketer intervistati ha già deciso di spostare i prossimi eventi a un formato virtuale / online.

LinkedIn Events for Pages

Con LinkedIn Events, gli esperti di marketing possono continuare ad alimentare correttamente la loro comunità professionale, in sicurezza e in tempo reale.

Gli eventi aiutano gli esperti di marketing ad approfondire relazioni con il loro target portando la loro community ad utilizzare sempre più eventi chiusi e su invito su LinkedIn.

LinkedIn Live aiuta gli esperti di marketing a orientare il proprio pubblico con una portata senza precedenti e creando sempre più consapevolezza del marchio. Inoltre la piattaforma, nel creare eventi virtuali molto coinvolgenti, con testi, immagini e video, permette alle communities di allargarsi a nuovi utenti e di rilevare tutte le presenze in modo profilato.

Qui sotto potete scaricare il documento originale di LinkedIn con numerosi stimoli e suggerimenti per ottimizzare LinkedIn Events for Pages

https://business.linkedin.com/content/dam/me/business/en-us/marketing-solutions/cx/2020/pdfs/turning-in-person-events-into-virtual-experiences-playbook.pdf